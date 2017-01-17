 За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский воин ранен, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 16 января 2017 г.
Так, по данным штаба на мариупольском направлении из 82-мм минометов был острелян Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Широкино.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия враг бил по урочищу Шарив Кут, Станица Луганская и Новозвановка.
На донецком - из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.
"За минувшие сутки был зафиксирован 41 обстрел. Один военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, 15иянваря в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) было зафиксировано 60 обстрелов со стороны российско-террористических войск.
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ВСУ ведут «серую войну» с прицелом на окружение Донецка. ВСУ продвинулись в «серой зоне» на светлодарской дуге примерно на один километр. Новости, приходящие с линии разграничения сторон в Донбассе, гласят: эта линия меняется, причем в пользу ВСУ. Прямое подтверждение - новые жертвы и новые обустроенные позиции украинцев. Нужно понимать, что речь в данном случае идет о стратегии на дальнюю перспективу. И перспектива эта - окружение Донецка.
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Летом «серая война» переместилась на еще один опасный участок - южнее Донецка. Там ВСУ вышли практически на окраины Докучаевска, а это крайне опасно: по планам киевского Генштаба предполагается проводить концентрическое окружение Донецка, опираясь на юге как раз на район Докучаевска.
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В ноябре ВСУ атаковали силы ВСН у Крутой Балки под Авдеевкой, 19-22 декабря началось масштабное наступление на светлодарской дуге с прежними целями, 30 декабря была атакована Новозвановка в зоне ответственности ЛНР.
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Есть все основания предполагать, что в ближайшее время ВСУ продолжит вести эту «серую войну», мотивируя ее устранением потенциальных угроз для собственной линии обороны. Наиболее опасным представляется авдеевское направление, где после атаки на Крутую ставку 54-я бригада стала закачивать силы (ориентировочно - до взвода) в дачный поселок восточнее «третьего Авдеевского ставка». Примерной целью этой атаки может быть продвижение в общем направлении на Ясиноватую.
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