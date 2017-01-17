 Меркель - Трампу: "Европейцы держат судьбу Европы в своих руках"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине.
"Я думаю, европейцы держат судьбу Европы в своих руках", - заявила она.
Это заявление было сделано в ответ на просьбу журналистов прокомментировать прогноз избранного президента США Дональда Трампа, который в интервью германской и британской газетам предрек распад Евросоюза.
Трамп также сказал, что мало знаком с Меркель, и назвал ее политику в отношении мигрантов "катастрофической ошибкой".
В связи с этим канцлер ФРГ сказала: "Я лично жду инаугурации президента США. После этого, конечно, мы будем работать с ним на всех уровнях".
Напомним, ранее Трамп назвал НАТО "устаревшим" из-за неспособности противостоять терроризму.
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Ни для кого уже не секрет, что эти маргиналы мечтают устроить у нас некое подобие украинского майдана и передать власть американскому "помазаннику".
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Что же касается Европы и выхода США и Британии из этого проекта - так там такое начнется! Нет я не говорю что нужно надеяться только на Дядю Сема! Но будьте реалистами- без Дяди Сэма Хуйло всю Европу раком поставит! Но наверное это и к лучшему!
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Почему Германия не смогла вернуть свой золотой запас из США
Судя по всему Вы так же далеки от европейских проблем, как и американских.
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