 Главари боевиков Захарченко и Плотницкий приехали в оккупированный Крым: "Запланирован торжественный митинг у памятника Хмельницкому в канун Переяславкой Рады"

Об этом рассказал так называемый депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Андрей Козенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславкой Рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе", - заявила Козенко.
Кроме Захарченко и Плотницкого, в оккупированный Крым также приехали "председатели народных советов" террористических организаций Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.
В рамках "визита" боевиков, который продлится до 20 января, запланирована совместная пресс-конференция, торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславкой рады, а также форум славянского единства "С Россией навеки".
Напомним, Переяславская Рада - собрание представителей запорожского казачества во главе с Богданом Хмельницким, состоявшееся в январе 1654 года в Переяслав-Хмельницком.
Тогда было принято историческое решение о переходе Украины под протекторат московского царя Алексея Романова. 300-ю годовщину Переяславской Рады широко отмечали в СССР в 1954 году. К этому юбилею была приурочена, в частности, передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
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Що вони зробили, що вони сказали і т.д. - це все медійне сміття.
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там уже ничего не вырастет..
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🇺🇦
@A_Vitauskas Jan 12
В магазинах Стокгольма висят таблички:"Не воровать, снимают камеры". Написаны на одном единственном языке-на других нет. Угадайте, на каком?
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Юга ведь недагом занял место "гениального пгокугога"
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Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
На-що віддавъ Украіну
Москалямъ поганимъ?!
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Там и царев уже готов целовать всем и все и прощать всем и всех - замечательный и конструктивный диалог у них бы вышел.
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https://www.youtube.com/watch?v=Bssz0jre1yM
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Повесили "Не беспокоить"
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С таким количеством ваты в головах жителей лугандонии и крымнаша - они действительно братья-близнецы
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Если вся УКРАИНА - поместилась в размер "братских наам республик"? Тогда? Поздравляем! От имени настоящей "республики" - УКРАИНЫ. Значит... Остальная часть т.н. САКСЫ?. Презираемые люди и народы! Значит? Большинство народа, людей - этой НАШЕЙ - НЕДОРЕСПУБЛИКИ, просто профаны. Давайте все перепишем с чистого листа?
"Нам очень важно..." А нам нет - УКРАИНЦАМ. Мы свои и нам важно наше, а не "важно" - мнение засланных - предателей казачков.
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Т. Г. Шевченко.
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В Израиле в аэропорту "Бен-Гурион" заканчивает рейс лайнер "Эль-Аль".
Касание посадочной полосы, торможение и самолет рулит к терминалу. Пилот обращается к пассажирам:
"Благодарим вас за то, что вы выбрали израильскую авиакомпанию Эль-Аль.
Просьба не отстегивать ремни, не вставать и не включать мобильные телефоны до полной остановки самолета.
Тех, кто сидит, поздравляю с Рождеством и желаю приятного визита в нашу гостеприимную страну.
Тех, кто стоит в проходе и разговаривает по мобильным телефонам, поздравляю с Ханукой! Добро пожаловать домой!
А тем пассажирам, кто лежит в креслах и лыка не вяжет, экипаж желает счастливого Нового Года!"
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