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Все про:дефицит (246) пенсионеры (530) пенсионная реформа (776) Пенсионный фонд (251) пенсия (1491) Министерство социальной политики (408) Рева (113)

 Дефицит Пенсионного фонда в 2017 году составит 141,5 млрд грн, - Рева

Окончательного варианта пенсионной реформы пока нет. На сегодняшний день в Министерстве социальной политики обсуждаются различные варианты и принципы реформы. Говорить об окончательном варианте можно будет лишь тогда, когда она пройдет общественное обсуждение, рассмотрение в Кабинете Министров Украины и будет внесена в Верховную Раду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Но пенсионная реформа должна начаться с осовременивание пенсий, считает Министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, целью такой пенсионной реформы является возвращение понятия справедливости пенсионного обеспечения. А именно: люди, которые всю жизнь работали и платили взносы, не могут быть в одинаковом положении с теми, кто это делал недостаточно. Кроме того, пенсионная система остро нуждается в создании стимулов для того, чтобы каждый осознал необходимость честной уплаты единого социального взноса и, соответственно, рассчитывал в будущем получать достойную пенсию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман

"Люди нам задают простой вопрос: " Почему я, отработав 40-50 лет, получаю такую же пенсию, как и тот, кто не имеет большого стажа работы?" - говорит Андрей Рева. - Как так случилось, что из 12,5 миллионов 8,5 миллионов пенсионеров получают минимальную пенсию? Эта сплошная уравниловка убивает стимул работать и платить в Пенсионный фонд. Поэтому мы должны дать ответ и через осовременивание пенсий обеспечить возвращение социальной справедливости. И тот, кто работал больше и тот, кто платил больше взносов, должен получать большую пенсию".

В 2017 году дефицит Пенсионного фонда составит 141,5 миллиарда гривен.

Также читайте: Каждый второй работающий украинец не платит налоги в Пенсионный фонд, - Розенко

"Да, это меньше, чем в предыдущем году, когда дотация была 145 миллиардов гривен, но это больше, чем на всю безопасность и оборону страны, что составляет 129 млрд грн на этот год, - говорит Рева. - Такой колоссальный дефицит Пенсионного фонда с одной стороны делает невозможным повышение пенсий, с другой - создает угрозу национальной безопасности Украины. И поэтому проведение справедливой пенсионной реформы является первоочередной задачей действующей власти. В этом контексте хочу подчеркнуть, что реформу мы проводим не для МВФ, не для внешних кредиторов - эта реформа в первую очередь нужна Украине".

По мнению Министра социальной политики, эта реформа пойдет на пользу и государству, и людям.



