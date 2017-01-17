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Все про:Стамбул (155) теракт (1952)

 Турецкая полиция задержала террориста, убившего в новогоднюю ночь 39 человек в клубе

Задержан напавший на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным газеты Hurriyet, им оказался выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов.

Он был задержан в Стамбуле. По данным агентства Ihlas, мужчина прятался в квартире своего знакомого.

После задержания Машарипова отправили в Управление безопасности. На фотографиях, опубликованных Hurryiet и Ihlas, на его лице видны кровоподтеки и синяки.

Ранее заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак заявлял, что поиски напавшего ведутся и на территории Турции, и за рубежом. По его словам, террорист действовал один, но у него могли быть помощники. Hurriyet ранее сообщала со ссылкой на источники в спецслужбах, что нападавших могло быть двое.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Теракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж

Напомним, 31 декабря в Стамбуле во время празднования Нового года в популярном ночном клубе Reina произошла стрельба. В результате атаки погибли 39 человек и ранены - 70. Среди погибших - 11 граждан Турции, один человек имел двойное (турецко-бельгийское) гражданство, 7 - приехали на новогодние празднования в Стамбул из Саудовской Аравии, по три жертвы - граждане Ирака и Ливана. Кроме того, жертвами теракта стали по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Опубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО

Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики организации "Исламское государство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в ночном клубе Стамбула: за 7 минут стрельбы нападавший выпустил по людям более 180 пуль


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Нашли козла отпущения. Щас в Турции показуха в стиле совка. Там теперь полная диктатура. Типа надо перед царём отчитаца.
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Ещё как жил. такой быдлячей показухи насмотрелся только в путь. 1 мая 1986 года пидарьё комуняцкое первомайскую демонстрацию проводило на Крещатике, люди с детьми по приходили, а 26 апреля Чернобыль рвонул. А мразь комуняцкая, показуху с демонтсрациями утсраивала, говорила что всё ОК нет проблем, мирный атом, идите на демонстрацию с детеми. Помню помню
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И ХВамилия чисто ордынская.
рузький мир хотел принести мразь.
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Шо то Абдулкадир Машарипов не очень похож на свои прежние фотографии, а лишь некоторые детали лица похожи.
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http://24tv.ua/zatrimano_napadnika_na_nichniy_klub_u_stambuli_zyavilosya_foto_n771619
Ранее утверждали, что он из Кыргызии. Там две фотки и первая все таки отличается и тут бы мнение эксперта нужно.
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Ну надо же!
Маладцы!
Успели поймать до того, как х@йло ему медаль вручил в крымле...
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У Туреччині прогримів вибух у кампусі університету, загинули 4 поліцейських #UKROPNEWS
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Прошли бы курсы у наших орлов Авакова и искали бы лет десять
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похож вроде..узбек..но парнишка нереальный проффи ,так стрелять -почти каждая пуля в цель
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурецкая полиция задержала террориста, убившего в новогоднюю ночь 39 человек в клубе
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