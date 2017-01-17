 Суд Англии сегодня начнет рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича"

Об этом свидетельствуют данные суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
В декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.
Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.
В октябре 2015 года после переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.
Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.
В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.
В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.
В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.
Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине на 17-20 января 2017 года.
Как сообщалось, 20 февраля 2014 года Россия начала оккупацию украинского полуострова Крым.
После захвата Крыма в апреле 2014 года российская армия начала вторжение на территорию украинского Донбасса.
Российская вооруженная агрессия против Украины продолжается до сих пор и имеет характер международного конфликта.
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Я их сам считал, как считают ворон,
Тех, что северный ветер куда-то унёс,
И последний гондон, как последний патрон,
И мне б не спиться...
Не спится...
)))
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-объявление формального дефолта Украиной;
-судебное разбирательство в международном суде;
-обвинение В.Ф. Януковича в fraudulent trading (в лучшем случае - wrongful trading);
-запрос на экстрадацию В.Ф. Януковича для присутствия на процессе;
-отказ России в экстрадации;
-отказ суда продолжать процесс;
-все едут домой
Россия может соскочить на любом этапе этого увлекательного марафона. Чем раньше - тем менее позорно.(С)
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Дальше можно не говорить. Это крах всему. Эти 3 лярда не играют никакой роли для рашки. Сам факт этого поставит крест на Украине для ЕС.
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Вы также рассуждаете?
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К примеру, если в договоре займа указывается минимальное значение какого-то мультипликатора финансовых показателей компании-заемщика, и значение показателя вышло за оговоренные пределы, то наступает технический дефолт. Но это не означает, что заемщик не выплатил или не выплачивает долг (хотя может быть и такое).
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Есть ли у Киева шансы выиграть в суде против кредиторов: т.е. против России и против якобы анонимного комитета западных инвестфондов?
Есть, но только в том случае, если ради Украины будет уничтожен Лондон как мировой финансовый центр, что крайне маловероятно. Мало того что украинские евробонды выпущены по английскому праву и проданы через ирландскую биржу, но и с формальной точки зрения эти евробонды принадлежат специальной британской трастовой компании, которае получала от Киева деньги, выплачивала их держателям облигаций и вела всю юридическую работу по обслуживанию этого финансового инструмента. Это очень умная схема, выверенная на тысячах выпусков облигаций за несколько сотен лет работы Лондона как современного финансового центра. Одним из последствий такой схемы является например тот факт, что Киев действительно не может узнать поименно кому конкретно принадлежат его евробонды - все "ниточки" кончаются на специальных трастах, а дальше - полный мрак. И судиться Киеву придется тоже с этим британским закрытым трастом.
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