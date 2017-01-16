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Все про:Евросоюз (11449) Могерини (265) Трамп (472)

 Могерини - Трампу: Евросоюз сплотится, я уверена на 100%

ЕС сохранит свой состав, заявила глава европейской дипломатии Могерини в ответ на заявления Трампа. Она предостерегла Лондон от переговоров с США, а Вашингтон - от односторонних действий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Заявление Трампа о том, что НАТО устарела, вызвало обеспокоенность и удивление в Брюсселе, - Штайнмайер

Страны Европейского Союза "останутся вместе", заявила по окончании встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 16 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

Тем самым она заочно ответила на высказывания будущего президента США Дональда Трампа. "Я уверена в этом на 100 процентов", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она также сообщила, что Великобритания, которая решила выйти из Евросоюза, не вправе вести с США переговоры о двухстороннем экономическом соглашении до тех пор, пока Соединенное Королевство остается в составе ЕС. "Пока то или иное государство является членом ЕС, не может быть никаких двусторонних переговоров с третьими сторонами о заключении каких-либо договоренностей", - заявила Могерини.

Она указала, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласен с этим положением, закрепленным в договорах Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкая разведка выявила попытки России расстроить сотрудничество ЕС и США и обострить социальные конфликты в Европе, - Der Spiegel

На встрече в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза вновь подчеркнули свою приверженность концепции двух государств в процессе мирного урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами. Могерини предупредила Вашингтон, что односторонние шаги в ближневосточной политике чреваты серьезными последствиями.
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Чомусь слова цієї "діячки" нині викликають - лише посмішку.............. особливо - про 100 %....
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У росії її призначення теж викликало посмішку.А потім було не до сміху
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І що було?....... Виконання волі США?............. А тепер вона щось там заперечує своїм "кукловодам". Пройде інавгурація. Розсядуться по своїх місцях, потім і скажуть ЄС - "куда гребсти"...
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у тебе кацапський стиль мислення.Нагнути когось,перетворити на маріонетку.А є корпоративний спосіб:прислухатися до ідей і разом розробляти стратегію
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Якби було так - "прислухатися до ідей і разом розробляти стратегію", то ЄС ще в 2014 році наполіг би на проведенні в Україні референдума стосовно угоди про асоціацію та інших ключових питань...................... Можливо б тоді і Крим був досі в складі України і не було б бійні на Донбасі.........
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Дурня!Який референдум,коли би в Україні його провели?Такі референдуми готуються набагато довше.ніж 4 місяці,а росія за цей час і захопила і Крим,і Донбас.Та й не факт,що українці проголосували би за асоціацію
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Якби йшла мова про такий референдум після "майдану" то величезна ймовірність, що подій в Криму і Донбасі - не відбулось би......у всякому разі це вже виглядало б зовсім по іншому............. А якби ще й до того, добавили питання про імпічмент "янику" - взагалі б були вирішені всі спірні питання.............. А так - "маємо що маємо".........
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ще одна дурня!Події відбулися тому,що українська армія була розвалена і тому що путін так захотів.Твої референдуми не вплинули б ані на армію.ані на путіна.
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Справа в тому, що Путін і його оточення не такі вже і дурні, як би нам хотілось............ Невже справді думаєш, що анексуючи Крим і підтримуючи ЛДНР - кацапи нічого цього не врахували?.............. Просто тоді всі понадіялись на "весьсвітзнами". Але нині становище змінюється. І як це далеко зайде, ще - не відомо.............
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ну якби Україна проголосувала за членство в НАТО,тоді би взагалі путін з російською авіацією з Києва зробив би Алепо
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Вступ в НАТО, в ЄС то - окреме питання........... Хоча б тому, що нас туда ніхто ще не запрошував - не тоді і тим паче - ні нині.......
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ну так ти же сам про референдуми писав.Тим більше янукович збирався підписати асоціацію без усяких референдумів
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Якби ми були в нато То Росия геть не муркнула.Эстония маленька а затронь?
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А балтійського офіцера викрали і осудили.Щоправда,обміняли потім.А мова йде не про те,що не вступили в НАТО раніше(хоча Ющнко хотів.Ми самі,народ України,прокотили його ідею).А в 2014 якби референдум відбувся--і в НАТО не вступили,і війну би отримали набагато страшнішу.ніж нинішня АТО
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У Вас сидит совок.Свободу не дают Свободу нужно завоевать!
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А кто дал право России указывать! Ханыга будет указывать приличным людям как им жить!Он бы давно бомбил.Он боится нашегоПВО.
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Не сміши.ППО на той час узагалі не було.Що таке армія--продемонстрував Майдан і Крим
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ну,тепер стала трохи краще.Але прочитай Цві Аріелі--до нормальної армії нам іще дуже далеко!
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Какой бред: вот если бы вы провели референдум, тогда Россия не стала бы отжимать Крым и Донбасс при выборе европейского вектора развития. На кого эта "логика" рассчитана, на потребителей "Боярышника"?
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Крім "європейського вектора" я ще казав і про інші ключові питання - мовне питання, децентралізація, заборона КПУ, декомунізація........... А стосовно "віджимати", то навіть якби вони в разі проведення такого референдума наважились - їхні дії виглядали б зовсім по іншому.................... А так, ми багато балакаєм про анексію Криму та агресію Росії на Донбасі, а чомусь до суду подаєм лише за те:"......что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации............. Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины"................
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Референдумы по любому чиху не проводятся. Есть выборы для этого, где голосуют за партии или политиков с учетом их программ. В 2014 были и президентские, и парламентские выборы, на которых большинство получили проевропейские политики. Выбор Украины очевиден, российская агрессия выглядит именно агрессией, не надо тут заливать, что с референдумом это выглядело бы еще большей агрессией. Путин со своим народом не считается, а наш референдум его остановил бы, ага. Эту пургу ольгинцы с 2014 несут, и никакая логика с фактами вам не помеха
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супер!МОлодець,добре пояснив,тисну руку!
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Погано якщо крім "ольгінців", цю "пургу" почне нести отой "весьсвітзнами"....................... А перші "ластівочки" такого процесу вже є.............
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пургу несеш ти.Ну якщо ти називаєш себе весьсвітзнами,хай так і буде
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ага, это тоже поют с 2014, все уже устали от Украины, а связи с Россией очень важны, санкции завтра снимут
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Даже если и будет какой-то регресс, то это будет скоротечным явлением в развитом мире, это только на России деградация постоянное явление: вперед, залезем опять на деревья!
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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні прокоментувала пропозицію обраного президента США Дональда Трампа про укладення угоди про вільну торгівлю між Британією і США.
Про це вона сказала на прес-конференції за результатами зустрічі глав МЗС країн ЄС, передає Європейська правда.
"Дозвольте наголосити - і в цьому Борис Джонсон зі мною погодився - доки країна є членом ЄС, а Британія досі є членом ЄС, не може бути жодних двосторонніх переговорів щодо будь-яких торговельних угод", - заявила Могеріні.
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Во Боря вляпався.Право голосу вже втратили,а 2-сторонні договори теж підписувати не мають права.
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Посмотрим после выборов 2107 года. Хуйляндия продолжает внаглую двигать своих ставленников, а беззубая старушка Европа только и может, что озабоченность выражать.
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Сплотится, вокруг чего? Когда-то в 1930-ых годах Европа считала, что Гитлеру нужен Восток, а не Запад. Что из этого вышло? В первую очередь произошла оккупация Европы.
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ой ти наївний!Сприймаєш за чисту монету фразу з фільму-агітки,з якої сміявся відомий артист Михайло КОзаков
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не так.Наведи цитату мовою оригіналу з документів
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Какие там ещё документы. Если бы не открыли Второй фронт, то в Европе рулил бы "Тагил". Сегодня у него есть все шансы.
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ті самі документи:виступи лідерів,статті в газетах про Захід і Схід.Документи давай у студію.Добре,що визнав заслугу у відкритті 2 фронту і допомогу в розгромі гітлера
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ЕС прокатил американцев с трансатлантическим договором о торговле , так что теперь осталось только сплотиться
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Сочуствую матушке Европе...
С одной стороны беженцы и террористы прессуют...
С другой стороны - долбодятел и в пару к нему главарь террористов "волну" гонят...
И под ногами еще и эта сука люпэн путается...
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про Люпен--у точку!Надурить Маринка вову краще,ніж це робив Арсен!
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Europa, eto Europa, byl i budet, vse normalno.
Na shet EU, eto kakoito ne sovsem normalnyi sojuz- Gretsia, Italia, Hispania, Portugalia privykli zhit spokoino i polutshit dengi za bezdelia.
Germania i severnaja Europa+ tshast iz vostatsnogo Europy privykli zhit tak: nado rabotat shtob horosho zhit!
Kak takie gosudarstva mogut na rovnyh usloviah byt v odnom sojuze?
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Віталій Борейко поширив link у спільноті: ВАТА TV.1 хв. · Це якщо хтось ще має сумніви.
Отступая в Ираке боевики ИГИЛ потеряли свои российские паспорта. ВИДЕО. ФОТОИракские военные, в конце прошлой недели занявшие здание университета в удерживаемом боевиками ИГИЛ городе Мосуле, показали обнаруженные в…SPROTYV.INFO
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ЄС сам по собі сильна організація,якщо подолає внутрішні розбіжності--і США нагнуть
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Кількість конгресменів-демократів, які збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, зростає. Про своє рішення заявили вже 26 обранців.
Як причину багато з них назвали нещодавні різкі вислови Дональда Трампа на адресу конгресмена Джона Льюїса. Пан Льюїс багато років є учасником руху за громадянські права, і для багатьох американців став героєм. Він брав участь у виступах 1965 року в Сельмі і Монтгомері за виборчі права чорношкірих.
Ще у 1987 році його обрали до Палату представників від штату Джорджія. Дональд Трамп заявив, що цей округ "кишить злочинцями".
Після того як Джон Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом", той написав у Twitter: "Все це балачки, балачки, балачки - і ніяких дій або результату".
Після цієї заяви багато конгресменів-демократів вирішили порушити традицію й не брати участі в інавгурації президента, яка пройде у п'ятницю.
"Коли ти ображаєш конгресмена Джона Льюїса, ти ображаєш Америку", - заявила Іветт Кларк, одна з п'яти представників округу Нью-Йорк, які бойкотують інавгурацію.
Загалом у двох палатах а
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Дональд Трамп зіткнувся з серйозними труднощами в організації розважальної частини церемонії.
Поки ніхто з американських топ-музикантів не захотів виступати під час інавгурації.
Наразі Дональд Трамп заручився лише згодою переможниці шоу America's Got Talent, 16-річної Джекі Іванко та оркестру військових маршів і вар'єте Radio City Rockettes, однак деякі танцівниці вже публічно заявили про свою відмову брати участь у виступі.
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Обана....С утра Олланд зубы оскалил на Трампа (тут вроде этой новости не было), а сейчас еще и это.
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Смешно и сразу. Если ЕС - так речет, а не говорит США? Дело - заведомо проиграно. Великобритания ... "не вправе вести..". Вправе - вести. Британия - мама США. Того ребенка, который и ее "пинал" - и жестко Правда ребенок - получился - МИРОВОЙ! Выиграют сильные. Мама и ее "дети" Не стоит забывать, кто кого возобновил - восстановил и т.п., как и какими усилиями.


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Ага... Уже "сплотился"... Здорово "прирос" Великобританией...
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Смотрю Твердый Орешек-2 по 1+1. Так русские угробили польский президентский самолет четко по кино - при заходе на посадку по приборам опустили горизонт на 60 метров.
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Режиссера Семы Могилевича?..

недруги за бугром ‏@Lndcalling 15 часов назад
Почему Трамп восхищается Путиным?
У Путина есть плёнка с самым дорогим в мире порнофильмом
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Ох...Ох...Ох... Как только Трамп заявил что готов подписать соглашение о свободной торговле с Великобританией, еврократы засуетились, забегали как тараканы. Они было приготовились вести переговоры с Великобританией с позиции силы а тут Трамп, выразив готовность отжать Великобританию от ЕС, всадил им нож в спину.

Сплоченности ЕС будет зависеть как экономика Великобритании будет развиваться после выхода из ЕС. Если успешно, то от ЕС вскорости останутся рожки да ножки. Страны-доноры уйдут в свободное плавание, останутся только Германия и страны-прихлебатели которые будут её доить пока немцам это не надоест и они не хлопнут дверью.
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В двух палатах конгресса США заседает 535 конгрессменов 26 демократов бойкотируют инаугурацию Трампа считают его "не легитимным президентом".
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Отчитываются Трампу ,мол броня наша крепка и танки наши быстры
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМогерини - Трампу: Евросоюз сплотится, я уверена на 100%
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