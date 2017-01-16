 "Кремль начинал с Украины, но теперь подобная война становится для него поистине мировой", - Порошенко

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
"Кремль пытается воспользоваться нарастающей неопределенностью и предложить миру свою альтернативную повестку дня, свою альтернативную Европу. И эта альтернатива мало чем напоминает настоящую Европу", - отметил Президент.
Он подчеркнул, что нельзя забывать о сотнях российских танков, тысячах военных и продолжающихся боевых действиях на Донбассе, несмотря на предложения Украины о прекращении огня. Как и нельзя забывать о дерзком пренебрежении Россией международным правом и всеми принципами послевоенного устройства, которые сохраняли спокойствие в нашей части мира.
"Мы говорим о необъявленном Россией реванше, ее попытках подорвать фундаментальные устои западной демократии. Мы говорим о гибридной войне, солдаты которой - это не только военные, танки и ракеты, но и коррупция, террористические наемники, псевдожурналисты, хакеры и тотальная ложь. Кремль начинал с Украины, но теперь подобная война становится для него поистине мировой. Цель России - посеять в наших обществах страх, неуверенность и недоверие. Использовать возможности либеральной демократии для достижения своих имперских целей", - отметил Порошенко.
По его словам, Москва сегодня хочет манипулировать правом европейцев свободно выбирать, так же как три года назад хотела лишить украинцев их европейского выбора.
"До сих пор многие стремятся понять, а то и оправдать действия России, предлагают учесть так называемые интересы Кремля. Некоторым кажется более правильным путь умиротворения и примирения ради нормализации отношений с Россией. Но это примирение со злом. И оно приводит к еще более трагическим последствиям. Что получим в ответ - известно. Аппетит агрессора накалится еще больше. Стоит лишь погуглить слово - Мюнхен", - заявил Порошенко.
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