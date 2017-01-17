 Продвижение украинского кино - слабое место в нашей киноиндустрии, - глава Госагентства Ильенко

Об этом он заявил эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Есть еще одно слабое место в украинской киноиндустрии - это промоция украинского кино", - сказал он.
По его мнению, решение данной проблемы требует прежде всего финансовых затрат для коммуникации с целевой аудиторией и ее мотивации.
Ильенко отметил, что интерес украинского зрителя к фильмам и сериалам российского производства значительно снизился за последние годы, постольку, по его мнению, украинцы перестали чувствовать ментальную близость с россиянами.
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... какая культура(
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РОССИЯ, СЛЫШИШЬ ЭТОТ ЗУД
ТРИ МИХАЛКОВА ПО ТЕБЕ ПОЛЗУТ....
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