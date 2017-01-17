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Все про:Давос (227) Кличко (2504) Пинчук (197)

 Кличко: На Украинский завтрак к Пинчуку в Давосе пойду

Участие в Украинском завтраке в Давосе мэр Киева Виталий Кличко объяснил своей гражданской и политической позицией поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом Виталий Кличко заявил в эфире телеканала NewsOne

"На Украинский завтрак пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию - и как гражданина, и как представителя власти - относительно внешней политике Украины, о реформах, которые происходят. И каждый раз я использую такую возможность, ведь меня знают и слышат. Кроме того, есть риски, что кто-то будет доносить неправильные месседжи или спекулировать, в первую очередь, по нашей политике евроинтеграции. А она остается неизменной! Так же, как и наша позиция в отношении агрессии Российской Федерации на Востоке Украины", - цитируют заявление мэра Киева на сайте КГГА.

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Мэр отметил, что в этом мероприятии в Давосе участвуют люди, которые имеют влияние на мировую политику и экономику. Это всегда общение, обмен мнениями и поиск перспектив. Также Киевский городской голова рассказал, что в Давосе намерен принять участие во встрече лидеров по вопросам инфраструктурного и городского развития, посетить мероприятие, на котором собираются лидеры со всего мира в области политики, финансов, медиа и технологий (организованное американским изданием "Washington Post").

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Кроме того, В.Кличко заявил в эфире телеканала, что у него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями крупных мировых компаний, международного сообщества.

"Давос - это всегда практическая польза для нашего города. В позапрошлом году мы "привезли" из Давоса электронный бюджет, переговоры с компанией SAP произошли именно там и после этого мы начали воплощать проект. В прошлом году - договорились о сотрудничестве с Uber, что компания начнет работать в Киеве, установили ряд новых контактов с иностранными партнерами, в частности с немцами. Впоследствии такое сотрудничество перерастает в воплощение важных инфраструктурных проектов столицы, например таких, как Подольско-Воскресенский мост", - подытожил В.Кличко.

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Где то в России.
Будни обычного подъезда.
Русский мир.
Поглядите.
Категорически рекомендую насладиться
ССЫЛКА на видео.
В фейсбуке.
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PS. Что до "клячка"...
Я поражаюсь, как их до сих пор отстреливать не начали.
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PPS. Млять, ну нет у меня зрения снайпером стать.
Но украинцев же десятки миллионов!!!
ПОЧЕМУ нет до сих пор ТЫСЯЧ народных мстителей?!!
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Шо, у него тоже офшоры на Панаме и бизнесок на расее обнаружились?
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вся мразь на утренюю жратву соберется вот если бы они подавились все там народ Украины вздохнул свободно
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первое видео - всё так,
а про морковь это ни к чему, её ж не едят сырую а моют чистят потом употребляют в пищу,
т.е. в том видео ничего страшного
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ВО ДАЮТ !!!!
Главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, погибшую при крушении Ту-154 в Чёрном море, посмертно наградили медалью Следственного комитета России "За чистоту помыслов и благородство дел".
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Веталь решил зашкварится или будет публично пинчука мордой в лайно в Давосе макать?
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вышиванку только надень, сейчас модно
"Всьо гниле сховаєм під ..."
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Значит и Веталька там в ответ брату по разуму шото вжарит.
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на редкость гидотный мужик, вроде и обычный, но чего-то( не понимаю причины чего он так популярен, кстати чего в помещении в шапке( это ж пресс-конференция похоже
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Это гайдаровский форум по экономике,его туда пригласили и он нес это ахинею,есть видео,неохота искать
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ясно, я знаю про это "байкера всея России" но не пойму зачем раскручивают этот проект, и как -то криво, он не похож на байкера, байкеры вообще с нормальными мужчинами не ассоциируются, с людьми вообще, отбросы, ну дно короче, бандиты но с претензией на какую-то идеологию, хотя вроде де -то читала что асоциальными элементами они стали из-за социальных проблем, ветераны Вьетнама с подорванной психикой и тд, а может то я путаю, но этот не похож на байкера как их представляешь ну как в Терминаторе, "Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл" как мем , других фильмах
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Там и оставайся. А еще продай свои домики в Германии и переселись в какую-нибудь Хацапетовку.
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дык, в столице то, за Лёню то за Ветальку голосуют. Прямо сомнения закрадываются относительно ментального здоровья столичного сообщества. Такое впечетление, что понятных себе людей выбирают.
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хм. дак.в стране-аж за двух лень. голосовали.и двух вить. теперь два пети булет.
Такое впечетление, что понятных себе людей выбирают.
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да уж . если Выталык решил что то " донести " то пускай уж доносит . главное что бы рот не открывал а то бяда будет
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То есть если оно в Швейцарии вдруг шото ляпнет - это бяда, а то шо оно творит в столице страны - это терпимо?
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ну типа так Веталь тупит на столичном уровне а тут уже будет позориться на международном
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Мда с такими ценами на продукты как в Киеве та и по всей Украине , я тоже бы сходил на халяву борща с пампушками пожрать , особенно когда ты спорстмэн 100кг...
кстати як там по каналу деда кучмы седня говорили , Мы собрали рекордный урожай зерна , одной пшеницы за 65 миллионов тонн. рекорд же! основную массу холдинги толкают за бардюр ,а хлеб по 5 раз в год дорожает.. Накормите Виталю , вы же не обеднеете? надеюсь.
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Я сегодня покруче слышал на тв,оказывается Украина самая дешевая страна в мире,дешевле можно поесть только у нас,и приводили питары цены на продукты в Швейцарии,Германии,США,но про зарплаты и пенсии ни слова,ну как говорил великий гройсман,если ничего не покупать,то и цены нормальные
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Имея самый высокий рейтинг перед выборами отказаться от участия в пользу Пороха, это ж каким нужно быть или дебилом или как сильно быть зависимым от Фирташа... Дебил, и мог бы быть лучшим президентом, да пусть бы хоть каждый день перлы отвешивал лишь бы с коррупцией боролся и Байдена слушал и делал как ему говорят.
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"Дебил, и мог бы быть лучшим президентом" - самое шикарное, что мне доводилось читать на Цензоре. Это даже круче, чем президент с несколькими ходками за плечами.
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Достаточно иметь сильную команду советников и слушать дядю Байдена, да, Порох умнее и сильный дипломат, но коррупция и договорняки намного страшнее чем ляпнуть что-то во время конференции.
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Канешно, Виталька сходи ! Повись интелектуальний уровень! Тики дивись мовчи там,рота не розкривай - сойдёш за умного !
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Вариников навернуть со сметаной в Давосе самое то. А что в Киеве воняет то? Какая то вонь по городу распространилась , то никому неведомо.
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Скажут пойти - пойдет.
Скажут не пойти - не пойдет.
Скажут поехать - поедет.
Скажут поехать на велосипеде - поедет.
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- Виталий вы пойдете на завтрак к Пинчуку в Давосе?
- Конечно!!! - это есть имидж Украины...
- А как же ваша гражданская позиция?
- Ээээээ....ну ужин то я бойкотирую...
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Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь дважды Меру Киева....
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А в Давосе Кличко магазины и киоски будет ломать?
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... буду есть...
И пить буду!
А потом опять есть...
Ртом!
Вот этим вот (открывает, показывает)...
А потом спать пойду...
Ногами!
Вот этими вот (по очереди поднимает, показывает)...
Я ними ещё и педали умею крутить!
Жаль нету тут велосипеда у вас...
Показал бы...
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