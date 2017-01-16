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 В России возбудили первое уголовное дело по статье о недоносительстве

Следователи в Чечне возбудили первое уголовное дело по статье "несообщение о преступлении" из так называемого "пакета Яровой".

Дело возбуждено прокуратурой республики в отношении Асхаба Хизриева, который не сообщил о планах знакомого уехать на войну в Сирию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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"По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее об уголовном деле сообщало издание "Кавказский узел" со ссылкой на неназванного следователя. Сообщается, что позже Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию. Хизриеву грозит до года лишения свободы.

"Антитеррористический пакет" законопроектов, предусматривающий введение статьи о недоносительстве, был принят летом прошлого года.

По мнению авторов, он необходим для "установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Закон ужесточает наказание за экстремизм, а также с 2018 года усиливает контроль за онлайн-активностью граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России расцвела эпидемия доносов, - Лия Ахеджакова

Правозащитники считают, что законы нарушают базовые принципы конституции России, например о неприкосновенности к частной жизни. Телекоммуникационные компании сообщили о серьезном росте издержек и стоимости услуг связи и интернета в России в связи с принятием закона.

В августе прошлого года петиция за отмену пакета антитеррористических законов набрала на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) необходимые для ее рассмотрения экспертной группой 100 тысяч голосов.

Петиция до сих пор не была рассмотрена, и Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в понедельник обратился в суд с жалобой на бездействие министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Покупатели мотоциклов "Урал" в США дополнительно получат пять бутылочек "Боярки", сардины три банки и российскую жвачку- газета "Мордовец"
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вот что у них в голове? вата? дахрентам.... я не знаю... вакуум...


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Не, шановный, у "хунты" другая технология - обдроченцы идут на удобрения полей, на которых выращивают рапс, а из рапса уже гонят "синтетику".
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а после рапса сеют подсолнечник и пока синтетика перегоняется биндеры лузгают семки
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Для підняття настрою рекомендую почитати та подивитися:
http://iknigi.net/avtor-les-podervyanskiy/78323-pavlik-morozov-zbrnik-les-podervyanskiy/read/page-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=XdIpg9f_sK0
Лесь Подерв'янський. Павлік Морозов. Епічна трагедія
ДІЯ ПЕРША
Величний хвойний ліс з мхами, ліанами, ялинами і кедрами. Де-по-де до них самітньо тулиться берізка. Чути піонерський горн. Через чащобу пробирається піонерський загін.
Сховавшись за сосною, на загін зловісно уха здоровенний філін.

Філін......Угу-угу-угу-угу…
Павлік Морозов (підходить до Учителя атеїзму, який веде загін).
Я знаю, це фашист угука на сосні,
Склада він карти наших болотів,
Щоб переслати їх Гудеріану.
Філін..... Угу-угу-угу…
Учитель атеїзму.....От падло, Шкода, маузер свій дома я забув!
Філін (іронічно). Угу…

Павлік Морозов.
Узнать він хоче тайни піонерські,
А потім побіжить і закладе
Гудеріану всі секрети наші.

Учитель атеїзму.
Ти перебільшуєш, Павлуша, як завжди.
Скоріш за все, ексгібіціоніст забрався на сосну.
Дівчаток недозрілих наших хоче він
Злякать з сосни зненацька видом х*я.
Чого робити там фашисту, не пойму я?
....................................
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А я знаю! Це той Філін, що зображений на логотипі ГУР МОУ.
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Ну логично всё. Возрождает паРаша несчетное племя доносчиков. Пожинайте, вы этого достойны.
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началось время стукачей в раше, как при сталине
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России возбудили первое уголовное дело по статье о недоносительстве
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