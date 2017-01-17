 Всемирный экономический форум открывается в Давосе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Рекордное число делегатов - около 3 тысяч - примет знаменитый горнолыжный курорт с 17 по 20 января. По традиции среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые общественные деятели.
В последние годы организаторы форума во главе с его создателем профессором Клаусом Швабом стремятся формулировать повестку максимально широко, демонстративно уходя от сугубо финансового фокуса, свойственного периоду мирового кризиса 2008-2009 гг. В 2016г. форум был озаглавлен "Mastering the Fourth Industrial Revolution", теперь же "четвертая промышленная революция" - лишь один из подпунктов программы, получившей философское название "Отзывчивое и ответственное лидерство". Другие подпункты - переосмысление глобальной кооперации, придание нового импульса мировой экономике, реформирование капитализма.
Откроет форум-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, которая отправила в Давос самую представительную делегацию за всю историю своего участия. Обратная ситуация - с США. В прошлом году американская делегация была необычно большой: кроме госсекретаря Джона Кэрри, чьи пятничные обращения за несколько лет успели превратиться в традицию Давоса, в минувшем январе в Швейцарию приехали вице-президент Джо Байден, министры финансов, торговли, обороны, здравоохранения. В этом году официальной Америке не до глобалистского Давоса - не только организационно, но и идеологически.
Германию в Давосе в этот раз будет представлять не Ангела Меркель, а министр обороны и министр финансов (а также новый чемпион "Формулы 1" Нико Росберг, который в "именной" сессии расскажет, как добиться своего и вовремя уйти). Франция также в этот раз представлена лишь на министерском уровне, зато от Великобритании выступит премьер-министр Тереза Мэй. Приедут и такие завсегдатаи Давоса, как Петр Порошенко и Ильхам Алиев. По уровню интереса аудитории не уступит никому из президентов и премьеров скромный отраслевой министр из Саудовской Аравии, один из "отцов" соглашения о сокращении добычи нефти Халид аль-Фалих.
Финансовый и корпоративный мир представят глава МВФ Кристин Лагард, руководители Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total и других компаний и банков.
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"Независимая газета" со ссылкой на исследования Credit Suisse пишет, что Россия находится на первом месте в рейтинге наиболее неравномерных экономик мира. По их подсчетам, 1% населения РФ владеет 74,5% благосостояния страны.
Еще несколько международных аналитических центров объявили, что именно Россия лидирует в списке самых неравных экономик в мире. Консалтинговая компания New World Wealth ранее подсчитала, что в РФ почти две трети (62%) благосостояния находится в распоряжении долларовых миллионеров, более четверти (26%) - у миллиардеров.
По экспертным оценкам, это худший результат среди основных экономик мира. "Если миллионеры контролируют свыше 50% богатства в стране, в ней практически не остается места для образования среднего класса", - приводит "НГ" мнение исследователей.
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Окружению Януковича выводить деньги из госбанков помогали структуры, аффилированные с днепропетровской биржевой группой "Перспектива", а также инвестиционная компания ICU, которая уже несколько лет обслуживает Петра Порошенко. http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/11/1/609736/
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Традиционно присутствует президент Украины, так как Украина давно утратила политическую и экономическую самостоятельность.
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