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 Экс-чиновники Обуховской РГА приговорены к 4 годам за земельные махинации на Киевщине, - Луценко

Экс-чиновники Обуховской районной государственной администрации приговорены к 4 годам лишения свободы за земельные махинации в Киевской области.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"4 года за решеткой получили в суде экс руководитель Обуховской РГА и его первый заместитель по дерибан земель и островов Киевщины на общую сумму 119 млн грн ", - написал Луценко.

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