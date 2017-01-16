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Все про:Порошенко (10391) Евросоюз (11449)

 "В Украине никогда не согласятся ни на какие попытки договориться о нас без нас", - Порошенко на ежегодной встрече с послами

"Наши национальная идентичность, независимость, территориальная целостность, европейский выбор и принадлежность к евроатлантическому цивилизационному пространству сомнению не подлежат и предметом дискуссий или компромиссов быть не могут".

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

"В Украине никогда не согласятся ни на какие попытки договориться о нас без нас. Я не склонен переоценивать такую угрозу, но и делать вид, будто не замечаю ее существования, - не имею права. Потому что время от времени подобные предложения кое-где раздаются", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", - Порошенко

Он подчеркнул, что украиснкая национальная идентичность, независимость, территориальная целостность, европейский выбор и принадлежность к евроатлантическому цивилизационному пространству не подлежат сомнению и не могут быть предметом дискуссий или компромисов.

"И на этом мы будем стоять непоколебимо и жестко, чего бы это нам не стоило", - добавил Президент.

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Що ж.розкриватися консерви будуть.Багато тих,хто раніше відстоювів Україну.перебіжать на бік росії,навіть тих.кого ми і підозрювати в цьому не могли.Нічого.прорвемося і без них!
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Він як на мене майже вась час молодець.
Перефразуючи Котляревського:
"Петро був тяжко не по серцю
Пупкові, все його гнівив,
Здававсь гірчіш йому від перцю,
Ні в чім Пупкові не годив!"
Саме тому його гавном і поливають, інакше б кремляді та наші платні боти його б хвалили!
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"Наши национальная идентичность, независимость, территориальная целостность, европейский выбор и принадлежность к евроатлантическому цивилизационному пространству Источник:http://censor.net.ua/n423551

Точно - Результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: ДТП произошло из-за внезапного приступ
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Так ты Петя слабый переговорщик ,Липецкую фабрику имеешь,Панамские офшоры налицо ,сейчас ещё записи вылезут на свет Божий ,ты Петя ручной !!!
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100% - фабрика и личное досье с компроматом - в РФ , а недвижимость , банковские счета и имущество - на Западе !
Самый лекгоуправляемый президент за всю историю Украины !
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Я совершенно убеждён,что Порошенко давнишний агент КГБ,ещё со студенчества ,ну невозможно было жениться на министерской дочке,не подписав бумажку в конторе !
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Не он один - на всех наших презов , за все 25 лет , на Лубянке имеется обширное досье !
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А вы знаете, что год назад была ежегодная пресс-конференция Брехуна...
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Теперь пожалуй уже не будет,сказать-то нечего совершенно !
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ну так і зараз проведи,а ми послухаємо тебе,робінБрехун
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Щось забагото сьогодні цинічного брехла. Мабудь йому щось в водяру добавили і поперло
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не знаю,що ти пив і яку водяру,тобі видніше
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не пив він сьогодні. Була в мене підозра, але адмін вмить мій пост шо петро п"яний видалив. знчить не пив! адміну вірю.

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Україна - Едина Соборна Держава!!! а ті хто, кацапо, то пішов на куй!!!!
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Визит Дж.Байдена в Киев, политика-тяжеловеса имеет стратегически важный для Украины и отечественной дипломатии характер. США не только остается надежным союзником Украины, но и даёт понять прогрессивному миру, что Украина - не объект торгов Путина, а субъект международного права, государство, которое определенно вышло из зоны политического влияния Москвы, и достойно отстаивает своё право на самоопределение. Точка.
Pavlo Nuss
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Так до нього сам нащадок князів Вишневецьких приїхав,це йому увага,а не Петі
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С утра с дядюшкой Джо хорошо жахнул, вот его и прет целый день!
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"В Украине никогда не согласятся ни на какие попытки договориться о нас без нас. Я не склонен переоценивать такую угрозу, но и делать вид, будто не замечаю ее существования, - не имею права. Потому что время от времени подобные предложения кое-где раздаются", - никто не слышал возражений при таких переговорах ранее, да и сейчас указывается вообще, а не конкретно каждый такой случай переговоров без Украины. Поэтому юридически такие слова президента ни к чему никого не обязывают.
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Политический талант заключается в умении предсказать, что будет завтра, через неделю, месяц, год... и в умении потом объяснить, почему этого не произошло.
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Киевляне массово жалуются на едкий запах гари, который слышен на многих улицах города.

"У нас на улице Анны Ахматовой - едкий запах гари. Невозможно окна открыть для проветривания", - жалуется жительница Позняков Валентина.
В столичной ГСЧС нам сообщили, что сегодня поступает масса звонков от граждан на едкий запах гари на Троещине, Оболони, Соломенке, Позняках.
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"Наши национальная идентичность, независимость, территориальная целостность, европейский выбор и принадлежность к евроатлантическому цивилизационному пространству сомнению не подлежат и предметом дискуссий или компромиссов быть не могут".
Могу. Еще и как. До этих слов: "...европейский выбор и принадлежность к евроатлантическому цивилизационному пространству сомнению не подлежат и предметом дискуссий или компромиссов быть не могут"
Это об Кореи, Япрнии и многих других - странах - тиграх и не? И Китае? СИЛЬНАЯ - страна? Выбирает свой путь. Идет к нему - шаг за шагом. Ценя себя и весь - цивилизованный мир, а не копируя - другие - достижения. Достигнув - себя, постигнем и другие достижения.

Пока? Мы как нация? НЕ СОСТЯЛИСЬ. Мы пока - народ. Нация? Состоится позже Над этим и нужно работать.
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Да хоть бы уже не вякал !!! Думай как обуздать информационный резонанс в мире , вызванный плёнками Онищенко , а не разглагольствуй ... Скоро уже , как Путин , будешь не выездным ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В Украине никогда не согласятся ни на какие попытки договориться о нас без нас", - Порошенко на ежегодной встрече с послами
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