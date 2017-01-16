 "В Украине никогда не согласятся ни на какие попытки договориться о нас без нас", - Порошенко на ежегодной встрече с послами

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
"В Украине никогда не согласятся ни на какие попытки договориться о нас без нас. Я не склонен переоценивать такую угрозу, но и делать вид, будто не замечаю ее существования, - не имею права. Потому что время от времени подобные предложения кое-где раздаются", - отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что украиснкая национальная идентичность, независимость, территориальная целостность, европейский выбор и принадлежность к евроатлантическому цивилизационному пространству не подлежат сомнению и не могут быть предметом дискуссий или компромисов.
"И на этом мы будем стоять непоколебимо и жестко, чего бы это нам не стоило", - добавил Президент.
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Перефразуючи Котляревського:
"Петро був тяжко не по серцю
Пупкові, все його гнівив,
Здававсь гірчіш йому від перцю,
Ні в чім Пупкові не годив!"
Саме тому його гавном і поливають, інакше б кремляді та наші платні боти його б хвалили!
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Точно - Результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: ДТП произошло из-за внезапного приступ
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Самый лекгоуправляемый президент за всю историю Украины !
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Pavlo Nuss
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"У нас на улице Анны Ахматовой - едкий запах гари. Невозможно окна открыть для проветривания", - жалуется жительница Позняков Валентина.
В столичной ГСЧС нам сообщили, что сегодня поступает масса звонков от граждан на едкий запах гари на Троещине, Оболони, Соломенке, Позняках.
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Могу. Еще и как. До этих слов: "...европейский выбор и принадлежность к евроатлантическому цивилизационному пространству сомнению не подлежат и предметом дискуссий или компромиссов быть не могут"
Это об Кореи, Япрнии и многих других - странах - тиграх и не? И Китае? СИЛЬНАЯ - страна? Выбирает свой путь. Идет к нему - шаг за шагом. Ценя себя и весь - цивилизованный мир, а не копируя - другие - достижения. Достигнув - себя, постигнем и другие достижения.
Пока? Мы как нация? НЕ СОСТЯЛИСЬ. Мы пока - народ. Нация? Состоится позже Над этим и нужно работать.
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