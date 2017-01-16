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Все про:ВР (21268) депутат (2644) оклад (8) повышение (71)

 Рада 17 января рассмотрит увеличение окладов депутатам и утверждение сметы расходов парламента на 2017 год

Верховная Рада на пленарном заседании 17 января рассмотрит проект постановления №5573, которым предлагается увеличить с 1 января 2017 года должностной оклад председателя Рады до 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (один такой минимум в данный момент составляет 1,6 тыс. гривен, то есть 32 тыс. гривен) и членов комитетов Рады, которыми являются большинство депутатов, - до 16,2 таких минимумов (25 920 гривен).

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Этим же постановлением предлагается утвердить смету расходов на деятельность Рады в сумме 1 128 399 400 гривен на 2017 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы не примем смету, то у нас пропадают любые законные основания для выплаты зарплат не только депутатам, но и аппарату ВР, - Парубий

17 января Рада планирует начать с вопросов транспорта, в частности рассмотреть во втором чтении законопроект №4121 о регламентировании внедрения автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет).

Также Рада планирует утвердить календарный план проведения 6-й сессии.

Кроме того, в этот день планируется рассмотреть вопросы экологической политики, в частности во втором чтении законопроект №3323 об упрощении процедуры получения права на специальное водопользование.

Также читайте: Уровень дисциплины в Раде на этой неделе может быть не слишком высокий: и вторая святая вечеря, и Крещение, - это реальность, - Парубий

В разделе "Включение в повестку дня сессии" числится законопроект №5577, вводящий возможность взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда.

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Не подумайте, що я закликаю до вбивства депутатів і чиновників, але хоронити їх треба і чим скоріше, тим краще, а то вони нас похоронять.
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А еще ему справку выдала ВАДА, что легкие наркотики он примает для лечения сидрома дифецита внимания - все ПУЧКОМ.
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"Мы не сделали скандала,
Нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков."
В.С. Высоцкий, "Канатчикова дача"
А будете Парасюка чмирити, то взагалі не буде кому в морду дати чинушам.
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а совесть там есть у кого нибудь ? мне кажется пора подавать заявления в прокуратуру на всех депутатов за СВОЕВОЛИЕ ( своевольное назначение себе необосновано огромных окладов, льгот, "помощников" , квартир, авто, ... , на которые избиратели депутатов не уполномачивали и не давали согласия ) , которое длится уже более 25 лет, и требовать возвращения всех средств незаконно присвоенных ( без согласия народа через референдум ) со всех депутатов всех созывов !
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Совет депутатам: когда жалуетесь на свою жизнь, жалуйтесь так, чтобы народ вам не завидовал.....
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Действительно, Украине "шось пороблено" .
У них дефицит Пенсионного Фонда, но при этом же, эти же ублюдки себе будут увеличивать оклад...
Бесстрашные и бессмертные мрази, однозначно...
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На самом деле это очень важное голосование для страны. Если Банда Порохатых Пи...панамцев проголосует "за" поднятие зарплат себе - это значит что никаких выборов они больше не планируют. Никогда
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Ребята, кто пишет отзывы, Вы не правы. Войдите в их положение, у них сотни квадратных метров недвижимости, субсидию им не дают, коммуналку надо оплачивать, детей за границей надо учить, что тоже платное, на лечение за кордон выехать надо. Часы, крокодиловые туфли, костюмы от версачи, жене шубку, вино коллекционное, ведь не на взятки все это покупать, на честно зароботаную зарплату.
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Зарплата у депутата маленькая, а сил для драки надо ой как много. Избиратель, поддержи своего слугу!

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Гандоны резиновые!
Они могут только лопнуть...
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16 січня 2014 року. Орки голосують за вічне правління регіоналів.

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Так вот откуда эта сакральная цифра 3200, доводящая быдло до оргазма... 1/10 оклада "слуги Народа". Нулик туды, нулик сюды... Мрази!
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Оргазм скоро закончится ... Бакс уже по 29 , а сегодня только понедельник ...
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Украина-единственная страна в мире, где три разных курса- официальный, Межбанк и настоящий.
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Слуги народа обдирают народ.А нужны ли народу эти слуги?????
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а для остального го.... в смысле не для слуг народа соцполитминистр подготовил разъяснения... не в деньгах щастье... не хлебом единым...
Две тысячи лет христиане всех конфессий не могли понять смысла этой истории, но тут пришел из Винницы скромный человек и министр соц политики Андрей Рева все разъяснил: «Вы не задумывались, как Иисусу Христу удалось накормить пятью хлебами 5 тыс. человек? Я задумался и сделал для себя открытие: он исходил из того, что в этой толпе не все были голодные. Точно зная, кто голоден, Иисус делил хлеб только между теми, кто в этом нуждался. Это был первый пример адресной помощи». а может батоны были золотыми?
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відео в студію,щось я сумніваюся,щоби Рева таке казав
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Выбор у властей невелик. Либо пустить до конца марта под продажу земли и тогда дадут транш(что впрочем станет временной отсрочкой)либо амба.Нечем рассчитаться ни за кредит на газ,ни купить новый газ,ни оплатить дефолтные евробонды Привата.
Кто знаком с новыми требованиями МВФ-подтвердит..Если же от МВФ отказаться-тогда будет крах гривны и всей финансовой системы.
От они и вертятся а деться некуда. все разворовано и кого то надо назначать виноватым.Кто поумнее уже свалил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада 17 января рассмотрит увеличение окладов депутатам и утверждение сметы расходов парламента на 2017 год
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