 Новый президент Молдовы Додон с официальным визитом прибыл в РФ для встречи с Путиным

Об этом Додон сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня начинается мой первый официальный зарубежный визит, который, как и обещал, состоится в Москву. Это первый официальный визит Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию за последние 9 лет", - написал Додон.
В ходе визита президент Молдовы планирует встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, главой РПЦ Кириллом.
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Интересно, сколько лет продержится этот Долдон перед тем как сбежит с наворованным в Рашку?
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Если молдоване так реагируют, так может Путину еще откусить у Молдовы, тогда кланяться начнут еще больше.
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Заместитель секретаря Общественной палаты, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе прокомментировал подачу иска со стороны МИД Украины на РФ в международный суд.
Он отметил, что Россия, Китай и США не признают его обязательную юрисдикцию.
- Мы не признаём обязательную юрисдикцию международного суда. Её не признают также США и Китай. Мы не можем доверить национальную безопасность нашей страны решать каким-то судьям. Украина может хоть каждый день подавать в этот суд - толку не будет, - отметил Орджоникидзе.
Напомним, МИД Украины подал в международный суд на РФ иск о нарушении Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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У нас на след. выборах будет такое же - выбор между всем остопиздевшими ббп-порошенками-яценюками и полным ПЭ - бойко, добкины, "видродження" и т.д. И в этот момент мы просто охуеем все.
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