 Миссия ОБСЕ зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 305 - в Луганской 14-15 января

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Ситуация в области безопасности остается напряженной как в Донецкой, так и в Луганской областях. СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях между вечером 13 января и 14 января по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 15 января миссия зафиксировала уменьшение нарушений режима прекращения огня в каждом регионе", - сказано в нем.
Миссия наблюдала за ущербом, нанесенным гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии соприкосновения, в том числе в районах Новозвановки, Калинового и Ирмино в Луганской области, а также в Углегорске Донецкой области.
Отмечается, что доступ к участкам разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском остается ограниченным.
Кроме того, миссия осуществила мониторинг по возобновлению подачи воды в Авдеевке Донецкой области.
Миссия посетила 1 пограничный пункт, в данный момент находящийся под контролем незаконных вооруженных формирований.
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