 Мы не оставим наших граждан в Крыму за новым железным занавесом российской оккупации, - Порошенко

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
"Хотел бы четко подчеркнуть: мы не бросим на произвол судьбы наших сограждан в Крыму, который превратился в милитаризованный полуостров несвободы и концентрационный лагерь для украинцев и крымских татар. Мы не оставим наших граждан за новым железным занавесом российской оккупации. С сегодняшнего дня мы открываем новый - международно-правовой фронт борьбы с Россией как страной, которая поддерживает терроризм и проводит политику дискриминации крымскотатарского и украинского населения в оккупированном Крыму", - отметил Президент.
Он подчеркнул, что цена для России за грубое нарушение норм и принципов международного права должна возрастать.
"Сегодня я поручил МИД официально подать иск в Международный Суд ООН в Гааге для защиты прав и законных интересов народа Украины и возмещения причиненного неправомерными действиями Москвы вреда", - отметил Порошенко.
Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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[Как работает «План Бээ» - ДД]: Посмотри! https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/30230.phtml
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Пусть с начало они выдохнут, уедут на этническую родину в Россию, а уж потом мы будем говорить о наших гражданах.
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наверное их больше и они наших окруждили и держат, вот наши бедные несчастные сограждане и не могут вырваться из оккупации
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А крымские ватники хотят "умиреть в расии"!
Улавливаешь разницу?...
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Мы своих не бросим , вернем все по 1991й год Так и будет ! и причем скоро . а на остальное .. мне плевать хоть потоп мочей Рпцышных попов от ростова до курил .
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Впервые вижу человека, который врет даже без необходимости. Привычка врать и пустословить крепко засела в его характере.
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И что это, барыги запустили новую технологию для ботов, утверждать что они ничем не хуже остальных? Не можешь быть хорошим, не можешь даже создать видимость этого - так надо попытаться опустить всех на свой уровень?
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"у тебя не правильная идеология! неправильные взгляды! ты не! ты соображаешь ничего, ты счастье своё отвергаешь! я заставлю, ббббббб"
"Сёма, иди на *уй, пожалуйста."
"... это ж надо, да как так, да что это такое! я не сдамся! я буду бороться, я несу свет бббббб"
це я так просто диалог один вспомнила
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Но хрен ты так скажешь и так сделаешь,потому что знаешь никому это нах не нужно.Ни ты ни твои такие поступки.И украинцы все,ведь власть ненавидят только для виду.На самом деле больше всего они сами хотят занять ее место.И грабить своих же,ничем не хуже прежних
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Вони здали Крим. Поіменний список. Хто бився за "Харківські угоди", які дозволили Росії почати окупацію
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А если про, "снимаем блокаду(какая она там есть), открываем воду и начинаем гнать на крым "гуманитарку" с надписью РОШЕН", то идите вы в жопу!
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