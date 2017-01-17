 Стрельба в ночном клубе Одессы: два человека в больнице, стрелявший задержан

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во время конфликта, произошедшего между тремя посетителями заведения, один из его участников спровоцировал драку и выстрелил в одного из оппонентов. В результате пострадали двое одесситов возрастом 24 и 25 лет, которые были госпитализированы.
Одному из пострадавших диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а другому - закрытую черепно-мозговую травму.
Стрелявший задержан, им оказался 30-летний местный житель.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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