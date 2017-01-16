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Все про:Пашинский (473) Портнов (348) Сюмар (212)

 Активное участие Портнова по "делу Пашинского" может быть его местью за Майдан, - Сюмар

Активное участие соратника Януковича Андрея Портнова по делу Сергея Пашинского может быть его местью народному депутату за активное участие в Майдане.

Об этом заявила заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар в интервью журналистам по результатам заседания фракции, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы выступаем за то, чтобы все доказательства по этому делу были максимально публично обнародованы, чтобы мы могли увидеть видео, чтобы люди могли независимым взглядом увидеть, как все происходило", - заявила она.

Вместе с тем, по словам Виктории Сюмар, сейчас "много вопросов вызывает тот факт, что адвокатом потерпевшего (Вячеслава Химикуса. - Ред.) выступает Андрей Портнов - бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, который причастен к многим историям, связанным с преследованием майдановцев".

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"Очевидно, что это какая-то, возможно, его месть за Майдан, потому что он слишком активно включился в эту историю и, наверное, хочет какие-то политические результаты с нее получить. Мы за то, чтобы это дело было расследовано в соответствии с законом максимально прозрачно с максимальным представлением общественности всех доказательств, которые на сегодня есть у следствия", - отметила заместитель руководителя фракции "Народный фронт".

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

Также читайте: Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, - журналист

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
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Вони обоє покидьки--що Портнов.що Пашинський!
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Только одно Но!
Портнов сцука,но он в халопа,проезжая мимо не стрелял!
Хотя хотел бы я портнова и паршивенского,увидеть на одних нарах,за откушиванием баланды,дырявой ложкой!
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вот тут Вы на 1000 процентов правы!!! Теперь они доказывают..кто из них более гнусная паскуда.... !!! Пока в лидерах пашинский....У портнова много скрытых резервов... иначе бы не подписался в адвокаты!
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Когда они вспоминают Майдан ,автоматически хочется дать по роже ,использовали людей а теперь воруют и стреляют в людей !
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ОНИ ТАМ ВСЕ И ЧЕРНОВОЛ И ЭТА СЮМАР ВЫЛИЗЫВАЮТ ПЛЕШИНСКОМУ
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Та вообще все это многоходовка шоб патриота плешинского подставить.
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Байден приезжал рассказать НФ что Химикус отчим Топаза и любовник Нели Штепы) Остерегайся Пашинский они пойдут на все,могут даже боевых голубей натравить на тебя,что же мы делать будем без тебя)))
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)))) достойный у Вас оппонент....))))) вопрос о его умении мыслить исключается!)))
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Паранойя прогресує,є всі ознаки епідеміі в ВРУ))))
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Понеслось - "помста", "майдан"................ Де результати експертизи які б підтверджували факт попереджувального пострілу?!!
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Срал я на лицо Портнову и Пашинскому. Если одна крыса потопит другого я только за.
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ні,ти неправий.Треба,щоби потонули обоє.
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Не удивлюсь если очередной подельник пашинского заявит, что химикус одноклассник януковича и лично принимал участие в захвате Фолклендских островов во время Англо-Аргентинской войны.
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ХИМИКУС СТАРЩИЙ СОВЕТНИК МЛАДШЕГО ДВОРНИКА ЯНУКОВИЧА И ПОЭТОМУ ВРАГ ПЛЕШИНСКОГО
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Ага, и пистолет ему портнов подсунул, через авакяна, во гад......
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Уж если наша хвемида вся куплена,то пусть енти два паука жрут друг друга.Кто нибудь да подавится.Наверное...
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Я на боці кандома Портнова,нехай втопить цю плюгаву потвору ))))
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ты из тех,шо нехай хуйло придьот,лишь бы пороха завалить?
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А до чого тут Порох,в тебе що теж паранойя,всі на святого Пєцю нападают ))))
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Хозяин гауляйтера не придет вместо гауляйтера, ведь гауляйтер и так неплохо правит.
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гигнутих тоже не мішало б... разом з хуйлами і "порохами", бо доки такі "патріоти " з шаленим бджолом в дупі будуть існувати, то і кінця цим педофілам ботоксним з курчавими кандітєрами видно не буде...
з гигнутих треба починати. факт
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нє, я так як ти швидко язицями не навчений....
від овоча до кандітєра напрцьовуєш.... досвід не пропєш
а я - сам по собі...
ну, бувай... я - спати. а ти в нічну певно?
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Закончится тем, шо докажут как Химикус стукнул плешинского бутылкой, забрал пистолет и выстрелил себе в ногу, а еще этот Химикус нефть курченка украл и на плешинского свалил.
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Вот только чего о портнове мы активно слышим только от вас?
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по мне,полезнее завалить портнова,чем пашинского...
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А по мне - еще тысячи полторы до кучи (по-минимуму).
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Це мізерний мінімум ,цієї корумпованої гидоти міліон ))))
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Сюмар: Пашинсий распятый в трусиках Портновым!
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Та то плешинскому как комплект постельного белья.
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Так судя по паспортам из Мосула каждый второй обладатель рускавого пачпорта - это боевик ИГИЛ.
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Епать-копать!!!
Я думал,что на сегодня уже с этой темой покончено!
Пипец какая важная эта птица Петушинская, чтобы ему мстить за майдан!!!
Кого ещё этот порнострел подключит в свою защиту через СМИ???
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Пашинский - моральный урод . Это понятно .

