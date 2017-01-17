EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия, Общество
  336  4
Материалы по теме:
Все про:драка (1977) клуб (36) Одесса (5276) Нацполиция (5480) ранение (1304) стрельба (2107)

 Стрельба в ночном клубе Одессы: два человека в больнице, стрелявший задержан

В результате конфликта со стрельбой в одном из ночных клубов Одессы пострадали два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время конфликта, произошедшего между тремя посетителями заведения, один из его участников спровоцировал драку и выстрелил в одного из оппонентов. В результате пострадали двое одесситов возрастом 24 и 25 лет, которые были госпитализированы.

Одному из пострадавших диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а другому - закрытую черепно-мозговую травму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молодой мужчина выстрелил себе в голову прямо в ресторане в центре Киева, - Нацполиция

Стрелявший задержан, им оказался 30-летний местный житель.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Ночная стрельба на Русановке в Киеве: полиция разыскивает злоумышленника, убившего 40-летнего местного жителя. ФОТОрепортаж



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
НЕ правомерное применение "травматического оружия", должно квалифицироваться, как попытка убийства, с соответственно - вытекающими из этого стартовыми мерами наказания!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрельба в ночном клубе Одессы: два человека в больнице, стрелявший задержан
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие Донбасс Евросоюз Житомирщина задержание Крым Луганщина МИД минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция Пашинский переговоры пограничники Порошенко ранение реформы Россия СБУ смерть стрельба суд США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти