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 26 конгрессменов заявили о бойкоте инаугурации Трампа

Из-за нападок на конгрессмена Джона Льюиса со стороны избранного президента США Дональда Трампа конгрессмены-демократы приняли решение нарушить традицию и пропустить его инаугурацию.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГОРДОН, об этом решении заявили уже 26 политиков, сообщает BBC.

Многие в качестве причины бойкота называют недавние резкие выражения Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса, который многие годы является видным участником движения за гражданские права.

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В 1987 году он был избран в Палату представителей от пятого округа штата Джорджия, который Трамп назвал "кишащим преступниками".

После того, как Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом", тот посоветовал конгрессмену больше внимания уделять своему избирательному округу, который "находится в жутком состоянии".

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После этого многие депутаты-демократы решили нарушить традицию и не участвовать в инаугурации президента.

Первым из депутатов бойкотировать инаугурацию решил представитель от Иллинойса Луис Гутьеррес, который сообщил об этом решении еще в декабре 2016 года.

"Я не смогу смотреть в глаза моей жене, моим дочерям и внукам, если буду присутствовать там после всего того, что он сказал о женщинах, латиноамериканцах, чернокожих, мусульманах, будто все то, что он сказал... нормально и стерто из нашей общей памяти", - пояснил конгрессмен.

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Льюис заявил, что не будет присутствовать на церемонии, назвав Трампа нелегитимным президентом. Это первая пропущенная Льюисом инаугурация президента за 30 лет его работы в Конгрессе.

Всего в двух палатах Конгресса заседают 535 депутатов. Ранее стало известно, что минимум 22 представителя Конгресса США от Демократической партии будут бойкотировать церемонию.

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Трампа уже в покое не оставят: муха импичмента
будет все время кружить над этой тухлой тушей.
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Упоминание мух стало так часто. Я думаю это после просмотра фильма, "Груз 200".
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Рыжый пристарелый думает что он по прежнему ведёт шоу по телеку, такой же вульгарный, отмороженный, хамоватый скандалист . Чувствую что его ждёт судьба Никсона.
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Видимо это самый скандальный президент за всю историю США. Такие высказывания Трампа приведут у напряженности США с рядом стран, что явно никому не выгодно. Так, что импичмент приближается.
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Скандальность не всегда заслуга самого человека. Трампу объявлена война со стороны прогнившего леволиберально истеблишмента, и большинство "скандалов" созданы и поддерживаются сдешней левой прессой (а её тут большинство).
У нас был мэр Роб Форд, его тоже называли "скандальным", хотя все "скандалы" были или придуманы или сильно раздуты здешней леволиберальной мафией и артикулированы "Торонто Стар"...
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В данном случае скандальность его заслуга. Есть его речи по Иерусалиму, Тайваню, Крыму..., а российские акции это выше критики. Достаточно уже.
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Не думаю. Тем более, что Трамп прав в большинстве своих высказываний. Какое, например, ему дело до России? Она на другом континенте находится. Так почему об этом должны думать США, а не Германия и Франция к примеру. Это он и дает понять. Каждый баран несет свои яйца. И выехать за счет штатов не получится. Либо Европа начнет сама шевелится, либо накроется медным тазом. Вот и весь его посыл.
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видать не все так гладко в ихнем королевстве.
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И никогда там гладко не было. Просто далеко не все знают законы и образ жизни США.
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это свободный ресурс, просто нужно вести себя прилично, а так по большому счету и тебе слова никто не давал, но ты же гавкаешь...
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То він бояришніка забагато випив, нічого протверезіє.
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ну, если пьяный, то протрезвеет, если дебил, то не поумнеет
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Это мне напомнило сцену из фильма, Место встречи изменить нельзя. К этому случаю конечно не подходит. Но к тебе подходит. "Не гавкает. С тобой Разговаривает".. ну и т.д. А ты наверно Гарбатый. Так же вероломно себя и ведешь.
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Если "подавись" в адрес незнакомой женщины для тебя - разговор, то для окружающий ты, таки гавкаешь.
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А может она мальчик. А женщина ты. Сами разбирайтесь. Я считаю что на этой ветке сейчас одни уроды. Вот так считаю и все.
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О, то ти виявляється, ще й такий самокритичний.
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В данном случае прав Трамп а не другие. Если дебил Льюис назвал его "нелегитимным президентом", то он просто идиот. И значит заслужил ответ от Трампа, к тому же и не слишком резкий. Можно по-разному относиться к рыжему, но избран он законно. И те, кто живут в Северной Америке, понимают почему люди проголосовали за Трампа. Разумеется, к расее это не имеет никакого отношения.
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А чего все накидываются на Трампа (американцев это не касается, так как это действительно их дело)? Вы пытались вникнуть в то, что он говорит? Я попытался и не удивлен, что американцы его выбрали. А вот что ожидает нас? - это вопрос. Причем точно такой же должен мучать и Рашку и Европу. Почему американцы в Польшу свои войска прислали(пусть и ограниченный контингент)? А Германии, Франции до этого дела нет? Блок один, защита коллективная. Почему штаты должны фактически защищать всех остальных членов НАТО? Вот об этом и говорит Трамп. Европа слегка зажралась и настало время ее взбодрить. Чем это закончится догадаться сложно.
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Если Трам такой неадекват,это даже хорошо,может раше swift отрежет,конгресс с радрстью поддержит,а может отдаст приказ сбит парашенский говнолет ,который над кораблем США пролетит.
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Белая лошадь пугает людей на дорогах Самары

Сообщения о странном животном, встречающемся на дорогах Самары, стали появляться в середине января. По проезжей части бегает лошадь, которая пугает водителей и пешеходов.
Кобыла выглядит исхудавшей и измученной, да и вообще довольно жутко: едешь куда-нибудь в темное время суток, а тебе навстречу вдруг - белая тощая, похожая на призрака, лошадь.
На самом деле у кобылки есть кличка, известно, кому она принадлежит и чем занимается. По словам сотрудников ГИБДД, зовут лошадь Марусей, а живет она в частном доме, у хозяина. Маруся "работает", катая на площади Куйбышева людей. Вот только извозчик порой забывает кобылу, и тогда Маруся сама бегает домой, добегает до калитки и ждет, когда ей откроют.
Многие жители Самары, однако, беспокоятся за здоровье, по всей видимости, старого и больного животного. По закону привлечь хозяина нельзя, но люди все равно обращаются в полицию с просьбой разобраться в ситуации.
В настоящей момент по факту информации о загадочной лошади Маруси проводится проверка.

видосик


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Ну вот , куда своё рыло всунет роССсийский, там и конфликты начинаются! Прокажённые.
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Отступая в Ираке боевики ИГИЛ потеряли свои российские паспорта. ВИДЕО. ФОТО http://24today.net/open/715262
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом26 конгрессменов заявили о бойкоте инаугурации Трампа
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