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Ровно столько, сколько распиздила гонтарева и сотоварищи на закрытии банков. Сосуды то сообщающиеся, оказывается.
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Взагалі в наших умовах пенсію слід відмінити, а ввести поняття "непрацездатність за віком". кожен, хто досягнув певного віку вважається інвалідом і отримує допомогу з непрацездатності як інвалід 1 групи. Якщо людина продовжує працювати, то вона не інвалід і допомоги не отримує.
По перше розганяються всі пенсійні фонди і зарплати цих крис ідуть на підвищення пенсій.
По друге зменшуються витрати на пенсійне забезпечення, зменшується навантаження на ФЗП
Той же кому мало, може застрахуватися і отримувати додаткову страхову пенсію.
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Зачем такие сложности? на бойню их, этих пенсов. вот еще, содержать выработанный материал! Это ж жутко экономически не выгодно. и тормозит стремительных ход соевых реформ. ишь ты, содержать еще этот балласт?
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Удивительно - пенсии и на копейку не выросли, минималка стала 3200 (в теории, по крайней мере), ВВП (по прогнозам) будет расти, а вот, в пенсионном фонде, дефицит...
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Это эксперимент такой, Грося сказал, что экономика в этом году будет расти бешеными темпами.
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Когда Грося говорит про "бешеные темпы" люди начинают испуганно оглядываться ...
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и нервно проверять содержимое своих карманов и кошельков
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І що дивно так те, що дефицит при цьому все збільшується і збільшується. Як там у вас, довбані "реформатори", з законами збереження, які дійсні не тільки у фізиці?!!
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Пенсионеры не переживайте, это рехформы такие, дальше будет веселее.
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эта реформа в первую очередь нужна Украине? Та не реххорматорам, по новому то жить хоцца!
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На на всю безопасность и оборону страны, что составляет 129 млрд грн, а дотация в Пенсионный фонд 145 миллиардов гривен, есть один выход, как уменьшить дефицит фонда и повысить затраты на оборону, это отправить всех пенсионеров на фронт и объявить для них режим полной тишины, чтобы и из стрелкового оружия отстреливаться было нельзя.
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Не всіх, достатньо відставних мєнтів, суддів, прокурврорів, та держчиновників!
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Так их там придется кормить, одеать и обувать. Проще и эффективнее обязать детей, под страхом уголовного преследования, содержать своих престарелых родителей.
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Дети, которые уважают и любят своих родителей без обязаловки их содержат, если есть такая\ необходимость, остальных, которых ты предлагаешь посадить, тоже нужно будет, кормить, одевать и обувать, но только в тюрьме.
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Исправительный труд не только исправляет, но и самоокупает.
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вижу, что ты внук чекиста, дедовы заповеты наизусть выучил.
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Ни разу не слышал. чтобы "Дети, которые уважают и любят своих родителей без обязаловки" в здравом уме и твердой памяти запретили своим родителям получать заслуженную пенсию.
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Андрюша! Заждались! Скажешь разумное и ....тишина.Когда же обещанное осовременивание?? Ить всем своим уже ....а нам?
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для начала сделать повышенные пенсии суддей, всяких мусоров , депутатов и министров как обычных людей, уже в два раза дефицит уменьшится
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гигант місли )) ревас),
может размер пенсии нада привязать к баксу или к формуле мировых валют?!
или опять пенсии - в Украине это абстракция?
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Та эти цифры пишутся для МВФ, не обращайте внимания.
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13млн пенсионеров из них токо 6 млн старше 67 лет . Повысить пенсионный возраст до уровня стран ЕС мы ж в Европу движемся!
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Надо с безработных пенсионные взносы брать в размене 50% прожиточного минимума - чтобы все шли работать.
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Рева и Розенко, это два самых умных министра в Украине.
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Дефицит пенсионного фонда 2014 (при злочинной панде):
18 млрд гривен
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О сути реформы ничего не сказано-вот и обсуждать нечего.
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а дефицит пенсионного фонда откуда заполняется?
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а як розкрадання бюджету впливає на дефіцит пенсійного фонду???? причому тут розкрадання бюджету??? можливо проблема в тому що в нас деякі категорії громадян виходять на пенсію в 40 років???
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Если бюджет будет разворован - откуда тогда брать деньги на пенсионный фонд? Понятна логика? Из ничего бывает только ничего.
Кто выходит в 40 лет? балерины?
Еще вопрос - какие пенсии у бывшего главы НБУ, судей, высших чиновников? Они в сто раз больше работали обычных работях на вредном производстве?
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Пенсійний фонд в таких умовах не може бути наповнений.

В 2016-му році мін 22% передано з бюджету олігархам безпосередньо. Олігархи терплять збитки і в паніці рвуться до бюджетного корита в надії вирвати хоч щось.

- Пінчук ще років 8-9 тому не зміг виплатити 700 млн долл акціонерам і тому було прийняте рішення відтермінування виплати до 2017-го року. Ну,ну... Побічимо як він виплатить. Думаю тепер ця дірка за 1 лярд перевалила.

