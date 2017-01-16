 Наиболее вероятной причиной гибели офицера на Полтавщине является самоубийство, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Предварительно установлено, что капитана с огнестрельным ранением головы обнаружил сослуживец у автомобильного парка на территории военной части.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и работники скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть военнослужащего. Наиболее вероятна версия, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям Миргородского отдела полиции ГУ Нацполиции в Полтавской области.
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Каганович a5e913f9
ты дурак?Откуда ствол у офицера?Оружие сдается в оружейку.Только у дежурного по части,караула и нарядов стволы
и
Каганович a5e913f9
это показатель реформ в армии.Такого беспредела даже в армии Зимбабве нет.Не по наслышке знаю.Оружие на руках.Патроны ,гранаты итп..у солдат .Офицеры мобилизованые порядок навести не могут.Кадровики косят.
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а я тебе про другое говорю. не про патрулирование двумя бортами а про налеты офицерами. они кончились в 1993 году. так что про классного кучму и классную армию при нем не надо ля ля. гриценко конечно приложил руку и очень сильно, но начало дерибина началось именно при кучме
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Плохо военная прокуратура работает.
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Российских военных обязали вернуть миллионы за службу в «горячей точке»
http://www.mk.ru/social/2017/01/16/rossiyskikh-voennykh-obyazali-vernut-milliony-za-sluzhbu-v-goryachey-tochke.htmlСпустя почти четверть века от российских офицеров, воевавших в Абхазии, потребовали вернуть... командировочные. Бывшие служащие 345-го парашютно-десантного полка Вооруженных сил РФ в шоке: деньги они давным-давно потратили. При этом военные пенсионеры в принципе не согласны с тем, что они якобы не были в командировке. Дело офицеров-участников грузино-абхазского конфликта на днях изучит Верховный суд РФ. Эксперты считают его уникальным.
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