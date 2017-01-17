 Кличко: На Украинский завтрак к Пинчуку в Давосе пойду

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом Виталий Кличко заявил в эфире телеканала NewsOne
"На Украинский завтрак пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию - и как гражданина, и как представителя власти - относительно внешней политике Украины, о реформах, которые происходят. И каждый раз я использую такую возможность, ведь меня знают и слышат. Кроме того, есть риски, что кто-то будет доносить неправильные месседжи или спекулировать, в первую очередь, по нашей политике евроинтеграции. А она остается неизменной! Так же, как и наша позиция в отношении агрессии Российской Федерации на Востоке Украины", - цитируют заявление мэра Киева на сайте КГГА.
Мэр отметил, что в этом мероприятии в Давосе участвуют люди, которые имеют влияние на мировую политику и экономику. Это всегда общение, обмен мнениями и поиск перспектив. Также Киевский городской голова рассказал, что в Давосе намерен принять участие во встрече лидеров по вопросам инфраструктурного и городского развития, посетить мероприятие, на котором собираются лидеры со всего мира в области политики, финансов, медиа и технологий (организованное американским изданием "Washington Post").
Кроме того, В.Кличко заявил в эфире телеканала, что у него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями крупных мировых компаний, международного сообщества.
"Давос - это всегда практическая польза для нашего города. В позапрошлом году мы "привезли" из Давоса электронный бюджет, переговоры с компанией SAP произошли именно там и после этого мы начали воплощать проект. В прошлом году - договорились о сотрудничестве с Uber, что компания начнет работать в Киеве, установили ряд новых контактов с иностранными партнерами, в частности с немцами. Впоследствии такое сотрудничество перерастает в воплощение важных инфраструктурных проектов столицы, например таких, как Подольско-Воскресенский мост", - подытожил В.Кличко.
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Будни обычного подъезда.
Русский мир.
Поглядите.
Категорически рекомендую насладиться
ССЫЛКА на видео.
В фейсбуке.
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Я поражаюсь, как их до сих пор отстреливать не начали.
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Но украинцев же десятки миллионов!!!
ПОЧЕМУ нет до сих пор ТЫСЯЧ народных мстителей?!!
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а про морковь это ни к чему, её ж не едят сырую а моют чистят потом употребляют в пищу,
т.е. в том видео ничего страшного
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Главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, погибшую при крушении Ту-154 в Чёрном море, посмертно наградили медалью Следственного комитета России "За чистоту помыслов и благородство дел".
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"Всьо гниле сховаєм під ..."
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Такое впечетление, что понятных себе людей выбирают.
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кстати як там по каналу деда кучмы седня говорили , Мы собрали рекордный урожай зерна , одной пшеницы за 65 миллионов тонн. рекорд же! основную массу холдинги толкают за бардюр ,а хлеб по 5 раз в год дорожает.. Накормите Виталю , вы же не обеднеете? надеюсь.
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Скажут не пойти - не пойдет.
Скажут поехать - поедет.
Скажут поехать на велосипеде - поедет.
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- Конечно!!! - это есть имидж Украины...
- А как же ваша гражданская позиция?
- Ээээээ....ну ужин то я бойкотирую...
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И пить буду!
А потом опять есть...
Ртом!
Вот этим вот (открывает, показывает)...
А потом спать пойду...
Ногами!
Вот этими вот (по очереди поднимает, показывает)...
Я ними ещё и педали умею крутить!
Жаль нету тут велосипеда у вас...
Показал бы...
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