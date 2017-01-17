 В результате пожаров на прошлой неделе погибло 60 человек, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 398 чрезвычайных событий, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 129 человек.
Ликвидировано 954 пожара, спасено на пожарах 84 человека и не допущено уничтожение огнем 537 зданий и 36 ед. техники. На пожарах погибло 60 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6,2 млн грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 116 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 440 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
На водных объектах с 09.01 по 15.01 погибло 3 человека.
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