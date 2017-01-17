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Все про:Германия (2578) Европа (946) Меркель (1325) США (11685) Евросоюз (11450) Трамп (476)

 Меркель - Трампу: "Европейцы держат судьбу Европы в своих руках"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что судьба Европы - в руках самих европейцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине.

"Я думаю, европейцы держат судьбу Европы в своих руках", - заявила она.

Это заявление было сделано в ответ на просьбу журналистов прокомментировать прогноз избранного президента США Дональда Трампа, который в интервью германской и британской газетам предрек распад Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Могерини - Трампу: Евросоюз сплотится, я уверена на 100%

Трамп также сказал, что мало знаком с Меркель, и назвал ее политику в отношении мигрантов "катастрофической ошибкой".

В связи с этим канцлер ФРГ сказала: "Я лично жду инаугурации президента США. После этого, конечно, мы будем работать с ним на всех уровнях".

Напомним, ранее Трамп назвал НАТО "устаревшим" из-за неспособности противостоять терроризму.
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Интересно, а судьба Украины в чьих руках?
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На превеликий жаль - США являються "кукловодом" Європи....щоб там не казала Меркель..........
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У кацапів такі великі сподівання на Трампа. Дивіться, не розчаруйтеся...
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кацапсин трусит от того,что рыжему не дают им санкции отменять -орут опять,что им они не мешают))))
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А що, було б краще як би не пустили????Мусульмани теж люди, в них є діти й вони теж жити хочуть, подобаєтся це вам чи ні. Германці у тому столітті наробили жаху,зробили висновки і вчинили навпаки...а теракти то помста неврівноважених людей.
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Не знаю как насчот "этих", но Фунт Стерлингофф точно выглядит как импотент. )
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так евро с этого и начинало... в отличие от стерлинга. )
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А Хуйло держит я.ца Трампа в своих руках...:p

