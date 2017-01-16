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Все про:Крым (17946) Переяславская Рада (9) Донбасс (11887) Захарченко (705) Плотницкий (142)

 Главари боевиков Захарченко и Плотницкий приехали в оккупированный Крым: "Запланирован торжественный митинг у памятника Хмельницкому в канун Переяславкой Рады"

В оккупированный Россией Крым с визитом прибыли главари террористических организаций "ДНР"/"ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Об этом рассказал так называемый депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Андрей Козенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Также читайте: "Дешевая манипуляция, которая появилась во время празднования Нового года с заменителями "Боярышника", - Фриз о проекте "крымской резолюции" оккупантов

"Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславкой Рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе", - заявила Козенко.
Кроме Захарченко и Плотницкого, в оккупированный Крым также приехали "председатели народных советов" террористических организаций Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

В рамках "визита" боевиков, который продлится до 20 января, запланирована совместная пресс-конференция, торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславкой рады, а также форум славянского единства "С Россией навеки".

Напомним, Переяславская Рада - собрание представителей запорожского казачества во главе с Богданом Хмельницким, состоявшееся в январе 1654 года в Переяслав-Хмельницком.

Тогда было принято историческое решение о переходе Украины под протекторат московского царя Алексея Романова. 300-ю годовщину Переяславской Рады широко отмечали в СССР в 1954 году. К этому юбилею была приурочена, в частности, передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
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100%. Про терористів треба писати тоді, коли вони або захоплені в полон, або вбиті.
Що вони зробили, що вони сказали і т.д. - це все медійне сміття.
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А у Цензора есть такая заморочка, чтобы сильно "лодку власти не раскачивать" выдают суппер-пуппер новости не понятно откуда, про кого и для кого, типа, чтобы толпа "пар выпустила". Ну не пресуху же блокадчиков контрабаса сюда выкладывать...
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Точно , по принципу - "чётамукацапофф" , шоп люди , на свои проблемы , не смотрели ...
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А вдруг прочтёт кто-нибудь из крымского подполья и...
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Кстати, Площадь Хмельницкого в Симферополе очень маленькая, где там ещё и митинг проводить? Очевидно, Захар и Плотва будут вдвоём, может - с минимальной охраной...
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тварюки, 100%. Но вот незадача: против этих ублюдков до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела. И вопрос "почему" адресован нашей замечательной власти.
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в десятомъ поколении...
там уже ничего не вырастет..
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они - обыкновенный даунбасярский биомусор.
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Vitauskas 🇱🇹
🇺🇦 ‏@A_Vitauskas Jan 12

В магазинах Стокгольма висят таблички:"Не воровать, снимают камеры". Написаны на одном единственном языке-на других нет. Угадайте, на каком?

