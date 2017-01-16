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Все про:евроинтеграция (1914) Порошенко (10391) посол (1023) Евросоюз (11449)

 "Мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", - Порошенко

"Категорически не согласен с пессимистичными, а иногда и паническими настроениями относительно будущего Европейского Союза, которые сегодня подсказываются европейцам российскими пропагандистами. Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле".

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

По словам Президента, ценности, которые лежат в основе Евросоюза и институциональные способности намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко обсудил с председателем ОБСЕ Курцом ситуацию на Донбассе. ФОТО

"В Украине в Европейский проект и ценности верят порой больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", - подчеркнул Порошенко.

"Очевидно, что 2017 год должен стать годом ответов на системные вызовы. Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее", - сказал Порошенко

Глава государства отметил, что сегодня как никогда высок риск перечеркнуть все достижения послевоенного сотрудничества и откатиться на целые десятилетия в прошлое. Так происходит всегда, когда теряется уважение своих принципов и ценностей и международного права.

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Президент подчеркнул, что сегодня как никогда актуальным является вопрос в общей способности осознавать и защищать свои ценности и интересы. "Теперь, как никогда раньше, важно помнить, что именно уважение к международному праву стала двигателем демократической модернизации, экономического процветания и залогом мира в Европе и мире", - сказал он.

Порошенко подчеркнул: "Теперь, как никогда ранее, следует помнить, что именно приверженность общим ценностям стали основой успеха европейского проекта. Как и то, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать своей свободой".

Президент особо отметил, что пока хотя бы метр нашей территории находится под российской оккупацией, все наши достижения будут под угрозой - и не только в Украине.



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та не, я всё прочитал, подташнивает теперь, надо лимончик съесть.
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сильный вы человек. я в статьях с Гарантом даже заголовок по диагонали читаю
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а я его в ТВ смотреть не могу. сразу переключаю

тоже подташнивает
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Він не розуміє що народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП, мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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БАРЫГОАНАЛ - А КАК НАСЧЕТ ВОРОВСКОГО КУРСА ?
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И именно поэтому Одесса сдана пидрахуям. Отлично, Петя. Когда там ОНР намечается?
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как повезло пукину с поросенко, и как не повезло Украине с алчным кондитером, который на крови Небесной Сотни дорвался до власти - чтобы грабить ресурсы Украины и врать украинцам...
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путин реально думал вводить войска в Украину, пока не увидел предвыборные рейтинги шоколадного в 14-м году. понял шо пройдет свой пацан.
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похоже схема везде одинаковая: дают пряник, а в резерве мощный кнут. Как с овощем, давали красть а компромат на него конечно есть. Кадырка, президент, но когда он первого русского убил? Похоже и за океан дотянулись. Вот только неизвестно как с меркель, хотя шредер и вагенкнехт куплены.
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Так коррупцию надо додавить. Блин или понять кому и сколько занести чтоб додавить ее уже...)
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кто то еще верит кроемлевскому холую вальцману??
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Во-во, и морковка плесенью покрылась и от ишачка уже одна кожа да кости остались.
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Че-то Пеця в последнее время сильно разговорился, случайно не чувствует он свою погибель в качестве президента, по рейнтенгам он уже давно нулевой.
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та не...вашу зрадовскую погибель чует .а может даже и чота знает
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Ну чтобы я без тебя делал, как это ты не промолчал.
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ты бы лучше кацапсин гэбнявых спамил,а не меня.или то братья по разуму?
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а тебя кто спрашивал?я твое мнение давно знаю...
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А че ты на меня наезжаешь, я тебя не спамил, хотя хотел.
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Наверное у него Юля всё украла, как и у тебя!!!
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Эти не гибнут . Шакалы меняют цвет под любую власть. Ты думаешь он и в реале такой? Не...обычный серенький ,законопослушный задрот
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"В Украине в Европейский проект и ценности верят порой больше, чем даже в самой Объединенной Европе." Источник:http://censor.net.ua/n423549

Во дает! Украина прямо центр ЕС получается.
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оно и географически,центр европы как раз в украине
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Ага все "наши достижения" - шоколадные фабрики в Липецке и Калуге (строятся) под угрозой.

Надо строить в Украине мощную армию и разрешать свободное владение оружием всем. страна с 40 млн. вооруженного населения НЕПОБЕДИМА.

