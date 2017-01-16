 Активное участие Портнова по "делу Пашинского" может быть его местью за Майдан, - Сюмар

Об этом заявила заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар в интервью журналистам по результатам заседания фракции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы выступаем за то, чтобы все доказательства по этому делу были максимально публично обнародованы, чтобы мы могли увидеть видео, чтобы люди могли независимым взглядом увидеть, как все происходило", - заявила она.
Вместе с тем, по словам Виктории Сюмар, сейчас "много вопросов вызывает тот факт, что адвокатом потерпевшего (Вячеслава Химикуса. - Ред.) выступает Андрей Портнов - бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, который причастен к многим историям, связанным с преследованием майдановцев".
"Очевидно, что это какая-то, возможно, его месть за Майдан, потому что он слишком активно включился в эту историю и, наверное, хочет какие-то политические результаты с нее получить. Мы за то, чтобы это дело было расследовано в соответствии с законом максимально прозрачно с максимальным представлением общественности всех доказательств, которые на сегодня есть у следствия", - отметила заместитель руководителя фракции "Народный фронт".
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
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Задача адвокатов из команды Портнова - медиа-кампания с лживыми заявлениями, искажением фактов и давлением на следствие, - Пашинский(158)
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У жены Пашинского тоже есть наградной пистолет(0)
"Дело возбуждено по моему заявлению и я заинтересован в максимально скрупулезном расследовании", - Пашинский о допросе в прокуратуре. ВИДЕО(78)
Квалификацию дела по инциденту с Пашинским могут изменить, - прокуратура(81)
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Портнов сцука,но он в халопа,проезжая мимо не стрелял!
Хотя хотел бы я портнова и паршивенского,увидеть на одних нарах,за откушиванием баланды,дырявой ложкой!
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з гигнутих треба починати. факт
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від овоча до кандітєра напрцьовуєш.... досвід не пропєш
а я - сам по собі...
ну, бувай... я - спати. а ти в нічну певно?
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Просто ужас какой-то - сколько боевиков игил.
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Я думал,что на сегодня уже с этой темой покончено!
Пипец какая важная эта птица Петушинская, чтобы ему мстить за майдан!!!
Кого ещё этот порнострел подключит в свою защиту через СМИ???
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Но ведь беда не в том !
Беда в том , что они там все такие ! Невзирая на партии и фракции !
И печалька в том , что судить его не будут . Ведь тогда нужно судить и Авакова , и того , кто этих двух уродов туда придвинул .
Мы сами виноваты , мы всё это позволили , мы слишком долго терпим .
Мы - терпилы .
Бе-бе-бе-бе ...
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А он сырГей,он истиный херой рэволюции,и еще антошка херащенко!
Этож он мусорской бэтэр поджег,когда тот на баррикаду наехал,этож он весь в грязи и саже сдерживал натиск мусоров.На хероя наехали,не дали холопа пристрелить!
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Я так понял,и антимайдан и ФСБ,и Хэзболла,все хотят зничтожить хорошего барина СэрГэя паршивенского!
Тут дураку ясно,эта мразь паршивенский виновен!По минимуиу условный срок,хотя по какому минимуму,любой из халопов уже сидел бы в СИЗО!И после суда отхватил бы пять лет.
А тут оказывается все силы зла,ополчились против такого классного парня.
Давай наше правосудие,толстошеевы,теперь паршивенский.
Господи люди головы свои ложили,что бы в нашей стране восторжествовало правосудие,равенство перед законом,и кладут за это головы.Блнх слов нет одни выражения!
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Конечно участие - НКВД и прочая нечисть во всех таких и подобных - событиях.
Все лохи, остальные? Патриции. Так и тут. Создали Египитские пирамиды?
Сюмар, ты это парню в АТО, на передке - скажи, почему он не ты и не Пашинский.
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И почему народ думает, что эти люди, типа "дипутаты" думают про Украину, что они умные, опытные, здравомыслящие?
Тупое население?
Тогда почему это тупое население этих олигофренов нам выбирает в правители???????? Может надо ограничить права этих "избирателей"???
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Сюмар, да не ганьбись ты уже! Хватит с тебя той ганьбы!
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У Патушинского при себе были все "записи" и Химикус должен был их (эти записи отобрать) но Патушинский прострелил ногу нападавшему и записи сохранил!
По-этому Онищенко и не может пока ничего обнародовать!
Ну!!! Как Вам, форумчане цензора, моя епанутая версия?
По моему ничем не отличается от ранних версий по критериям долбо#бизма!
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