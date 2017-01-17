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Все про:Ильенко (211) кино (1060)

 Продвижение украинского кино - слабое место в нашей киноиндустрии, - глава Госагентства Ильенко

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко считает, что продвижение украинского кино является недостаточным.

Об этом он заявил эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Есть еще одно слабое место в украинской киноиндустрии - это промоция украинского кино", - сказал он.

По его мнению, решение данной проблемы требует прежде всего финансовых затрат для коммуникации с целевой аудиторией и ее мотивации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 544 российских фильма и сериала запрещены для показа в Украине. СПИСОК

Ильенко отметил, что интерес украинского зрителя к фильмам и сериалам российского производства значительно снизился за последние годы, постольку, по его мнению, украинцы перестали чувствовать ментальную близость с россиянами.

Также читайте: Закон о поддержке кино обеспечит отход от СССР, - председатель Госкино Ильенко
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-учитесь у голивуда. там не хнычут и помощи у американского бюджета не просят
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у нас есть кино. это это хорошо, только надо его показывать . чтобы знали что оно есть
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Нема своего кина ? да вы шо ? шото я не вижу шоб Поводыря хоть раз в месяц каналы Олигархов крутили ...
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"Кулагин и партнеры" вроде запрещенные фирташ крутит
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ЧТО-ТО ЭТО МНЕ НАПОМИНАЕТ:
РОССИЯ, СЛЫШИШЬ ЭТОТ ЗУД
ТРИ МИХАЛКОВА ПО ТЕБЕ ПОЛЗУТ....
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Какое отношение имеет тот шлак, что выпускается последнее время рашкой и Украиной к кинематографу? Сериалы - это не кино, это фигня, которая отнимает время (Хотя Секретные материалы, Хауса и Во все тяжкие все же смотрел ). Вообще не смотрю фильмы постсоветского пространства (за редким исключением).
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Я лишь высказал свое мнение. Пока что не вижу ничего достойного из отечественного кинематографа. Под "отечественным" понимаю не только украинский, но и фильмы всех стран бывшего совка. Последний отличнейший фильм - Кин Дза Дза (Вам она покажется хламом, скорее всего). Все остальное - шлак. Даже жалко тратить время на просмотр. Помимо Голливуда уже Южная Корея стала снимать интересные фильмы, Испания. Сериалы я к фильмам не отношу.
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кин -дза-дза шедевр. А по поводу кино после ссср. ну начните с Проводника и того что прошел сквозь огонь.
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Спасибо, может когда-то и посмотрю. Действительно этих фильмов не видел.
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А сериалы к фильмам никто не относит. это блин совершенно иной формат.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПродвижение украинского кино - слабое место в нашей киноиндустрии, - глава Госагентства Ильенко
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