Но ведь беда не в том !
Беда в том , что они там все такие ! Невзирая на партии и фракции !
И печалька в том , что судить его не будут . Ведь тогда нужно судить и Авакова , и того , кто этих двух уродов туда придвинул .
Мы сами виноваты , мы всё это позволили , мы слишком долго терпим .
Мы - терпилы .
Бе-бе-бе-бе ...
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Тю. Так на майдане же Пашинский рассекал со снайперской винтовкой, насколько мне помницца. А это уже рецидив) Нужно паковать ушлёпка.
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Яке їхало - таке здибало. Непогано було б Портнова до Пашинського в камеру пристроїти.
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Хтось памятає Пашинського на Майдані ( в касці і з деревяним щитом ) ?
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Та то так!
А он сырГей,он истиный херой рэволюции,и еще антошка херащенко!
Этож он мусорской бэтэр поджег,когда тот на баррикаду наехал,этож он весь в грязи и саже сдерживал натиск мусоров.На хероя наехали,не дали холопа пристрелить!
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Сюмар, да успагойся ты уже! Твой коллеХа использовал наградное оружие, использование которого запрещено законом. Плюс использовал в ситуации, когда ему (его жизни и здоровью) реально ничего не угрожало, ибо он со своей хамовитой жоной мог вообще проехать мимо. Так нет же! Захотелось показать, "кто здесь хАзяин жизни"! Он САМ СЕБЕ НЕПЛОХО "ОТОМСТИЛ"! Просто смешно читать этот маразм!
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Та давай сцюмарша,мешай все до купы,отмазывай однопартийца из НФ!
Я так понял,и антимайдан и ФСБ,и Хэзболла,все хотят зничтожить хорошего барина СэрГэя паршивенского!
Тут дураку ясно,эта мразь паршивенский виновен!По минимуиу условный срок,хотя по какому минимуму,любой из халопов уже сидел бы в СИЗО!И после суда отхватил бы пять лет.
А тут оказывается все силы зла,ополчились против такого классного парня.
Давай наше правосудие,толстошеевы,теперь паршивенский.
Господи люди головы свои ложили,что бы в нашей стране восторжествовало правосудие,равенство перед законом,и кладут за это головы.Блнх слов нет одни выражения!
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Не паскудьте Майдан своими пагаными языками! Все! Сюсюмары, пашики, портновы, петюни, гройсики, мойсики и прочая мразь! Бо поставлю, гад, стремянку и поотрезаю ваши паганые языки, когда вы висеть будете. Майдановцы сейчас или на войне, или волонтерят, или работают и помогают раненным, чем могут. А вы присосавшиеся глисты и мрази. Заткнитесь, не злите Народ!
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Ентот шакалАдный кордебалет будет похлеще "Фауста" Гете...
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Так по-доброму его здесь еще не называли. Вы тайный симпатик плешинского )))
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не знаю как его назвать, животных обижать не могу, матюкаться не хочу
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"Активное участие соратника Януковича Андрея Портнова по делу Сергея Пашинского может быть его местью народному депутату за активное участие в Майдане."
Конечно участие - НКВД и прочая нечисть во всех таких и подобных - событиях.

