 Дефицит Пенсионного фонда в 2017 году составит 141,5 млрд грн, - Рева

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Но пенсионная реформа должна начаться с осовременивание пенсий, считает Министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, целью такой пенсионной реформы является возвращение понятия справедливости пенсионного обеспечения. А именно: люди, которые всю жизнь работали и платили взносы, не могут быть в одинаковом положении с теми, кто это делал недостаточно. Кроме того, пенсионная система остро нуждается в создании стимулов для того, чтобы каждый осознал необходимость честной уплаты единого социального взноса и, соответственно, рассчитывал в будущем получать достойную пенсию.
"Люди нам задают простой вопрос: " Почему я, отработав 40-50 лет, получаю такую же пенсию, как и тот, кто не имеет большого стажа работы?" - говорит Андрей Рева. - Как так случилось, что из 12,5 миллионов 8,5 миллионов пенсионеров получают минимальную пенсию? Эта сплошная уравниловка убивает стимул работать и платить в Пенсионный фонд. Поэтому мы должны дать ответ и через осовременивание пенсий обеспечить возвращение социальной справедливости. И тот, кто работал больше и тот, кто платил больше взносов, должен получать большую пенсию".
В 2017 году дефицит Пенсионного фонда составит 141,5 миллиарда гривен.
"Да, это меньше, чем в предыдущем году, когда дотация была 145 миллиардов гривен, но это больше, чем на всю безопасность и оборону страны, что составляет 129 млрд грн на этот год, - говорит Рева. - Такой колоссальный дефицит Пенсионного фонда с одной стороны делает невозможным повышение пенсий, с другой - создает угрозу национальной безопасности Украины. И поэтому проведение справедливой пенсионной реформы является первоочередной задачей действующей власти. В этом контексте хочу подчеркнуть, что реформу мы проводим не для МВФ, не для внешних кредиторов - эта реформа в первую очередь нужна Украине".
По мнению Министра социальной политики, эта реформа пойдет на пользу и государству, и людям.
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Для выплат пенсий на оккупированной части Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен, - Рева(185)
Из 26 млн людей трудоспособного возраста на сегодняшний день официально работают чуть больше 16 млн человек, - Рева(59)
Решение о монетизации неиспользованных субсидий может быть принято по результатам отопительного сезона, - Рева(123)
Стипендии будут не менее чем у 40-45% студентов, - Гройсман(83)
Сергієнко: Рівень сплати за "комуналку" свідчить – тарифи непідйомні(0)
При повышении минимальной зарплаты необходимо избежать "уравниловки" и перевода работников на неполную ставку, - Розенко(105)
На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - Рева(67)
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По перше розганяються всі пенсійні фонди і зарплати цих крис ідуть на підвищення пенсій.
По друге зменшуються витрати на пенсійне забезпечення, зменшується навантаження на ФЗП
Той же кому мало, може застрахуватися і отримувати додаткову страхову пенсію.
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Для выплат пенсий на оккупированной части Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен, - Рева
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может размер пенсии нада привязать к баксу или к формуле мировых валют?!
или опять пенсии - в Украине это абстракция?
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18 млрд гривен
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Кто выходит в 40 лет? балерины?
Еще вопрос - какие пенсии у бывшего главы НБУ, судей, высших чиновников? Они в сто раз больше работали обычных работях на вредном производстве?
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В 2016-му році мін 22% передано з бюджету олігархам безпосередньо. Олігархи терплять збитки і в паніці рвуться до бюджетного корита в надії вирвати хоч щось.
- Пінчук ще років 8-9 тому не зміг виплатити 700 млн долл акціонерам і тому було прийняте рішення відтермінування виплати до 2017-го року. Ну,ну... Побічимо як він виплатить. Думаю тепер ця дірка за 1 лярд перевалила.
- Ахмет має 1.5 лярдів боргу ДТЕК. Нещодавно реструкторизували. До речі за остання років 7-8 за кошт держави (платників податку) кількамільярдні (в долл) борги вже декілька разів списували з власників енергет. компаній - Ахмета, Суркісів, Григоришина....
- Косюк-НашаРяба з боргами. Саме тому його дружбан Петька Чоколядний 1.5 млрд долл видав йому в цьому році з бюджету як "підтримку агровиробників"(плюс 0.2 лярда щу одному "бідному" фермеру)
- Васадзе на нулю зі своїм "автобізнесом" (якщо можна так назвати)
Список можна подовжувати. Однак є і виключення. Петька вийшов з фінансової скрути, спричиненої його автоактивами (самі догадайтесь чому і за чий кошт). Прекрасне рішення віднайшов Беня - стирив бабло свого ж Приватбанку і відвіз собі під матрас в Женеву. А борги Привата тепер ми ж заплатимо з бюджету.
Перші роки незалежності олігархи боргів не мали - в 2000-2008 рр вони брали з населення стільки скільки хотіли. Благо конкурентів перестріляли кожен в своєму секторі а народ ще мав жирок і радянські підприємства ще не зносились повністю.
Нині ж в народу вже жирку немає - база доходів знекровлена. На міжнародному ринку вони програють конкуренцію на всіх фронтах безнадійно - просто не вміли і не вміють організовувати конкурентноздатні підприємства (саме звідси протекціонізи на кордоні на будь-яке ввезення товару). Тепер вони шарахаються в агонії в надії добратись ближче до бюджетного корита і відхватити хоч щось - хватаються за останню соломинку. Загострилась і внутрішньовидова олігархічна боротьба - згадайте Еремеєва (його ж кінь стукнув їздока черепом об камінь щоб на чужу нафту на роздзявляв рота), згадайте і відхід Бені від корита з героїчним захватом "терориста" Корбана. ну Беня хоч тікаючи 5 лярдів прихватив. Думаю можна чекати від наших рідних олігархів в найближчі рік-два нових героїчних стрибків з коня об камінь головою та серцевих нападів, зумовлених крайніми формами ностальгії по чесній конкуренції.
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В цоьму році буде вже 700 грн на туж мінімалку в 980 грн !!!!!!
В СРСР пенсійний податок був біля 2% з з/п на мін пенсію - вистачало ! І має вистачати !
В Данії (одна з найбільш соціал. захищених країн) податок на пенсію 8%
В Єстонії (молода сильна економіка) податок на пенсію 2% з з/п
В переважнівй більшості країн світу до речі такий орган як "пенсійний фонд" взагалі відсутній
700 грн на 980 мінімалки - це не пенсійний податок - це для книги рекордів Гіннеса.
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"кесарево" делать будем или всё и так произойдёт ...?
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ХУЙЛОязікімь присвячено...
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