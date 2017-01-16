 Могерини - Трампу: Евросоюз сплотится, я уверена на 100%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Страны Европейского Союза "останутся вместе", заявила по окончании встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 16 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.
Тем самым она заочно ответила на высказывания будущего президента США Дональда Трампа. "Я уверена в этом на 100 процентов", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
Она также сообщила, что Великобритания, которая решила выйти из Евросоюза, не вправе вести с США переговоры о двухстороннем экономическом соглашении до тех пор, пока Соединенное Королевство остается в составе ЕС. "Пока то или иное государство является членом ЕС, не может быть никаких двусторонних переговоров с третьими сторонами о заключении каких-либо договоренностей", - заявила Могерини.
Она указала, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласен с этим положением, закрепленным в договорах Евросоюза.
На встрече в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза вновь подчеркнули свою приверженность концепции двух государств в процессе мирного урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами. Могерини предупредила Вашингтон, что односторонние шаги в ближневосточной политике чреваты серьезными последствиями.
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Про це вона сказала на прес-конференції за результатами зустрічі глав МЗС країн ЄС, передає Європейська правда.
"Дозвольте наголосити - і в цьому Борис Джонсон зі мною погодився - доки країна є членом ЄС, а Британія досі є членом ЄС, не може бути жодних двосторонніх переговорів щодо будь-яких торговельних угод", - заявила Могеріні.
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С одной стороны беженцы и террористы прессуют...
С другой стороны - долбодятел и в пару к нему главарь террористов "волну" гонят...
И под ногами еще и эта сука люпэн путается...
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Na shet EU, eto kakoito ne sovsem normalnyi sojuz- Gretsia, Italia, Hispania, Portugalia privykli zhit spokoino i polutshit dengi za bezdelia.
Germania i severnaja Europa+ tshast iz vostatsnogo Europy privykli zhit tak: nado rabotat shtob horosho zhit!
Kak takie gosudarstva mogut na rovnyh usloviah byt v odnom sojuze?
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Отступая в Ираке боевики ИГИЛ потеряли свои российские паспорта. ВИДЕО. ФОТОИракские военные, в конце прошлой недели занявшие здание университета в удерживаемом боевиками ИГИЛ городе Мосуле, показали обнаруженные в…SPROTYV.INFO
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Як причину багато з них назвали нещодавні різкі вислови Дональда Трампа на адресу конгресмена Джона Льюїса. Пан Льюїс багато років є учасником руху за громадянські права, і для багатьох американців став героєм. Він брав участь у виступах 1965 року в Сельмі і Монтгомері за виборчі права чорношкірих.
Ще у 1987 році його обрали до Палату представників від штату Джорджія. Дональд Трамп заявив, що цей округ "кишить злочинцями".
Після того як Джон Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом", той написав у Twitter: "Все це балачки, балачки, балачки - і ніяких дій або результату".
Після цієї заяви багато конгресменів-демократів вирішили порушити традицію й не брати участі в інавгурації президента, яка пройде у п'ятницю.
"Коли ти ображаєш конгресмена Джона Льюїса, ти ображаєш Америку", - заявила Іветт Кларк, одна з п'яти представників округу Нью-Йорк, які бойкотують інавгурацію.
Загалом у двох палатах а
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Поки ніхто з американських топ-музикантів не захотів виступати під час інавгурації.
Наразі Дональд Трамп заручився лише згодою переможниці шоу America's Got Talent, 16-річної Джекі Іванко та оркестру військових маршів і вар'єте Radio City Rockettes, однак деякі танцівниці вже публічно заявили про свою відмову брати участь у виступі.
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недруги за бугром @Lndcalling 15 часов назад
Почему Трамп восхищается Путиным?
У Путина есть плёнка с самым дорогим в мире порнофильмом
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Сплоченности ЕС будет зависеть как экономика Великобритании будет развиваться после выхода из ЕС. Если успешно, то от ЕС вскорости останутся рожки да ножки. Страны-доноры уйдут в свободное плавание, останутся только Германия и страны-прихлебатели которые будут её доить пока немцам это не надоест и они не хлопнут дверью.
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