Все лохи, остальные? Патриции. Так и тут. Создали Египитские пирамиды?

Сюмар, ты это парню в АТО, на передке - скажи, почему он не ты и не Пашинский.
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Портнов- сотрудник ФСБ. Так легко пролезьть в руководство БЮТ , а потом перепрыгнуть в АП к хряку может только обученный агент. Задача стояла- быть рядом с лидерами страны. Его посадить надо было, но наша власть слишком самоуверенна. И могут сплести лапти.
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Мали б зависнути на одній гілляці всі - і Януковоч з Баригою, і Пашинський з Портновим
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Эта шалава продажная вытащила свое уродское тельце на защиту своего еба%%%ря??? Уровень сегодняшней "политической элиты" Украины - это сборище бомжей на помойке в самаре.

И почему народ думает, что эти люди, типа "дипутаты" думают про Украину, что они умные, опытные, здравомыслящие?

Тупое население?
Тогда почему это тупое население этих олигофренов нам выбирает в правители???????? Может надо ограничить права этих "избирателей"???
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Бляаааа! Вот про самару совсем обидно было. Даже здесь "илиту" редко так парафинят.
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Этим ребятам было бы неплохо приобрести еще какое-нибудь гражданство. Возможно, придется переплатить за срочность, - но безопасность того стоит... Красть можно год, два, три Но не вечно же.... В конце, на кассе, всегда нужно платить... Исключений не бывает...
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Как оказалось, Майдан "организовал пашинский"! :D
Сюмар, да не ганьбись ты уже! Хватит с тебя той ганьбы!
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Началось присвоение пашинскому статуса великомученика.Так не теряйте времени,нанимайте уже художников,пусть храмы расписывают образами пашинского.Не надо размазывать сопли по тарелкам.Доведите это следствие до конца,до мельчайших подробностей,не оставляйте народу никаких сомнений.Чтобы мы все были уверены в честности и порядочности наших правоохранительных органов и правосудия.Попытайтесь хотя бы раз доказать,что перед законом все равны.И зажравшиеся пашинские и простые граждане.Что никто не имеет права переступать черту закон и быть твердо убежденным,что у нас правовое государство,Где каждый имеет право на помощь и защиту и уверенность в завтрашнем дне.А заливаться соловьями и выгораживать преступников за деньги не стоит,пусть каждый получает по заслугам.
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Так! Завтра ждем заявление Онищенко!
У Патушинского при себе были все "записи" и Химикус должен был их (эти записи отобрать) но Патушинский прострелил ногу нападавшему и записи сохранил!
По-этому Онищенко и не может пока ничего обнародовать!
Ну!!! Как Вам, форумчане цензора, моя епанутая версия?
По моему ничем не отличается от ранних версий по критериям долбо#бизма!
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цьому дуроватому пашинському при зустрічі з рексами треба не за волину хапатися, а вчитися у гени москаля, як з рексами себе поводити (є відео, де гена поставив лугадонського рекса на місце без стрільби по ляжках).
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Секрет прост - пашинский вызывает омерзение даже у мудаков типа портнова.
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І ці люди керували і керують Україною . Може тепер народ прозріє і вибере накінець гідних
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивное участие Портнова по "делу Пашинского" может быть его местью за Майдан, - Сюмар
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