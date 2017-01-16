 "Мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", - Порошенко

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
По словам Президента, ценности, которые лежат в основе Евросоюза и институциональные способности намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев.
"В Украине в Европейский проект и ценности верят порой больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", - подчеркнул Порошенко.
"Очевидно, что 2017 год должен стать годом ответов на системные вызовы. Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее", - сказал Порошенко
Глава государства отметил, что сегодня как никогда высок риск перечеркнуть все достижения послевоенного сотрудничества и откатиться на целые десятилетия в прошлое. Так происходит всегда, когда теряется уважение своих принципов и ценностей и международного права.
Президент подчеркнул, что сегодня как никогда актуальным является вопрос в общей способности осознавать и защищать свои ценности и интересы. "Теперь, как никогда раньше, важно помнить, что именно уважение к международному праву стала двигателем демократической модернизации, экономического процветания и залогом мира в Европе и мире", - сказал он.
Порошенко подчеркнул: "Теперь, как никогда ранее, следует помнить, что именно приверженность общим ценностям стали основой успеха европейского проекта. Как и то, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать своей свободой".
Президент особо отметил, что пока хотя бы метр нашей территории находится под российской оккупацией, все наши достижения будут под угрозой - и не только в Украине.
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тоже подташнивает
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З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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Банда зефирных маланцев ?
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Во дает! Украина прямо центр ЕС получается.
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Надо строить в Украине мощную армию и разрешать свободное владение оружием всем. страна с 40 млн. вооруженного населения НЕПОБЕДИМА.
А рассказывать еще про 10 лет мира и как я буду этого добиваться полный бред.
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яркий пример - армия швейцарии
у каждого военнообязанного после службы дома в спецшкафчике форма+винтовка М-16
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А все остальное будет африканским.
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лже-"президент" Молдовы Додон в Москве с 3-дневным визитом, впервые визит "президента" бойкотирован парламентским большинством и Кабмином.
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немов ображений плаксій,
то за «кондітєрку» в Росії,
то за офшор панамський мій?!
Тобі яке свиняче діло
до бізнесу чужого, блядь?!
Чи у партнери закортіло,
щоб на халяву існувать?!
Ніззя! Така вже в тебе доля!..
І закарбуй, бля, на чолі -
кому давитись пудом солі,
кому - омари на столі!
Я не за тим ліз до корита,
та вчивсь майстерності повій,
щоб бути наймитом невмитим,
таким, як ти, народе мій!
От ти ганьбиш мене за «статус».
Мовляв, я дбаю не про вас…
А я усе віддам Донбасу,
якщо Європа дасть наказ!
За милість західних партнерів,
та транші від інвесторів,
я б ще з десяток «денеерів»
«особим статусом» пригрів!
Тому, закрив би свого рота.
Не віре Банкова сльозам.
Ти ж сам обрав мене, сволота!
Отож тепер і мучся сам.
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Никогда - нельзя отказываться от тюрьмы и сумы.
Правильно и в то же время глупо, воспринимать, то, что нам СТРАНЕ УКРАИНЕ - не помагает, ни вредит. Нам? Нужен баланс.Понимание пути. Настоящего - пути, а не обещаний. Все мягкие и сладкие. Но у вас президент 40 - "рыл населения", дети, солдаты, переселенцы, пенсионеры... Как этим - "отребьем" - управлять? По совести! В первую очередь - страны. Остальные? Потом! Слишком мы уж ценный материал для всех их. Самая сильная - сила - внутри и в нас.
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с пустыми карманами мы там не нужны
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