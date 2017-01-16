 Рада 17 января рассмотрит увеличение окладов депутатам и утверждение сметы расходов парламента на 2017 год

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Этим же постановлением предлагается утвердить смету расходов на деятельность Рады в сумме 1 128 399 400 гривен на 2017 год.
17 января Рада планирует начать с вопросов транспорта, в частности рассмотреть во втором чтении законопроект №4121 о регламентировании внедрения автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет).
Также Рада планирует утвердить календарный план проведения 6-й сессии.
Кроме того, в этот день планируется рассмотреть вопросы экологической политики, в частности во втором чтении законопроект №3323 об упрощении процедуры получения права на специальное водопользование.
В разделе "Включение в повестку дня сессии" числится законопроект №5577, вводящий возможность взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда.
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Вот например - Результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: ДТП произошло из-за внезапного приступа эпилепсии, - прокуратура
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Нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков."
В.С. Высоцкий, "Канатчикова дача"
А будете Парасюка чмирити, то взагалі не буде кому в морду дати чинушам.
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У них дефицит Пенсионного Фонда, но при этом же, эти же ублюдки себе будут увеличивать оклад...
Бесстрашные и бессмертные мрази, однозначно...
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Они могут только лопнуть...
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Две тысячи лет христиане всех конфессий не могли понять смысла этой истории, но тут пришел из Винницы скромный человек и министр соц политики Андрей Рева все разъяснил: «Вы не задумывались, как Иисусу Христу удалось накормить пятью хлебами 5 тыс. человек? Я задумался и сделал для себя открытие: он исходил из того, что в этой толпе не все были голодные. Точно зная, кто голоден, Иисус делил хлеб только между теми, кто в этом нуждался. Это был первый пример адресной помощи». а может батоны были золотыми?
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Кто знаком с новыми требованиями МВФ-подтвердит..Если же от МВФ отказаться-тогда будет крах гривны и всей финансовой системы.
От они и вертятся а деться некуда. все разворовано и кого то надо назначать виноватым.Кто поумнее уже свалил.
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