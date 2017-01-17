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Все про:Великобритания (1440) долг (994) кредит (2011) Россия (64722) суд (19850) Янукович (32027)

 Суд Англии сегодня начнет рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича"

Высокий суд Англии во вторник в 12:30 (по киевскому времени) приступит к рассмотрению иска Российской Федерации к Украине по долгу на 3 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

В декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года после переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина РФ Силуанов высоко оценил шансы РФ на победу в суде с Украиной по "кредиту Януковича"

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.

В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине на 17-20 января 2017 года.

Как сообщалось, 20 февраля 2014 года Россия начала оккупацию украинского полуострова Крым.

После захвата Крыма в апреле 2014 года российская армия начала вторжение на территорию украинского Донбасса.

Российская вооруженная агрессия против Украины продолжается до сих пор и имеет характер международного конфликта.



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Просто пусть суд учтет один момент - Украина увидела в бюджете хоть один доллар из этой взятки??!!
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С утра это на "Эхе Москвы" с ватой обсуждал. Размялся...
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За моим окном 18 берёз,
Я их сам считал, как считают ворон,
Тех, что северный ветер куда-то унёс,
И последний гондон, как последний патрон,
И мне б не спиться...
Не спится...

)))
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Оперативно. А,где суды против кацапстана? Где?
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а чего судится? Януковощ в Рахе.Кредит-это чистой воды мошенничество.Вот пусть и судят шапкокрада у себя по всей строгости скрепных законов,боярышник им в глотку
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Вернуть три лярда Украине было бы отлично, укрепили бы гривню.
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с кем подписывали тот пусть и платит , а по поводу что кто то, что то подписало, и его типа "выбрал" народ , после вмешательств козлостана в выборы даже США, вообще отпадают сомнения что, чтото "выбиралось" в Украине и были ли выборы вобще , а не сценарии кацапов по уничтожению Украины с постановкой своих визави типа " выбраных" народом Украины , а с этого следует кацапы ПНХ со своим хутином и тем кому он что то давал .
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а вот Высокий суд Лондона и определит детский или не детский , и думаю что там типа " слюшай мамой клянусь " не проканает и может быть нежданчиком очередная "вилончель" в виде кредита Украине но в карман яныка который уйло вместе с последним и поделили по " сестерски ".
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Интерестно а когда наши иски по поводу Крыма будут или его уже с рашкой подерибанили наши правители
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Этих исков уже больше 400 . какой из них имеете в виду ?
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Та им уже давно это говорят, с 2014-го. Они и затевалися как "троянские кони". Рашке изначально они нафиг сплющилися.
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ЗЫ: там в статье ясно указано, что кремлядью им обещана полная амнистия и реинтеграция на особых условиях "минского договорняка".
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вот они и забеспокоилися, что рыбка с кукана уходит. Решили показать миру свою приверженность территориальной целостности Украины Лугандон в зад, а Крым, это типа раися.
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Во и посмотрим как украинские власти будут боротся в суде. Если так как за газ Фирташа, тогда ...
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Понято шо Украина суд проиграет и долги будет отдавать, а нищее население из за чего станет еще беднее,а твари алигархи ,которые этот заем брали еще богаче.
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Азаров брал, но у него этих денег нет. Их вообще нет.
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Что значит Азаров? Евробонды покупались не у Азарова, а на Лондонской бирже, которые там разместила Украина.
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Азаров был премьером, а минфин - Арбузов. Где эти люди?
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Ещё раз повторю, евробонды размещались не Азаровым и Арбузовым, а Украиной. Украина-то осталась.
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с точки зрения российского правительства, Украина не осталась, поскольку случилась "революция". Дать ссылку?
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Дефолт Украины по российскому долгу в 3 млрд:-отказ от реструктуризации со стороны России;
-объявление формального дефолта Украиной;
-судебное разбирательство в международном суде;
-обвинение В.Ф. Януковича в fraudulent trading (в лучшем случае - wrongful trading);
-запрос на экстрадацию В.Ф. Януковича для присутствия на процессе;
-отказ России в экстрадации;
-отказ суда продолжать процесс;
-все едут домой
Россия может соскочить на любом этапе этого увлекательного марафона. Чем раньше - тем менее позорно.(С)
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"-объявление формального дефолта Украиной"
Дальше можно не говорить. Это крах всему. Эти 3 лярда не играют никакой роли для рашки. Сам факт этого поставит крест на Украине для ЕС.
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да не переживайте так. Думайте о более существенном, крах России неизбежен.
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Мне тут на форуме понравился один коммент. Звучал он так: "Я не знаю когда, но это точно случится."
Вы также рассуждаете?
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я человек рассудка. Брошенный вверх предмет упадет обратно, если только его скорость не превысит первую космическую. В социальных процессах сложнее, но законы тоже есть, и работают.
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Технический (формальный) дефолт (англ. technical default) происходит тогда, когда должник нарушает какое-то определенное условие кредитного договора.
К примеру, если в договоре займа указывается минимальное значение какого-то мультипликатора финансовых показателей компании-заемщика, и значение показателя вышло за оговоренные пределы, то наступает технический дефолт. Но это не означает, что заемщик не выплатил или не выплачивает долг (хотя может быть и такое).
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И никто не пишет, что в предстоящем процессе будет рассматриваться не иск России к Украине ( ), а иск к Украине со стороны компании The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Есть ли у Киева шансы выиграть в суде против кредиторов: т.е. против России и против якобы анонимного комитета западных инвестфондов?

Есть, но только в том случае, если ради Украины будет уничтожен Лондон как мировой финансовый центр, что крайне маловероятно. Мало того что украинские евробонды выпущены по английскому праву и проданы через ирландскую биржу, но и с формальной точки зрения эти евробонды принадлежат специальной британской трастовой компании, которае получала от Киева деньги, выплачивала их держателям облигаций и вела всю юридическую работу по обслуживанию этого финансового инструмента. Это очень умная схема, выверенная на тысячах выпусков облигаций за несколько сотен лет работы Лондона как современного финансового центра. Одним из последствий такой схемы является например тот факт, что Киев действительно не может узнать поименно кому конкретно принадлежат его евробонды - все "ниточки" кончаются на специальных трастах, а дальше - полный мрак. И судиться Киеву придется тоже с этим британским закрытым трастом.


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Один маленький вопрос:А когда Суд Англии займется рассмотрением вопроса ЭКСТРАДИЦИИ В ЛОНДОН ПУТИНСКИХ КИЛЛЕРОВ,нагло убивших в ней ГРАЖДАНИНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ?Что,британских граждан уже можно БЕЗНАКАЗАННО убивать ?!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСуд Англии сегодня начнет рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича"
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