- Ахмет має 1.5 лярдів боргу ДТЕК. Нещодавно реструкторизували. До речі за остання років 7-8 за кошт держави (платників податку) кількамільярдні (в долл) борги вже декілька разів списували з власників енергет. компаній - Ахмета, Суркісів, Григоришина....
- Косюк-НашаРяба з боргами. Саме тому його дружбан Петька Чоколядний 1.5 млрд долл видав йому в цьому році з бюджету як "підтримку агровиробників"(плюс 0.2 лярда щу одному "бідному" фермеру)
- Васадзе на нулю зі своїм "автобізнесом" (якщо можна так назвати)

Список можна подовжувати. Однак є і виключення. Петька вийшов з фінансової скрути, спричиненої його автоактивами (самі догадайтесь чому і за чий кошт). Прекрасне рішення віднайшов Беня - стирив бабло свого ж Приватбанку і відвіз собі під матрас в Женеву. А борги Привата тепер ми ж заплатимо з бюджету.
Перші роки незалежності олігархи боргів не мали - в 2000-2008 рр вони брали з населення стільки скільки хотіли. Благо конкурентів перестріляли кожен в своєму секторі а народ ще мав жирок і радянські підприємства ще не зносились повністю.
Нині ж в народу вже жирку немає - база доходів знекровлена. На міжнародному ринку вони програють конкуренцію на всіх фронтах безнадійно - просто не вміли і не вміють організовувати конкурентноздатні підприємства (саме звідси протекціонізи на кордоні на будь-яке ввезення товару). Тепер вони шарахаються в агонії в надії добратись ближче до бюджетного корита і відхватити хоч щось - хватаються за останню соломинку. Загострилась і внутрішньовидова олігархічна боротьба - згадайте Еремеєва (його ж кінь стукнув їздока черепом об камінь щоб на чужу нафту на роздзявляв рота), згадайте і відхід Бені від корита з героїчним захватом "терориста" Корбана. ну Беня хоч тікаючи 5 лярдів прихватив. Думаю можна чекати від наших рідних олігархів в найближчі рік-два нових героїчних стрибків з коня об камінь головою та серцевих нападів, зумовлених крайніми формами ностальгії по чесній конкуренції.
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В 2016-році підприємці платили 350 грн на мінім пенсію в 980 грн.
В цоьму році буде вже 700 грн на туж мінімалку в 980 грн !!!!!!
В СРСР пенсійний податок був біля 2% з з/п на мін пенсію - вистачало ! І має вистачати !
В Данії (одна з найбільш соціал. захищених країн) податок на пенсію 8%
В Єстонії (молода сильна економіка) податок на пенсію 2% з з/п
В переважнівй більшості країн світу до речі такий орган як "пенсійний фонд" взагалі відсутній

700 грн на 980 мінімалки - це не пенсійний податок - це для книги рекордів Гіннеса.
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Угадай по фото - в какой стране бешенный дефецит пенсионного фонда? А в какой на воде и сухарях сидят?

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:D

"кесарево" делать будем или всё и так произойдёт ...?
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Что это все порошеновцы с такими отожранными ряхами? Их как будто специально таких отбирают.
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Рева по проторенной дорожке, отшлифованной годами в других отраслях, ведет ПФ к банкротству и рейдерскому захвату. Это только кажется, что в ПФ денег нет, на самом деле там доступны десятки миллиардов, ведь пенсии так выплачивались и выплачиваются и деньги откуда-то берутся. Истинная задача Ревы - перенаправить этот поток из карманов пенсионеров в другие карманы.
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...В Минске россиянин устроил настоящую истерику из-за того, что работница метрополитена обратилась к нему на белорусском языке.Об этом сообщил активист Дмитрий Дашкевич в Facebook.Когда на станции Октябрьская сотрудница Людмила Майстренко обратилась к россиянину на белорусском языке, он потребовал жалобную книгу, где оставил запись, из-за которой работницу метрополитена могут лишить премии.Оказалось, что белорусскоязычная сотрудница Минского метрополитена - не белоруска по национальности. В свое время она переехала к нам из Узбекистана, однако в совершенстве выучила белорусский...http://antikor.com.ua/articles/147021-rossijanin_porazil_hamskim_povedeniem_v_belarusi
ХУЙЛОязікімь присвячено...
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141,5 млрд грн -- це якраз стільки, скільки вкрадуть чиновники у держави у 2017 році.
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реформаторы, мать вашу. может уйдёте, бездари базарные?
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План по расхищению пенсионного фонда утверждён.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДефицит Пенсионного фонда в 2017 году составит 141,5 млрд грн, - Рева
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