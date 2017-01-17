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Все про:визит (2010) Кирилл (929) Молдова (670) переговоры (3031) Путин (20614) Рогозин (162) Россия (64717) Додон (24)

 Новый президент Молдовы Додон с официальным визитом прибыл в РФ для встречи с Путиным

Президент Молдовы Игорь Додон совершает свой первый зарубежный визит в Россию, в рамках которого встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и другими официальными лицами.

Об этом Додон сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня начинается мой первый официальный зарубежный визит, который, как и обещал, состоится в Москву. Это первый официальный визит Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию за последние 9 лет", - написал Додон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запрещала Додону въезд в Украину, однако после избрания его президентом запрет отменен. ДОКУМЕНТ

В ходе визита президент Молдовы планирует встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, главой РПЦ Кириллом.

Читайте: Президент Молдовы Додон встретился с главой непризнанного Приднестровья Красносельским

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Если его не уравновесят парламент и кабмин - капец Молдове
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Головне наши вчасно прогнулись і заборону з Долдона зняли ))))
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Да, лет на пять микропутина придется держать на мушке.
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Дебилов кремлевских для порядка огласили по списку
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Плитка в ванной мы минять будем, а не Додон!

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повез "ключи от Кишинева" ? бедные молдавашки -теперь одна дорога в нашу рашу..
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Вот молдаване попали с этим царем-дадоном. А так будто шли неплохо, во многом Украину опережая в плане евроинтеграции. Теперь цюрюк в Таежный Союз? Интересно будет, если пуйло им Приднестровье на шею повесит, чтоб кормили, как-никак рашке оно денег стоит.
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Сочувствую здравомыслящим молдаванам.
Интересно, сколько лет продержится этот Долдон перед тем как сбежит с наворованным в Рашку?
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Хитёр Додон! Старается первым на российском рынке закрепиться, пока санкции еще не сняты.
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Вспомним , что предшестовало "победе" этого промацковского Додона в Молдове. Бесконечные митинги , демонстрации , лозунги " все воры ", " долой олигархов" . И что ? " выбрали" промацковского Додона и сразу наступила тишина полная. Всё, не стало воровства, исчезли митингующие, демонстранты. Почему ? Да потому, что все эти заварушки инспирировались из мацковии, как и митинги в Донецке, Луганске и Харькове весной 2014 года. Это урок украинцам. Спамить зрадоботов и москвофилов !
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Видимо Молдове понравилось как Россия оккупировала часть их территории.
Если молдоване так реагируют, так может Путину еще откусить у Молдовы, тогда кланяться начнут еще больше.
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Экс-заместитель генсека ООН: Украина может хоть ежедневно подавать в суд на Россию

Заместитель секретаря Общественной палаты, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе прокомментировал подачу иска со стороны МИД Украины на РФ в международный суд.

Он отметил, что Россия, Китай и США не признают его обязательную юрисдикцию.

- Мы не признаём обязательную юрисдикцию международного суда. Её не признают также США и Китай. Мы не можем доверить национальную безопасность нашей страны решать каким-то судьям. Украина может хоть каждый день подавать в этот суд - толку не будет, - отметил Орджоникидзе.

Напомним, МИД Украины подал в международный суд на РФ иск о нарушении Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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ну чтожь, первая встреча обычно показывает приоритет отношении - что молдовани выбрали, то с тем и пускаи живёт, каждому своё.
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на Молдове, кстати, обкатали будущий сценарий для нас - после якобы проевропейского курса, когда псевдореформаторы втупую обкрадывали страну и уронили все экономические показатели в стране проходят выборы и охреневший народ старше среднего возраста стройными рядами идет и голосует за "старую" промосковскую власть. (и плюс конечно карусели от москалей).
У нас на след. выборах будет такое же - выбор между всем остопиздевшими ббп-порошенками-яценюками и полным ПЭ - бойко, добкины, "видродження" и т.д. И в этот момент мы просто охуеем все.
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последний абзац это просто ад. Такой обходной должен проходить только 100% вассал. Сочуствую гражданам Молдовы, у вас откровенный путиноид.
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никто им его на подносе не принёс - сами они выбрали, так что нехрен им сочуствовать - народ решил так - пускаи кушает, что сами приготовили.
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свиньи, во о чем вообще? украинушка уже 3 года под внешним управлением!!!

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У нас уже был такой Додон под названием Янукович, только ничего хорошего из этого не получилось, это как барану прислуживать волку, некоторое время прислуживать еще сможет, а потом волк этого барана все равно съест.
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В Молдове лидер партии либералов Гимпу сегодня уже начал собирать голоса за импичмент Додону: " Он выражает интересы не своей, а другой ( РФ) страны". Видимо им надо самим пережить и это...
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Вот какого чёрта в 2002 году хорошо сработало МНБ Азербайджана и предотвратило покушение на тупина в Баку(((( Сколько бы жизней и нервов это сберегло по миру.
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Вот приехал царь Додон.... (Ас Пушкин) В сказке, как помнится, Шамаханская царица его люто намахала
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовый президент Молдовы Додон с официальным визитом прибыл в РФ для встречи с Путиным
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