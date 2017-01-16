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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 305 - в Луганской 14-15 января

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 305 - в Луганской 14-15 января.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Ситуация в области безопасности остается напряженной как в Донецкой, так и в Луганской областях. СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях между вечером 13 января и 14 января по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 15 января миссия зафиксировала уменьшение нарушений режима прекращения огня в каждом регионе", - сказано в нем.

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Миссия наблюдала за ущербом, нанесенным гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии соприкосновения, в том числе в районах Новозвановки, Калинового и Ирмино в Луганской области, а также в Углегорске Донецкой области.

Отмечается, что доступ к участкам разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском остается ограниченным.

Кроме того, миссия осуществила мониторинг по возобновлению подачи воды в Авдеевке Донецкой области.

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Миссия посетила 1 пограничный пункт, в данный момент находящийся под контролем незаконных вооруженных формирований.

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...Уже выстреляли на донбассе часть россиянских пенсий.
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Понятно почему советский памятник в Австрии облит краской.Австрия возглавила ОБСЕ,и козломордые быстро сориентировали на себе внимание австрийцев,послав оперативно ноту "протеста" в их МИД.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиссия ОБСЕ зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 305 - в Луганской 14-15 января
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