А рассказывать еще про 10 лет мира и как я буду этого добиваться полный бред.
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верно!!!
яркий пример - армия швейцарии
у каждого военнообязанного после службы дома в спецшкафчике форма+винтовка М-16
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Петя собирается войти в Европу независимо от того хотят этого европейцы или нет.
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Петя собирается войти в Европу независимо от того ,что пол Украины подтирает пальцем жопу.
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Ваш курс воровства,коррупции и уничтожения собственного народа,никакого отношения к Европе не имеет !
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"Мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", - интересен сам факт постановки такого вопроса. Это похоже, как вроде президент тонет в болоте и у него выбор: выбираться на сушу или утонуть. И вот он говорит, что мы обязательно не утонем
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Украина войдет в ЕС.Правда после того как все от туда выйдут и он распадется.
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Буквально весной, после выхода Англии из состава ЕС
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Иди на срувесне подрочи, ванга недоделанный!
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Если он так хочет надо его туда отправить, есть такой спутник Европа, там ему и место.
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Ну если такая міслишка проскакивала то це адназначна пєрємога снова
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Курс вірний! В європейській буцегарні тобі, тобі Педрило буде краще ніж в монгольскому зіндані.
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Ага, не отказываемся от евроинтеграции - значит будут евро-тарифы, евро-цены и евро-обещания.
А все остальное будет африканским.
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З таким президентом і чиновниками,бідну Україну розірвуть на три частини: трохи Польщі, трохи Білорусі ну кацапідари вже й так окупували частину території.І на цьому все скінчиться.
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 8 ч.8 часов назад
лже-"президент" Молдовы Додон в Москве с 3-дневным визитом, впервые визит "президента" бойкотирован парламентским большинством и Кабмином.


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Или забуханый или эпелептичний напад з короткочасною втратою свідомості
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Ну, що ти, мій народе, ниєш,
немов ображений плаксій,
то за «кондітєрку» в Росії,
то за офшор панамський мій?!

Тобі яке свиняче діло
до бізнесу чужого, блядь?!
Чи у партнери закортіло,
щоб на халяву існувать?!

Ніззя! Така вже в тебе доля!..
І закарбуй, бля, на чолі -
кому давитись пудом солі,
кому - омари на столі!

Я не за тим ліз до корита,
та вчивсь майстерності повій,
щоб бути наймитом невмитим,
таким, як ти, народе мій!

От ти ганьбиш мене за «статус».
Мовляв, я дбаю не про вас…
А я усе віддам Донбасу,
якщо Європа дасть наказ!

За милість західних партнерів,
та транші від інвесторів,
я б ще з десяток «денеерів»
«особим статусом» пригрів!

Тому, закрив би свого рота.
Не віре Банкова сльозам.
Ти ж сам обрав мене, сволота!
Отож тепер і мучся сам.
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Уж вы то точно "не откажитесь"! А вот Украину вы своей бесконечной коррупцией и тотальным откровенным воровством "ведете" совсем в противоположную сторону!
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О каком он будущем речь ведёт, наука в загоне, а базары в рассвете сил?
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"Мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", - Порошенко"
Никогда - нельзя отказываться от тюрьмы и сумы.

Правильно и в то же время глупо, воспринимать, то, что нам СТРАНЕ УКРАИНЕ - не помагает, ни вредит. Нам? Нужен баланс.Понимание пути. Настоящего - пути, а не обещаний. Все мягкие и сладкие. Но у вас президент 40 - "рыл населения", дети, солдаты, переселенцы, пенсионеры... Как этим - "отребьем" - управлять? По совести! В первую очередь - страны. Остальные? Потом! Слишком мы уж ценный материал для всех их. Самая сильная - сила - внутри и в нас.
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Коррупцию победить вУкраине невозможно-ее можно только возглавить,что Порошенко и сделал.
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Вот скажите, у рыгов есть компромат на министра времен януковича по кличке Пэдро? И если бы он сейчас боролся со всеми этими пидорасами, они бы его наверное опубликовали бы? Вот и все. Никакой Европы не будет. Это шоколадное гавно максимально сделал все чтоб нас никуда не взяли. Жалко времени и шансов которые у нас были. А больше всего людей, которые погибли на майдане и продолжают погибать на фронте, пока эти свинорылые пидары сдирают три шкуры с простого люда.
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Рассказ на ночь - живите с надеждой питайтесь воздухом
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Interesno, "Ni pri kakih usloviah ne namereny otkazatsa" No vy inogda v zerkolo tozhe smotrite?
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"В Украине в Европейский проект и ценности верят порой больше, чем даже в самой Объединенной Европе-согласен,мы одни как дурни с писаной торбой носимся с этой идеей быстрой евроинтеграции,
с пустыми карманами мы там не нужны
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", - Порошенко
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