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Этот клоун трамп...говорит как ольгинский троль с фсбнявой методички...
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В переводе с дипломатического на нормальный: "Нас никто не держит за яйца!" Только, вот, я сомневаюсь, что "яйца" у Европы ещё остались, по моему мнению, их давно уже кастрировали слюнтяйской политикой сюсюканий и заигрывания с невежественным большинством. ПРАВА они у каждого должны быть индивидуальны и напрямую прямо пропорционально связаны с ОБЯЗАННОСТЯМИ (права "качают", а про обязанности почему-то всегда забывают), ибо все мы неравны (и не одинаковы) как от рождения, так и по жизни - этот факт трудно отрицать, нужно правильно классифицировать и определить набор прав и обязанностей индивидуально строго на научных критериях. У кого много прав, тот должен нести и большую ответственность связанную с обязанностями, у кого их вообще нет (по тем или иным причинам), тот полностью безответственен (недееспособен) и не несёт ответвеность даже за собственную жизнь и поступки.
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этот бред никого не интересует, а рыговатный корр только тупорылые ушлепки читают
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ну так иди на эту помойку вата, чего скулишь, а этот шлак кроме хохота ничего не вызывает бомжара
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Ваня , вопли россии про их Крым напоминают ребенка в детском саду который взял чужую игрушку , больше россиян про это никто не кричит .
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Реально думаете что тут сильно переживают за приход Ле Пен ? Сильно нам Олланд помог ? Неужели думаете что украинцы смогут нормально относится к московским убийцам по команде Трампа ?
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А Франция принадлежит арабам. Одного ранга заявления.
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вата всегда восхищается маргиналами)Кадырку с Херургом добавте
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Интернет приемная Министерства культуры педерации с вами не согласна , не хотите свой пост про маргиналов там написать ,
Ни для кого уже не секрет, что эти маргиналы мечтают устроить у нас некое подобие украинского майдана и передать власть американскому "помазаннику".
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куйло досяг своєї мети ,окупував Україну,поміг трампліну з виборами і посрав через окупацію України піндосів з ЄС..
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Размечталась тетка.Все вы зависимы и европа и раша и америка.МИ прекрасно знаете от кого.
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Здравия всем! Мне так смешно слышать от лидеров Европы какие то заявления при том что США поддерживает 70 или 80 процентов бюджета НАТО и ее военные составляют примерно столько же. Удельный вес мировой экономики держится на уровне 30 процентов( для сравнения Россия- 2-3 процента). А теперь представьте себе ситуацию- США и Великобритания выходят из НАТО и посылают ЕС ну мягко сказать "решать свои проблемы самим"! Что будет??? В Европе исламского турецкого и арабского населения- больше чем самих европейцев! Я когда узнал статистику по той же Франции- обомлел! На каждого белого европейца француза приходится 5 мароканцев алжирцев и арабов!!! В Швейцарии - 3! В Германии- на одного немца- 3 турка или араба!
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Не забывай, что негров в США больше чем англосаксов, а мусульман в Раше больше чем русских.
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Cерьезно? Какой из кризисов за последние 100 лет Европа без помощи и крови американцев решила?
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ты имеешь ввиду американские консервы по ленд лизу? Так они из-за этого до сих пор жируют...
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Еще раз - какой из кризисов за последние 100лет Европа решила сама без Америки?
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так я как раз об этом. Как помогала США Европе, кроме кредитов, которые потом ей вернули с процентами!?
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Слабоумный? От Первой Мировой до последнего кризиса Косово-Сербия везде заваривали кашу европейцы а разруливала Америка.
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Для Игоря Д. Здравия вам! В США примерно одинаковое количество - Чёрных Белых и Латиноамериканских. Сколько англосаксов- не имеет значения. Это называется балансом и раритетом( шучу). Да есть штаты с преимущественным черным населением есть с преимущественно белым населением. Соответственно районы или анклавы проживания в крупных мегаполисах. Так что не переживай- развал США- это плод влажных фантазий. Да есть проблемы - но их не сравнить с вашими.
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...может быть черных и белых одинаков, что тоже не очень хорошо, зато НЕ христиан намного больше чем христиан, а это уже очень плохо. Если в ЕС худо бедно наладили бюрократию по взаимодействию всех этнических групп, то Штаты давно забыл свои проблемы Гражданской войны. Как говорят англичане - Нельзя бросаться камнями, если живешь в стеклянном доме.
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вся эта история с Трампом, очень на руку европейцам вообще и украинцам в частности. Народы всегда сплачивала ВНЕШНЯЯ агрессия. Если США и Бриты соскочат, то мы быстрей попадем в ЕС у которой больше не будет иллюзий по поводу Дяди Сэма.
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Валентин, Вы наверное в курсе, что когда Германия вежливо попросила США вернуть ей золото, находящееся у них на хранении, им вежливо отказали!?
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Игорь! Вы настолько далеки от понимания реальностей жизни в США! Кто вам сказал что мусульман в США больше? Или баптисты и евангелисты мормоны и аши- это не хрестианства течения? Я не говорю об полностью католическом латиноамериканском населении. Вы удивитесь- но в США есть даже церковь Сатаны! И никому до этого нет ни малейшего дела! Ибо Конституция США дает Свабода вероисповедания. Верь хоть в пришельцев из созвездия Лебедя или с Сириуса! Главное чтобы твоя Вера не нарушала права других!
Что же касается Европы и выхода США и Британии из этого проекта - так там такое начнется! Нет я не говорю что нужно надеяться только на Дядю Сема! Но будьте реалистами- без Дяди Сэма Хуйло всю Европу раком поставит! Но наверное это и к лучшему!
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Судя по всему В так же далеки от проблем США, как и от Украинских проблем, сидя у себя в Ольгино. Мармоны и баптисты, не ближе к христианской вере, как мусульмане и индусы. То что хуйло стоит раком, это никого не беспокоит. В другую позу ему не кто не поможет стать. Ни Дядя Сэм ни ЕС.
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Да Игорь по поводу Германского Золота 3 но Рейха или украинского Золота Полуботька! Вы же взрослый человек! Неужели вы думаете что Банкиры способны что то отдавать???? Как в том анекдоте - Курсе а в каком банке ви описание ваши гроши? В трехлетровом куме! Ну или повесть о Хадже Насредине! Вспомните как он помог спасти поставщика тонущего в крышке! Он ему кричит -Дай руку! А тот нев какую. Потом он сообразил - протянул ему руку и крикнул- Держи!
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речь идет не золотое 3 Рейха, которое бесследно исчезло, наверняка не без помощи США, а о Федеральном резерве современной Германии!!!
Почему Германия не смогла вернуть свой золотой запас из США

Судя по всему Вы так же далеки от европейских проблем, как и американских.
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