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Чем бы параша не тешилась, лишь бы повешалась... )
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орк и пещерный тролль приехали в гости к гоблину.
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Интересно, а кто-нибудь из рашкапатриотов может привести текст документов, якобы принятых на Переясловской раде?
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Чего же вы тогда не признаёте эти "братские республики"? Ась?
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Бодя, коли зрозумів, що заключив пакт з дияволов обличчі царька, то вже не зміг нічого зробити. Вже він був в обіймах тієї сруцької гаргони.
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обилетили и отпустили.
Юга ведь недагом занял место "гениального пгокугога"
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Там еще Симон Петлюра в еврейском списке Читай методичку внимательнее
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симон он и есть симон хмельницкий враг или друг ? памятники сносить будут аль нет
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Слова из первоначальной редакции гимна:
Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
На-що віддавъ Украіну
Москалямъ поганимъ?!
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шож ты морда сепаратиская банишь ПАПА КАРЛА имеешь другое мнение -напиши.
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Тебя сраного комуняку не за мнение банят а за высеры ,ибо кроме говна и крови комуняк ничего не интерисует
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Крымчане, кто за Украину, сделайте им какую-нибудь диверсию, чтобы их там поразрывало на мелкие кусочки.
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Правильное решение! Договоритесь и устройте синхронный взрыв пуканов!
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..."крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе", - заявила Козенко".Источник: http://censor.net.ua/n423540 Соучастие крымчан в вооружённых российскозековских бандформированиях и обстрелах украинских территорий у них называется "сопереживание" теперь...
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Будь жив Хмельницкий, он бы возле памятника их и повесил...!!
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Российский художник Репин, родившийся правда в Харькоской обл, нарисовал известные картины о двух народах! Об одном народе он нарисовал - запорожци пишут письмо султану, а о другом народе - бурлаки на Волге!
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Только по одному этому факту можно сделать выводы о роли Хмельницкого в судьбе Украины..... Пора бы нам пересмотреть своих "хероев".......
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А Гадя там будет? Там же ее Саша....
Там и царев уже готов целовать всем и все и прощать всем и всех - замечательный и конструктивный диалог у них бы вышел.
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И шо ни одного стрелка нет их там "на кол" посадить ???
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Сколько цистерн боярышника завезли на праздник?
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Там на складах Массандры коллекционного вина чуток осталось - есть что сербать быдлу
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Та да...в лучшем случае прокисший агдам и три топора.... под видом марочного подадут.....
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Дык, захараст и колыван - это же, типа, илита Лугандонцев, обдроченцев и кацапской ваты (не, правда сурков так не считает, как не считает этих крымских опез%%%долов- русскими, но это же мелочи). Главное - картинка - вАссАидинения))))))))))))))))))))
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О как "... нашу неразрывную духовную связь..." энто сильно.
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Цензор-які такі представники запорізького козацтва,що за галімаття ))))
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два дебила в сборе, ждём появление Гади савченко....
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Да! Жидковатое "славянское единство" получается...прям в единственном лице,и то,можно сказать пьяненьком и не фотогеничным. И совсем уже малахольной выглядит "цель"..Путлеровские марионетки ставят плохонький спектакль про нежную дружбу звероподобного москаля с такой же дрянью из наших предателей.Тьфу!
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В 1654 году был заключен договор о военной помощи, который московиты нарушили в 1656 году, подписав в Вильно (теперешний Вильнюс), мир с Поляками и разделив за спиной у Хмельницкого Украину по Днепру. Чего праздновать то, очередное кацапское предательство?
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для круглых идиотов каждый год даты круглые...
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Да а пять областей то должны вернуться домой! и оркам нечего смотреть на запад Азия-Монголия ваш удел,а ети швондеры продажные они и орков продадут с хозяином в скором будущем...
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тобто гівноімперія продовжує розкручувати міф про "воссоєдінєніє"
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А як же міф про "адін народ" який поділили вороги , якщо було "воссоєдінєніє" ?
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А почему все ржут с того,что они братские народы?
С таким количеством ваты в головах жителей лугандонии и крымнаша - они действительно братья-близнецы
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"Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславкой Рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе", - заявила Козенко."

Если вся УКРАИНА - поместилась в размер "братских наам республик"? Тогда? Поздравляем! От имени настоящей "республики" - УКРАИНЫ. Значит... Остальная часть т.н. САКСЫ?. Презираемые люди и народы! Значит? Большинство народа, людей - этой НАШЕЙ - НЕДОРЕСПУБЛИКИ, просто профаны. Давайте все перепишем с чистого листа?
"Нам очень важно..." А нам нет - УКРАИНЦАМ. Мы свои и нам важно наше, а не "важно" - мнение засланных - предателей казачков.
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ну ничего-ничего. на годовщину Куликовской битвы и абхазы с чеченами подтянутся в "исконно русское" Сочи
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Тішить, як рассєя і приспішники події України (Русі) та властителів величають, скоро вже будуть відмічати день Тризуба та фарбувати кремль в жовто-блакитні кольори, намагаючись і далі фальсифікувати нашу історію, як єдину.
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"За що скородили списами , московськії ребра ?"
Т. Г. Шевченко.
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Не удивлюсь,что при виде таких "посетителей" Богдан сойдет с постамента и от@издит обоих булавой до смерти.
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не знаю. чот навеяло, понравилось

В Израиле в аэропорту "Бен-Гурион" заканчивает рейс лайнер "Эль-Аль".
Касание посадочной полосы, торможение и самолет рулит к терминалу. Пилот обращается к пассажирам:
"Благодарим вас за то, что вы выбрали израильскую авиакомпанию Эль-Аль.
Просьба не отстегивать ремни, не вставать и не включать мобильные телефоны до полной остановки самолета.
Тех, кто сидит, поздравляю с Рождеством и желаю приятного визита в нашу гостеприимную страну.
Тех, кто стоит в проходе и разговаривает по мобильным телефонам, поздравляю с Ханукой! Добро пожаловать домой!
А тем пассажирам, кто лежит в креслах и лыка не вяжет, экипаж желает счастливого Нового Года!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавари боевиков Захарченко и Плотницкий приехали в оккупированный Крым: "Запланирован торжественный митинг у памятника Хмельницкому в канун Переяславкой Рады"
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