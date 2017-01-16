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 Итальянские депутаты направили запрос правительству относительно "представительства" боевиков "ДНР" в Турине: "Следует противостоять фашистскому национализму"

Группа итальянских депутатов от правящей Демократической партии направила парламентский запрос к правительству с требованием официально отреагировать на деятельность так называемого "представительства ДНР" в Италии, об открытии которого в Турине объявили в прошлом месяце.

Свою инициативу депутаты-левоцентристы обнародовали 16 января на пресс-конференции в Турине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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В запросе к премьер-министру Италии, МИД и МВД парламентарии требуют ответа, открытие "представительства" "ДНР" не противоречит ли внешней политике Италии и ЕС и какие меры предпримет правительство.

"Это не вопрос местного уровня - это дело национального масштаба, - заявил на пресс-конференции депутат Умберто Д'Оттавио, один из шести подписантов запроса.

"Следует противостоять фашистскому национализму, который представляет так называемая "республика Донбасс". Мы будем оказывать давление до тех пор, пока итальянское правительство, созданное месяц назад, не осудит инициативу Маурицио Марроне (координатор псевдо представительства "ДНР" в Турине - Ред.)", - добавил Д'Оттавио.

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В Италии вместе с представителями Демократической партии деятельности "центра ДНР" противостоит также Радикальная партия и итальянская редакция сайта Stop Fake. "Пророссийские силы попытались раньше создать подобный орган в Чехии, но чешское правительство поставило их на место. К сожалению, итальянское правительство выбрало выжидающую позицию, и мы уверены: благодаря парламентскому запросу правительство прояснит ситуацию", - отметил Игорь Бони, представитель итальянских радикалов.

Сепаратистские СМИ на прошлой неделе сообщили о "попытке политического давления со стороны членов правящей партии Италии на деятельность представительного центра ДНР в Италии".

14 декабря 2016 года в Турине состоялось открытие так называемого "представительства "ДНР" в Италии", которое действует при зарегистрированной неправительственной структуре - фонде "Магеллан". Учредители "консульства "ДНР" в Италии - активисты правых партий - заявили, что цель организации - через дипломатические и институциональные каналы в Италии "способствовать международному признанию ДНР".

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал открытие в Турине "представительства ДНР" провокацией, которую совершили несколько граждан Италии. По данным дипломатов, на территории Италии юридически не зарегистрировано ни одно "представительство" группировки "ДНР". Это подтвердили 16 декабря Радио Свобода украинские дипломаты в Риме.
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боевикам ЛДНР

Во время своего визита в оккупированный Донецк помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков высказал недовольство Кремля работой отдельных «министров правительства ДНР».

Также он заявил, что «силовой блок» является непрофессиональным и безответственным. Об этом в понедельник, 16-го января, пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в СБУ.

После высказывания ряда громких недовольств Сурков передал боевикам советы со стороны российской власти. Кроме того, во время встречи с представителями незаконного вооруженного формирования «ДНР» он заявил, что Москва намерена вдвое сократить финансирование деятельности террористов. Это стало поворотным моментом в «заседании», которое фактически заставило так называемую «власть ДНР» серьезно задуматься.

Однако далее от представителя Путина пошла новость, которая просто шокировала боевиков и «убила наповал». Сурков заявил, что «скоро республики должны вернуться в состав Украины, которой будут навязаны выгодные для России условия реинтеграции». Речь идет о полной амнистии всех задержанных граждан РФ, которые принимали участие в боях против ВСУ и предоставление ОРДЛО особого статуса. С планом Кремля боевики еще не успели свыкнуться.

По материалам: replyua.net
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ото зараза як по Европі розповзається.... мочканіть їх, Козаностра....
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А пусть бы создали это "представительство террористов". После этого стоит сразу говорить, что итальянцы сами похоронили весь минский процесс.
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Казламордых и из Италии будут копняками гнать, паходу... Бггг
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Вот не понимаю я этих Лугандонцев, отделились, чтобы быть с Рашкой, а не Украиной идущей в ЕС, но при этом представительства пытаются открывать именно в ЕС!
Интересно, почему не открывают представительства в Узбекистане, Кыргистане, в Бурятии, Туве и тд?
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Їх на московії мочать аж гай шумить , ця гидота там непотрібна .
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"Следует противостоять фашистскому национализму, который представляет так называемая "республика Донбасс". Что на это скажите, кацапы.
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Может нам открыть представительство "красных бригад" в одном помещении с посольством Италии?
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Поки в Італії будуть представництва різних днр, ні поваги до макароників, ні віри не буде
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИтальянские депутаты направили запрос правительству относительно "представительства" боевиков "ДНР" в Турине: "Следует противостоять фашистскому национализму"
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