EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Экономика, За рубежом
  1073  17
Все про:Давос (230) МВФ (2274) Меркель (1325) Швейцария (255) экономика (3382) Лагард (85)

 Всемирный экономический форум открывается в Давосе

Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в 47-й раз пройдет в швейцарском Давосе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Рекордное число делегатов - около 3 тысяч - примет знаменитый горнолыжный курорт с 17 по 20 января. По традиции среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые общественные деятели.

В последние годы организаторы форума во главе с его создателем профессором Клаусом Швабом стремятся формулировать повестку максимально широко, демонстративно уходя от сугубо финансового фокуса, свойственного периоду мирового кризиса 2008-2009 гг. В 2016г. форум был озаглавлен "Mastering the Fourth Industrial Revolution", теперь же "четвертая промышленная революция" - лишь один из подпунктов программы, получившей философское название "Отзывчивое и ответственное лидерство". Другие подпункты - переосмысление глобальной кооперации, придание нового импульса мировой экономике, реформирование капитализма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Олланд не будут участвовать в Давосском форуме

Откроет форум-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, которая отправила в Давос самую представительную делегацию за всю историю своего участия. Обратная ситуация - с США. В прошлом году американская делегация была необычно большой: кроме госсекретаря Джона Кэрри, чьи пятничные обращения за несколько лет успели превратиться в традицию Давоса, в минувшем январе в Швейцарию приехали вице-президент Джо Байден, министры финансов, торговли, обороны, здравоохранения. В этом году официальной Америке не до глобалистского Давоса - не только организационно, но и идеологически.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко не будет участвовать в "завтраке Пинчука" во время Давосского форума, - Цеголко

Германию в Давосе в этот раз будет представлять не Ангела Меркель, а министр обороны и министр финансов (а также новый чемпион "Формулы 1" Нико Росберг, который в "именной" сессии расскажет, как добиться своего и вовремя уйти). Франция также в этот раз представлена лишь на министерском уровне, зато от Великобритании выступит премьер-министр Тереза Мэй. Приедут и такие завсегдатаи Давоса, как Петр Порошенко и Ильхам Алиев. По уровню интереса аудитории не уступит никому из президентов и премьеров скромный отраслевой министр из Саудовской Аравии, один из "отцов" соглашения о сокращении добычи нефти Халид аль-Фалих.

Финансовый и корпоративный мир представят глава МВФ Кристин Лагард, руководители Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total и других компаний и банков.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Будет что обсуждать на форуме-они точно наговорят много и разного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждый год богатенькие Буратины съезжаются, чтобы порешать вопросы об бедности и неравенстве в Давос. Да воз и ныне там...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВВС об орде:
"Независимая газета" со ссылкой на исследования Credit Suisse пишет, что Россия находится на первом месте в рейтинге наиболее неравномерных экономик мира. По их подсчетам, 1% населения РФ владеет 74,5% благосостояния страны.
Еще несколько международных аналитических центров объявили, что именно Россия лидирует в списке самых неравных экономик в мире. Консалтинговая компания New World Wealth ранее подсчитала, что в РФ почти две трети (62%) благосостояния находится в распоряжении долларовых миллионеров, более четверти (26%) - у миллиардеров.
По экспертным оценкам, это худший результат среди основных экономик мира. "Если миллионеры контролируют свыше 50% богатства в стране, в ней практически не остается места для образования среднего класса", - приводит "НГ" мнение исследователей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вишенкой экономических инноваций и будет доклад "пороха" - "как обвалить национальную валюту в 4 раза, прикрываясь атовойной"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лєрку 200 баксів тудой відправте. Вона ж мега економіст усіх часів
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неприкасаемые торговцы. Кто и как помогал "семье" грабить госбанки
Окружению Януковича выводить деньги из госбанков помогали структуры, аффилированные с днепропетровской биржевой группой "Перспектива", а также инвестиционная компания ICU, которая уже несколько лет обслуживает Петра Порошенко. http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/11/1/609736/

 показать весь комментарий
Ответить
 
Встречи в Давосе, это что-то вроде планёрки, куда представители Мирового правительства вызывают руководителей государств ( которые вместо себя могут отправить туда доверенных лиц - министров, и иных руководителей), чтобы озвучить для них те решения, которые перед этим были приняты на заседаниях Бильдебергского клуба, Трёхсторонней комиссии, Совета по международным отношениям, и т.п.
Традиционно присутствует президент Украины, так как Украина давно утратила политическую и экономическую самостоятельность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да, на форуме Кличко поделится опытом "борьбы" с МАФами и хаотичной застройки Киева.....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВсемирный экономический форум открывается в Давосе
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден военнослужащие Давос Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция Охендовский Пашинский пенсия переговоры Порошенко расследование реформы Россия санкции СБУ смерть стрельба суд США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти