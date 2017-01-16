 Два экс-чиновника Обуховской РГА приговорены к 4 годам лишения свободы за земельные махинации на Киевщине, - Луценко (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"4 года за решеткой получили в суде экс руководитель Обуховской РГА и его первый заместитель по дерибан земель и островов Киевщины на общую сумму 119 млн грн ", - написал Луценко.
Подробности этого дела сообщила в Фейсбук пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
Установлено, что в 2004 году экс-глава Обуховской РГА предоставил обществу с ограниченной ответственностью в аренду на 49 лет два острова общей площадью более 10 га за счет земель государственной собственности на территории Украинского горсовета Обуховского района, которые являются землями водного фонда и рекреационного назначения.
Впоследствии, в 2008 году, экс-председатель умышленно действуя вопреки интересам службы, дал разрешение на передачу в собственность 19 гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства, земельных участков общей площадью 37 га за счет двух островов в акватории Каневского водохранилища, которые находились в пользовании ООО и в установленном законодательстве порядке у него не изымались, и за счет водного зеркала Каневского водохранилища.
В дальнейшем, экс-председатель Обуховской РГА предоставил устное незаконное указание своему первому заместителю, который в то время исполнял обязанности председателя, подписать распоряжение об утверждении проекта землеустройства и передачу указанных земельных участков в собственность.
Согласно законодательству, передача в собственность земель водного фонда и рекреационного назначения запрещена. Вследствие злоупотребления властью, экс-председателем Обуховской РГА и его первым заместителем, интересам государства причинен материальный ущерб на сумму более 119 млн грн.
Кроме того, в октябре 2008 года экс-глава Обуховской РГА в нарушение требований законодательства, передал в собственность 14 гражданам земельные участки для ведения индивидуального садоводства общей площадью 1,68 га, которые находились в постоянном пользовании садового общества.
В дальнейшем, в ноябре 2008 года экс-глава РГА выдал проект землеустройства и передал в собственность 12 гражданам для ведения индивидуального садоводства земельных участков общей площадью 1,44 га в административных пределах Подгорцевского сельского совета Обуховского района.
При этом, чиновник достоверно знал, что земли, которые находились в пользовании обществ в установленном законом порядке не изымались, согласие землепользователя на изъятие не давалась и граждане, которым предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства, не являются членами садоводческого общества. Таким образом, в результате злоупотребления властью экс-главой Обуховской РГА охраняемым законом интересам государства был нанесен ущерб.
Экс-чиновники признаны виновными и приговорены к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 2 года, экс-главу Обуховской РГА по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины, а экс-первого заместителя главы Обуховской РГА по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
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а так это просто п....ж
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но все равно 4 года без конфискации это мизер
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Это не реформы, а цирк.
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