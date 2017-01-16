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 "Кремль начинал с Украины, но теперь подобная война становится для него поистине мировой", - Порошенко

"Мы все являемся свидетелями попытки возвести новый железный занавес, и строит его нынешняя Россия".

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

"Кремль пытается воспользоваться нарастающей неопределенностью и предложить миру свою альтернативную повестку дня, свою альтернативную Европу. И эта альтернатива мало чем напоминает настоящую Европу", - отметил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Украине никогда не согласятся ни на какие попытки договориться о нас без нас", - Порошенко на ежегодной встрече с послами

Он подчеркнул, что нельзя забывать о сотнях российских танков, тысячах военных и продолжающихся боевых действиях на Донбассе, несмотря на предложения Украины о прекращении огня. Как и нельзя забывать о дерзком пренебрежении Россией международным правом и всеми принципами послевоенного устройства, которые сохраняли спокойствие в нашей части мира.

"Мы говорим о необъявленном Россией реванше, ее попытках подорвать фундаментальные устои западной демократии. Мы говорим о гибридной войне, солдаты которой - это не только военные, танки и ракеты, но и коррупция, террористические наемники, псевдожурналисты, хакеры и тотальная ложь. Кремль начинал с Украины, но теперь подобная война становится для него поистине мировой. Цель России - посеять в наших обществах страх, неуверенность и недоверие. Использовать возможности либеральной демократии для достижения своих имперских целей", - отметил Порошенко.

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По его словам, Москва сегодня хочет манипулировать правом европейцев свободно выбирать, так же как три года назад хотела лишить украинцев их европейского выбора.

"До сих пор многие стремятся понять, а то и оправдать действия России, предлагают учесть так называемые интересы Кремля. Некоторым кажется более правильным путь умиротворения и примирения ради нормализации отношений с Россией. Но это примирение со злом. И оно приводит к еще более трагическим последствиям. Что получим в ответ - известно. Аппетит агрессора накалится еще больше. Стоит лишь погуглить слово - Мюнхен", - заявил Порошенко.



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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кремль начинал с Украины, но теперь подобная война становится для него поистине мировой", - Порошенко
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