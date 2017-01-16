 По делу "законов 16 января" о подозрении сообщено 14 лицам, в т.ч. Калетнику и Януковичу, - Горбатюк

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам расследования не по факту самого принятия законов, а по факту фальсификации итогов голосования и организации такого голосования, к ответственности привлечено, то есть сообщено о подозрении 14 лицам. Сообщено о подозрении первому заместителю председателя ВРУ Игорю Калетнику, и еще 9 народным депутатам и экс-президенту Украины Виктору Януковичу", - рассказал Горбатюк.
По его словам подозрение сообщено именно по факту фальсификация результативности голосования, а не по факту самого голосования.
"Если говорить о самом голосовании, то Конституция Украины предусматривает, что народный депутат не несет ответственности за то, как он голосует. То есть, за позицию, которую он имеет относительно того или иного закона. Здесь вопрос вообще о том, знали вообще за что голосуют, качество этих законов, признаки повышения репрессивного характера этих законов. Это вопрос политической ответственности. Мы говорим о привлечении к ответственности лиц, которым инкриминируется фальсификация результативности голосования", - пояснил Горбатюк.
Напоминаем, 16 января 2014 г., Верховная Рада в "ручном режиме" приняла пакет из 11 скандальных законов и одного постановления, который разработали депутаты от ПР Владимир Олейник и Вадим Колесниченко. В частности, был зафиксирован запрет на движение более 5 машин в колонне без согласования с ГАИ, на участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, введение уголовной ответственности за клевету.
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Янык далеко , а эти ж близко ...
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