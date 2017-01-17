 26 конгрессменов заявили о бойкоте инаугурации Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГОРДОН, об этом решении заявили уже 26 политиков, сообщает BBC.
Многие в качестве причины бойкота называют недавние резкие выражения Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса, который многие годы является видным участником движения за гражданские права.
В 1987 году он был избран в Палату представителей от пятого округа штата Джорджия, который Трамп назвал "кишащим преступниками".
После того, как Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом", тот посоветовал конгрессмену больше внимания уделять своему избирательному округу, который "находится в жутком состоянии".
После этого многие депутаты-демократы решили нарушить традицию и не участвовать в инаугурации президента.
Первым из депутатов бойкотировать инаугурацию решил представитель от Иллинойса Луис Гутьеррес, который сообщил об этом решении еще в декабре 2016 года.
"Я не смогу смотреть в глаза моей жене, моим дочерям и внукам, если буду присутствовать там после всего того, что он сказал о женщинах, латиноамериканцах, чернокожих, мусульманах, будто все то, что он сказал... нормально и стерто из нашей общей памяти", - пояснил конгрессмен.
Льюис заявил, что не будет присутствовать на церемонии, назвав Трампа нелегитимным президентом. Это первая пропущенная Льюисом инаугурация президента за 30 лет его работы в Конгрессе.
Всего в двух палатах Конгресса заседают 535 депутатов. Ранее стало известно, что минимум 22 представителя Конгресса США от Демократической партии будут бойкотировать церемонию.
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будет все время кружить над этой тухлой тушей.
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У нас был мэр Роб Форд, его тоже называли "скандальным", хотя все "скандалы" были или придуманы или сильно раздуты здешней леволиберальной мафией и артикулированы "Торонто Стар"...
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Сообщения о странном животном, встречающемся на дорогах Самары, стали появляться в середине января. По проезжей части бегает лошадь, которая пугает водителей и пешеходов.
Кобыла выглядит исхудавшей и измученной, да и вообще довольно жутко: едешь куда-нибудь в темное время суток, а тебе навстречу вдруг - белая тощая, похожая на призрака, лошадь.
На самом деле у кобылки есть кличка, известно, кому она принадлежит и чем занимается. По словам сотрудников ГИБДД, зовут лошадь Марусей, а живет она в частном доме, у хозяина. Маруся "работает", катая на площади Куйбышева людей. Вот только извозчик порой забывает кобылу, и тогда Маруся сама бегает домой, добегает до калитки и ждет, когда ей откроют.
Многие жители Самары, однако, беспокоятся за здоровье, по всей видимости, старого и больного животного. По закону привлечь хозяина нельзя, но люди все равно обращаются в полицию с просьбой разобраться в ситуации.
В настоящей момент по факту информации о загадочной лошади Маруси проводится проверка.
видосик
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И чем это закончится?
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