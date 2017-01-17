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Все про:Крым (17948) Порошенко (10393)

 Мы не оставим наших граждан в Крыму за новым железным занавесом российской оккупации, - Порошенко

Украина не собирается бросать на произвол судьбы своих сограждан в оккупированном Россией Крыму.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

"Хотел бы четко подчеркнуть: мы не бросим на произвол судьбы наших сограждан в Крыму, который превратился в милитаризованный полуостров несвободы и концентрационный лагерь для украинцев и крымских татар. Мы не оставим наших граждан за новым железным занавесом российской оккупации. С сегодняшнего дня мы открываем новый - международно-правовой фронт борьбы с Россией как страной, которая поддерживает терроризм и проводит политику дискриминации крымскотатарского и украинского населения в оккупированном Крыму", - отметил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Украине никогда не согласятся ни на какие попытки договориться о нас без нас", - Порошенко на ежегодной встрече с послами

Он подчеркнул, что цена для России за грубое нарушение норм и принципов международного права должна возрастать.

"Сегодня я поручил МИД официально подать иск в Международный Суд ООН в Гааге для защиты прав и законных интересов народа Украины и возмещения причиненного неправомерными действиями Москвы вреда", - отметил Порошенко.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Уже в 2015 году Порошенко начал раскрываться во всей красе. Год Майдана был для него подготовительным и проверочным. Он особенно артистично изображал патриотичную суетливость и близость к народу....

[Как работает «План Бээ» - ДД]: Посмотри! https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/30230.phtml
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редки бред. особенно умилило про "володю парасюка"
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Мы им туда дадим водички, элэнергии, жрачки ....................они же наши люди!
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ну а что сделаем? зачем весь этот пафос?
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Для спасения граждан Украины Юрий Косюк перерегистрировал птицефабрику-монополиста в Крыму по российским законам!!!!
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К чему он эту ахинею метёт ,шо он может сделать - только одно ля-ля и на виллу в Испании а бабки краденные в Панамский офшор !
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не уверен, что "наши граждане в Крыму" готовы видеть толстомордых реформаторов, загнавших украинцев в нищету.
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Тех граждан которые когда ещё были в составе Украины в 2010 году, выбрали Януковича и отдали 45% голосов за КПУ и 15% за Партию Регионов...
Пусть с начало они выдохнут, уедут на этническую родину в Россию, а уж потом мы будем говорить о наших гражданах.
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Что-то он разговорчивый сегодня. Очередную пакость готовит.
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что-то не видно массовых митингов протеста брошенных на произвол граждан, наверное их запугали как жеж этим оккупантам только удаётся сдерживать народ рвущийся прорвать блокаду оккупацию и воссоединится с Украиной, целых почти три миллиона.
наверное их больше и они наших окруждили и держат, вот наши бедные несчастные сограждане и не могут вырваться из оккупации
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а сам не можешь? и вообще я причём, не я ж их приделала, попроси кого -нибудь другого
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ну так и что, да ради Бога, пусть, ну что я не так сказала, но назовите хоть одну причину по которой меня должно волновать чей Крым, который чорт знает где, и где у меня нет никакого интереса , абсолютно незнакомые люди, или чего соседи по дому, вернее соседка, подруга выбрали такие обои, я ничего не сказала, сказала что нормально, и не сказала что выбрала б другие, кому что нравится, тем более у меня совета не спрашивали! но ведь им нравится и им там жить а мне какая разница, так чего мне думать про Крым когда
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Чеченцы хотели жить свободно!
А крымские ватники хотят "умиреть в расии"!
Улавливаешь разницу?...
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А я не понимаю бреда шо вы тут пишите , он говорит шо мы не откажемся от своих территорий и хрен москалей признаем братьями , я всегда говорю , шо кацапов раком азиаты поставят а рот чеченцы ... , денег у них уже нет , но они еще держатся .. а пару лет назад они искандерами махали ..
Мы своих не бросим , вернем все по 1991й год Так и будет ! и причем скоро . а на остальное .. мне плевать хоть потоп мочей Рпцышных попов от ростова до курил .
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Ну зачем оно треплется? Ведь все равно ничего делать не будет, как не делало последние 3 года.
Впервые вижу человека, который врет даже без необходимости. Привычка врать и пустословить крепко засела в его характере.
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А вот ты бы на его месте вкалывал круглыми сутками за зарплату,да?
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Я бы на его месте вообще не лез куда не надо, т.е. в президентское кресло. А занимался бы и дальше офшорами, липецком и не отсвечивал. Да видно жадность не позволила.
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И таких как ты,поголовное большинство среди граждан Украины.Любой патриотически-распатриотический украинец патриот попав к кормушке очень быстро превращается в хохла и гребет за обе щеки.Почему вы возмущаетесь порошенкой,если вы сами ТАКИЕ ЖЕ?
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Как минимум утверждать, что ВСЕ такие же - преждевременно, пока эти все не побывают в кресле президента. Я не могу утверждать, что являюсь образцом моральных качеств. Но врать перед камерами каждый день точно не стал бы.
И что это, барыги запустили новую технологию для ботов, утверждать что они ничем не хуже остальных? Не можешь быть хорошим, не можешь даже создать видимость этого - так надо попытаться опустить всех на свой уровень?
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А той що несвідомий і не патріотичний то білий та пухнастий )))
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"Сёма, чо ты дёргаешься( говорю ж у меня другая идеология, разные там пристрастия предпочтения, отстань( ради Христа уже"
"у тебя не правильная идеология! неправильные взгляды! ты не! ты соображаешь ничего, ты счастье своё отвергаешь! я заставлю, ббббббб"
"Сёма, иди на *уй, пожалуйста."
"... это ж надо, да как так, да что это такое! я не сдамся! я буду бороться, я несу свет бббббб"

