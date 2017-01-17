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 Санкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкционное давление на РФ

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

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Порошенко отметил: "Украина остается преданной Минским договоренностям и продолжает исходить из необходимости обеспечения их полного выполнения. Прежде всего, Кремлем и его боевиками на украинской земле. И прежде всего - в вопросах безопасности.

В 2016 году мы и наши партнеры убедили Россию в том, что единственным эффективным путем к урегулированию является Дорожная карта взаимосвязанных шагов и в безопасности, и в политике.

Надеюсь, что в 2017 году мы наконец закрепим эту логику на бумаге и выйдем на путь подлинного урегулирования.
Именно для этого необходимым является сохранение нашего единства и солидарности, а также санкционного давления на Кремль".

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"Они должны сохраняться до полного выполнения Россией Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

И я благодарен нашим партнерам в Генассамблее ООН, в 2016 году сказали свое слово в вопросе Автономной Республики Крым и города Севастополь, закрепив за Россией статус оккупационной власти и агрессора", - подчеркнул украинский Президент.

Также читайте: "В Украине никогда не согласятся ни на какие попытки договориться о нас без нас", - Порошенко на ежегодной встрече с послами
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Мы устали от вранья
Ложью мы по горло сыты,
Кучерявая свинья
Жадно жрет возле корыта.
И в кругу таких же рож
(У которых мозга -- мизер)
Изрыгает тупо Ложь
В безразличный телевизор
На экран плюет народ,
Враг -- почти что в дверь скребется,
А свинья все жрет и жрет,
А свинья все не нажрется!
А в стране -- ну просто мрак
И от свинства мерзко, гадко,
Если тот был свинохряк,
Этот -- больше свиноматка!
Камуфляж на ней трещит,
(Жир -- на волю выйти просит),
Лишь истошно верещит,
Если про корыто спросят
"Не отдам!" и "Не продам",
Мне положено как норма,
Каждый лишний килограмм
С долларового комбикорма!
Пусть кругом царит кошмар,
Тем сильней ее упорство,
Продолжается угар,
Праздник свинского обжорства,
Вот и песенка моя
Подошла к концу беспечно,
Только жирная свинья
Лжет и жрет... И бесконечно!
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Да ,речь торговца а не воина ,Петя ,территории возвращаются путём их освобождения военным путём а санкции это всего лишь дополнительный инструмент !
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Если продолжать воровать и не проводить реформы, то санкциям долго не быть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым, - Порошенко
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