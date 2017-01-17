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Все про:Европа (946) США (11685) Франция (1723) Олланд (490) Трамп (476)

 Европа "не нуждается во внешних советниках": Олланд ответил на заявления Трампа относительно ЕС

Президент Франции Франсуа Олланд ответил на критику избранного президента США Дональда Трампа в адрес политики Европейского Союза в отношении мигрантов. Олланд заявил, что ЕС "не нуждается во внешних советниках" для своих внутренних решений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Европа будет готова продолжать трансатлантическую кооперацию, но она будет базироваться на ее интересах и ценностях", - заявил президент Франции.

"Нет нужды во внешних советах о том, что должно быть сделано", - добавил Франсуа Олланд.

Ранее Трамп назвал принятое Меркель в 2015 году решение открыть границы для беженцев "катастрофической ошибкой" и связал его с терактом на рождественской ярмарке в Берлине. Кроме того, избранный президент США охарактеризовал Евросоюз как "инструмент для достижения целей" Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олланд призвал администрацию Трампа принимать продуманные решения по Ближнему Востоку

Меркель в ответ на критику Трампа призвала страны Европейского Союза не дать ввести себя в заблуждение.

16 января 26 конгрессменов-демократов США заявили о своем решении бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
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А вот здесь прав Трамп а не медузы олландомеркели!! Пустить в свой дом абсолютно других арабов которые срать хотели в нем и деньги вытрясывать..почему б арабам было не бежать в Анголу, Гондурасы-Зимбабве??!!!
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Магадан - это же арабский край! Рассвет зимой в Магдане, это же сказка.
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Из Ле Пен политик-как из Гитлера демократ!
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Ле Пен никогда не была и не будет президентом.
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У Трпмпма были почти равные рейтинги с Клинтоншей, полюс немереные бабки.
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кто сколько потратил, тебе из погреба видней...
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Если бы у тебя были свои мозги, а не дурные гебешные методички, то ты сам понял что это данные избирательных штабов, которые не включают ЛИЧНЫЕ затраты кандидатов. Ты еще скажи что Трапм не миллиардер.
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ты еще скажи что так написано в рунете, поэтому это правда.
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Пусть Ле Пун запомнит,что Эльзас и Лотарингия всегда были немецкими.
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Ты сАтри, как не нравится... А Украине дурацкие советы по Донбассу давать-это нормально...
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Трамп сплотит европейцев против себя, что поможет нам войти в ЕС!
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данная ветка показывает что это уже почти факт.
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вы серьёзно? пчёлы летят на мёд, а мухи на дерьмо! замечу, что арабы не мухи.
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Нет, Просто во времена перемен. И начались они на Майдане.
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Ара́бская весна́ (араб. الربيع العربي‎) - волна демонстраций и путчей, проходящая в арабском мире в начале 2011 года. Первые предпосылки были отмечены еще в 2010 году.
Майдан начался 22 ноября 2004 года.
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Выложи свою ссылку. Мне в этом браузере вообще на пупе надо извертеться, чтобы хоть какую-то выложить.
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Наивная вера расейских людей что придут Трамп с Ле Пен и все то говно что натворило фуйло куда испарится и рассея заживет хорошо . То есть своему руководству бояре уже не доверяют , опять вся надежда что придет пиндос и спасет рашку от тупина .
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россиян - нация дегенератов. У них принцип, сами в дерьме, пусть у остальных будет тоже самое.
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Я и говорю что они недалекие , даже не понимают что воплями про Трампа опускают своего фюрера на дно .
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Это ж надо таким дол**ом быть что бы не вступив ещё в должность президента уже успеть посраться с ключевыми союзниками.
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Проблема Кличко, что выбирает советников не умней себя!
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это гораздо хуже... это как Виталий Кличко у нас. )
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Ти диви а Украіні порпади дають та й ще требують виконання
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Конечно, не нуждается! Там свои 3,1415здунов и раз3,1415здяев предостаточно!
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Судя по всему США вступают в самую критическую фазу своего существования, за все время своей независимости. Англичане говорят - "Нельзя бросаться камнями живя в стеклянном доме". Если ЕС более - менее выработало бюрократические механизмы сдерживающие силы ведущие к развалу, то США давно забыли свои проблемы гражданской войны. Если Трапм пугает ЕС арабами, то его негры на много быстрей развалят Штаты.
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А наверное у Олланда неправильная тактика. С Трампом надо говорить о КОНСОЛИДАЦИИ (если это возможно!), а не указывать какие-то слабые места. У него явно растущая мания величия.
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ЦЕ ЩЕ РАЗ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ЄС В РУКАХ СІОНОГЛОБАЛІСТСЬКОЇ СЕКТИ, ЯКА Й ПРОВАДИТЬ САТАНИНСЬКЕ НИЩЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АРІЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СВОЇМИ - "МУЛЬТИКУЛЬТУРИЗМОМ", ГОМОФІЛІЄЮ, ЮВЕНІЛЬНОЮ ЮСТИЦІЄЮ.


КОРДОН, МЕЖА МІЖ ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ ТРАМПА І САТАНІЗМОМ ЮДОСЕКТАНСТВА ЧІТКО ВИЗНАЧЕНО!


УКРАЇНІ НЕ ПОТРІБЕН ТАКИЙ ЄС, ДЕ КЕРУЮТЬ САТАНІСТИ І ДЕ ВЖЕ ЗТОЛЕРОВАНЕ, ЗДЕГРАДОВАНЕ КОРІННЕ НАСЕЛЕННЯ!


МИ САМІ МАЄМО СТВОРИТИ АЛЬЯНС МІЖМОР'Я ЗІ СЛОВ'ЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ, ЛИТВИ!


АЛЕ СПЕРШУ МАЄМО ВИКОРІНИТИ САТАНІЗМ ВСЕРЕДИНІ УКРАЇНИ!
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я про альянс несколько раз предлагал. но увы, ни одного комментария и одобрения. не понятно от чего такая пассивность.
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Ображаються на чужу критику переважно діти і жінки ! Це прямо пов'язано з нижчим ніж у зрілих чоловіків рівнем тостестерону.
Цікаво - чи цьому г'оланду лікують його простатит ,чи у нього давно цикли з комсомолкою шмєркель давно хуйло синхронізував через регулярний мінует?
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*ЕС для достижения целей Германии*, *катастрофическая ошибка - решение шмеркель открыть границы Европы для беженцев* , ... связанное с терактом на рождественской ярмарке (и не только). трампопо говорит абсолютно правильно, но стиль никак не на уровне преза США! Стиль топорно - барыжный. Бедная Америка, нахлебается , если ему только роги на всходе не обламать.
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""Европа будет готова продолжать трансатлантическую кооперацию, но она будет базироваться на ее интересах и ценностях", - заявил президент Франции."
ну, и когда ж наши начнут говорить подобное?
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ЕС без поддержки США - гадюшник, который мгновенно развалится.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропа "не нуждается во внешних советниках": Олланд ответил на заявления Трампа относительно ЕС
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