це я так просто диалог один вспомнила
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Олена,цю маячню зрозуміти неможливо,навіть ненамогайся)))
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Ой да ладно вам тут возмущаться типа праведным гневом.Чем ВЫ ВСЕ от него отличаетесь?Посади любого на место пети,даже самого патриотично-распатриотичного патриота и тот через время начнет грести всеми четырьмя руками.Вы все и есть-порошенки
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Нет.Я такой же как и все вы.Только не лицемер
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Слушай ну не надо обзываться и хамить,порошенко ты наш.Вот скажи как перед Богом-я бы на месте пороха жил на одну зарплату и всю свою жизнь отдал бы для Украины.И кровь по капле
Но хрен ты так скажешь и так сделаешь,потому что знаешь никому это нах не нужно.Ни ты ни твои такие поступки.И украинцы все,ведь власть ненавидят только для виду.На самом деле больше всего они сами хотят занять ее место.И грабить своих же,ничем не хуже прежних
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Кожен мислить на свій розсуд, згідно власному розумінню ))))
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Ой да ладно,не строй из себя порошенку.Я тебя насквозь вижу
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шо ты там можешь видеть, если не в состоянии осмыслить, что само нашкрябало. Порошенку из себя как раз ы строил, когда признал, что такое же загребущее.
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БУДЕМ ОБЪЕКТИВНЫ , ЭТИ ГРАЖДАНЕ В ОСНОВНОЙ СВОЕЙ МАССЕ ПРЕДАТЕЛИ УКРАИНСКОГО НАРОДА !
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РЕАЛЬНО ЧЕГО ЭТИ ГРАЖДАНЕ ЗАСЛУЖИВАЕЮТ , ТАК ЭТО МАССОВОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ КРЫМА В РОССИЮ .( К Е.ЕНИ МАТЕРИ ).
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Как же ты можешь оставить свой севастопольский заводик, за железным занавесом, ты будешь о нем помнить и заботиться, чтобы он вовремя платил налоги стране оккупантов, а также снабжать Крым своей продукцией, а то вдруг обеднеешь, когда тебе там ещё представиться возможность 50 лямов на курсовой разнице заработать.
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А ты бы на месте пети все бросил нах и жил на одну зарплату?
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Не нужно фантазировать, чтобы делал я, есть конкретный персонаж, который уже это делает.
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Если это он про "давить на 3/14дерацию во всех мировых инстанциях, возбуждать иски с них, ВВОДИТЬ НАКОНЕЦ_ТО САНКЦИИ!!!", то это одно...
А если про, "снимаем блокаду(какая она там есть), открываем воду и начинаем гнать на крым "гуманитарку" с надписью РОШЕН", то идите вы в жопу!
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Закончив службу, священник объявил:- В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам было легче понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома семнадцатую главу Евангелия от Марка.В следующее воскресение священник перед началом своей проповеди объявил:- Прошу тех, кто прочитал семнадцатую главу, поднять руки.Почти все присутствующие подняли руки.- Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, - сказал священник. - У Марка нет семнадцатой главы...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не оставим наших граждан в Крыму за новым железным занавесом российской оккупации, - Порошенко
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