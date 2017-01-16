EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  1735  41
Все про:армия (7254) Полтавщина (424) самоубийство (459) смерть (4354) офицер (86) Военная прокуратура (407)

 Наиболее вероятной причиной гибели офицера на Полтавщине является самоубийство, - военная прокуратура

Наиболее вероятной причиной гибели военнослужащего Вооруженных Сил Украины на Полтавщине является самоубийство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Предварительно установлено, что капитана с огнестрельным ранением головы обнаружил сослуживец у автомобильного парка на территории военной части.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и работники скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть военнослужащего. Наиболее вероятна версия, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военкомат Кировоградской области подтвердил факт самоубийства солдата в зоне АТО

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям Миргородского отдела полиции ГУ Нацполиции в Полтавской области.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а действительно, откуда у офицера ствол ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты дурак?Откуда ствол у офицера?Оружие сдается в оружейку.Только у дежурного по части,караула и нарядов стволы
 показать весь комментарий
Ответить
 
а у тебя есть сведения в каком наряде был офицер?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это показатель реформ в армии.Такого беспредела даже в армии Зимбабве нет.Не по наслышке знаю.Оружие на руках.Патроны ,гранаты итп..у солдат .Офицеры мобилизованые порядок навести не могут.Кадровики косят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не чушь.Это такая "армия" теперь у нас..ну как у австрияк в "бравом солдате Швейке".Только одежку новую дали и технику покрасили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты нулевка когда в последний раз был на территории в/ч?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в 2014-м,а перед этим 5 лет с 2000 по 2005.Так что иди паси гусей,бот
 показать весь комментарий
Ответить
 
а я в пятницу. так вот - все несут службу по уставу и никто с оружием не бегает по части. понятно тебе? я не знаю где там ты был - а я был как раз на Полтавщине. теперь ты идешь за гусями а я взял попкорн и с удовольствием послушаю как у тебя соотносятся твои же сообщения

Каганович a5e913f9
ты дурак?Откуда ствол у офицера?Оружие сдается в оружейку.Только у дежурного по части,караула и нарядов стволы

и

Каганович a5e913f9
это показатель реформ в армии.Такого беспредела даже в армии Зимбабве нет.Не по наслышке знаю.Оружие на руках.Патроны ,гранаты итп..у солдат .Офицеры мобилизованые порядок навести не могут.Кадровики косят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
такая армия теперь у нас? а когда была лучше? ну ка расскажы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
при Кучме лучше была в разы.А я напомню кто армию начал разваливать-Ющь и Гриценко
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ты шо. именно поэтому сестро.... ну в общем муж сестры летун в крайний раз взлетал в 1993
 показать весь комментарий
Ответить
 
в 2000-м помню еще даже патрулировали боевые самолеты границу с Румынами
 показать весь комментарий
Ответить
 
открою тебе страшный секрет. и до 2014 а сейчас уж тем более каждое утро с Миргородской в/ч два самолета в сторону запада были. а с 2014 года - четыре. два на запад, два на восток.

а я тебе про другое говорю. не про патрулирование двумя бортами а про налеты офицерами. они кончились в 1993 году. так что про классного кучму и классную армию при нем не надо ля ля. гриценко конечно приложил руку и очень сильно, но начало дерибина началось именно при кучме
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты експерт по реформах украинской армии? может ты воюешь? видишь ситуацию изнутри так сказать? или очередной диванный експерт со своим мнением которое считаешь истиной?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я считаю насильно мобилизованные не есть армия.Особенно офицеры которые не хотят служить.Как это мобилизовать офицера запаса который болт забил.Что это за подразделение будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда последняя мобилизация была? напомни ка? вроде бы люди уже сами идут по контракту в армию
 показать весь комментарий
Ответить
 
да на прошлой неделе даже обьявили что 4 тысячи офицеров запаса призовут.Зачем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
для переподготовки. потому как "пиджаки" вообще не служили многие. что не понятно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а где в мире призыв и мобилизация добровольные? ну хоть один пример. вот приходят из военкомата к призывнику или офицеру запаса и спрашивают нежно так "служить то пойдешь". а он в ответ "неа". "ну и ладно, вычеркиваем"... маразм.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Естественно, в зоне АТО тоже почему-то 75% потерь списывают самоубийства и самострел. Может хватит уже лапшу людям на уши вешать. 90% всех выявленных "самоубийств" составляют умышленные убийства сослуживцами в алкогольном опьянении или на почве неприязни.
Плохо военная прокуратура работает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И еще добавлю им просто нет времени за "работой" - собиранием дани с блокпостов такие "самоубийства" расследовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фион, а много рексов пьяных на службе, как ты думаешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
походу кто-то убивает солдат под прикритием мвс
 показать весь комментарий
Ответить
 
что то многовато таких самоубийств по всей Украине. Пусть психологи армейские лучше работают .Раньше замполиты были в каждом батальоне, они не только мозги промывали, но и следили за психологическим состоянием бойцов. Херовое письмо из дома получил, в караул хер пойдёшь, и в оружейку месяц не пустят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Довоевались твари!
Российских военных обязали вернуть миллионы за службу в «горячей точке»
http://www.mk.ru/social/2017/01/16/rossiyskikh-voennykh-obyazali-vernut-milliony-za-sluzhbu-v-goryachey-tochke.htmlСпустя почти четверть века от российских офицеров, воевавших в Абхазии, потребовали вернуть... командировочные. Бывшие служащие 345-го парашютно-десантного полка Вооруженных сил РФ в шоке: деньги они давным-давно потратили. При этом военные пенсионеры в принципе не согласны с тем, что они якобы не были в командировке. Дело офицеров-участников грузино-абхазского конфликта на днях изучит Верховный суд РФ. Эксперты считают его уникальным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть факт из Саратова, где дядька без ног с даунбасса без пенсии. (смотреть "Колхозник с востока" в ютубе видео "Нищая раисия").
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всегда виноваты покойники--пусть докажут обратное! Что пилоты самолетов, что убитые выстрелом у голову, даже если два раза стреляли!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так трудно установить был ли выстрел в упор, наличие отпечатков на стволе, копоти тд
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну подошли к тебе и выстрелили в упор, потом пистолет вложили в руку и ..Вуаля!Самоубийство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
выходишь на улицу и вроде все ок,и люди живут вроде нормально,и армия у нас хорошая есть,и полиция... заходишь на Цензор и как будто попадаешь в какое то зрадодрочерское зазеркалье где повсюду зрада и всепропало
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это Миргород. Скорее всего что то в семье. там в/ч ВВС ВСУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Доводилось побывать на одной из баз хранения техники,три кпп на последнем только через металодетектор,спички, зажигалки,сигареты,телефоны,все задаеться. Не бродит никто с оружием. Кроме тех кому положено,а в часть можно попасть только после личной подписи командира части на пропуске.

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаиболее вероятной причиной гибели офицера на Полтавщине является самоубийство, - военная прокуратура
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие Донбасс Евросоюз Житомирщина задержание Крым Луганщина Мининфраструктуры минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция переговоры пограничники Порошенко реформы Россия СБУ сепаратизм СТБ стрельба суд США телевидение терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти