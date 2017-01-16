 Экс-чиновники Обуховской РГА приговорены к 4 годам за земельные махинации на Киевщине, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"4 года за решеткой получили в суде экс руководитель Обуховской РГА и его первый заместитель по дерибан земель и островов Киевщины на общую сумму 119 млн грн ", - написал Луценко.
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