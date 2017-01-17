 Европа "не нуждается во внешних советниках": Олланд ответил на заявления Трампа относительно ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
"Европа будет готова продолжать трансатлантическую кооперацию, но она будет базироваться на ее интересах и ценностях", - заявил президент Франции.
"Нет нужды во внешних советах о том, что должно быть сделано", - добавил Франсуа Олланд.
Ранее Трамп назвал принятое Меркель в 2015 году решение открыть границы для беженцев "катастрофической ошибкой" и связал его с терактом на рождественской ярмарке в Берлине. Кроме того, избранный президент США охарактеризовал Евросоюз как "инструмент для достижения целей" Германии.
Меркель в ответ на критику Трампа призвала страны Европейского Союза не дать ввести себя в заблуждение.
16 января 26 конгрессменов-демократов США заявили о своем решении бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
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Майдан начался 22 ноября 2004 года.
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КОРДОН, МЕЖА МІЖ ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ ТРАМПА І САТАНІЗМОМ ЮДОСЕКТАНСТВА ЧІТКО ВИЗНАЧЕНО!
УКРАЇНІ НЕ ПОТРІБЕН ТАКИЙ ЄС, ДЕ КЕРУЮТЬ САТАНІСТИ І ДЕ ВЖЕ ЗТОЛЕРОВАНЕ, ЗДЕГРАДОВАНЕ КОРІННЕ НАСЕЛЕННЯ!
МИ САМІ МАЄМО СТВОРИТИ АЛЬЯНС МІЖМОР'Я ЗІ СЛОВ'ЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ, ЛИТВИ!
АЛЕ СПЕРШУ МАЄМО ВИКОРІНИТИ САТАНІЗМ ВСЕРЕДИНІ УКРАЇНИ!
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Цікаво - чи цьому г'оланду лікують його простатит ,чи у нього давно цикли з комсомолкою шмєркель давно хуйло синхронізував через регулярний мінует?
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ну, и когда ж наши начнут говорить подобное?
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