 Турецкая полиция задержала террориста, убившего в новогоднюю ночь 39 человек в клубе

Как передает Цензор.НЕТ, по данным газеты Hurriyet, им оказался выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов.
Он был задержан в Стамбуле. По данным агентства Ihlas, мужчина прятался в квартире своего знакомого.
После задержания Машарипова отправили в Управление безопасности. На фотографиях, опубликованных Hurryiet и Ihlas, на его лице видны кровоподтеки и синяки.
Ранее заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак заявлял, что поиски напавшего ведутся и на территории Турции, и за рубежом. По его словам, террорист действовал один, но у него могли быть помощники. Hurriyet ранее сообщала со ссылкой на источники в спецслужбах, что нападавших могло быть двое.
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Напомним, 31 декабря в Стамбуле во время празднования Нового года в популярном ночном клубе Reina произошла стрельба. В результате атаки погибли 39 человек и ранены - 70. Среди погибших - 11 граждан Турции, один человек имел двойное (турецко-бельгийское) гражданство, 7 - приехали на новогодние празднования в Стамбул из Саудовской Аравии, по три жертвы - граждане Ирака и Ливана. Кроме того, жертвами теракта стали по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.
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Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики организации "Исламское государство".
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рузький мир хотел принести мразь.
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Ранее утверждали, что он из Кыргызии. Там две фотки и первая все таки отличается и тут бы мнение эксперта нужно.
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Маладцы!
Успели поймать до того, как х@йло ему медаль вручил в крымле...
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