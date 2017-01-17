EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  250  10
Материалы по теме:
Все про:боевик (17746) обстрел (5111) штаб (434) Донбасс (11891) Антитеррористическая операция (15577) Авдеевка (680) Широкино (359) Марьинка (347)

 За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский воин ранен, - штаб

Враг продолжает обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 16 января 2017 г.

Так, по данным штаба на мариупольском направлении из 82-мм минометов был острелян Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Широкино.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия враг бил по урочищу Шарив Кут, Станица Луганская и Новозвановка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитан ВСУ погиб из-за обстрела в Новоалександровке, младший лейтенант ранен, - пресс-офицер Завтонов

На донецком - из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

"За минувшие сутки был зафиксирован 41 обстрел. Один военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Напомним, 15иянваря в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) было зафиксировано 60 обстрелов со стороны российско-террористических войск.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сколько угля закупил Барыга в Лугандоне за сутки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Столько, сколько надо для энергетической безопасности Украины. Твоей-в том числе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапня клята, як бидло... мочкуйте кацапів хлопці!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скромно как то. Он по рашинским телеканалам говорят что ВСУ 1000 обстрелов в день делают. И притом из запрещённых минском вооружений. И танки к передовой подводят. К наступлению типа готовятся. Так что скромно как то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
обзор от сепаров
ВСУ ведут «серую войну» с прицелом на окружение Донецка. ВСУ продвинулись в «серой зоне» на светлодарской дуге примерно на один километр. Новости, приходящие с линии разграничения сторон в Донбассе, гласят: эта линия меняется, причем в пользу ВСУ. Прямое подтверждение - новые жертвы и новые обустроенные позиции украинцев. Нужно понимать, что речь в данном случае идет о стратегии на дальнюю перспективу. И перспектива эта - окружение Донецка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще
Летом «серая война» переместилась на еще один опасный участок - южнее Донецка. Там ВСУ вышли практически на окраины Докучаевска, а это крайне опасно: по планам киевского Генштаба предполагается проводить концентрическое окружение Донецка, опираясь на юге как раз на район Докучаевска.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще
В ноябре ВСУ атаковали силы ВСН у Крутой Балки под Авдеевкой, 19-22 декабря началось масштабное наступление на светлодарской дуге с прежними целями, 30 декабря была атакована Новозвановка в зоне ответственности ЛНР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще
Есть все основания предполагать, что в ближайшее время ВСУ продолжит вести эту «серую войну», мотивируя ее устранением потенциальных угроз для собственной линии обороны. Наиболее опасным представляется авдеевское направление, где после атаки на Крутую ставку 54-я бригада стала закачивать силы (ориентировочно - до взвода) в дачный поселок восточнее «третьего Авдеевского ставка». Примерной целью этой атаки может быть продвижение в общем направлении на Ясиноватую.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский воин ранен, - штаб
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие Донбасс Евросоюз Житомирщина задержание Крым Луганщина МИД минские соглашения НАБУ Нацполиция Пашинский переговоры Порошенко ранение расследование реформы Россия СБУ сепаратизм смерть стрельба суд США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти