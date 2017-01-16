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Все про:насилие (145) Россия (64714) семья (186) Совет Европы (383) Ягланд (28)

 Декриминализация домашнего насилия в России станет явным признаком движения страны назад, - Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд направил письмо председателю Государственной Думы России и председателю Совета Федерации Российской Федерации с выражением глубокой обеспокоенности в связи с законодательством, которое, если оно будет принято, декриминализирует домашнее насилие в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета Европы.

Также читайте: Госдума РФ согласилась с тем, что семейные побои - не преступление

"Я призываю вас сделать всё, что в ваших силах, чтобы упрочить право российских семей жить без насилия и запугивания", - заявил он.

Физическое и психологическое насилие в отношении женщин является чрезвычайно тяжким преступлением и нарушением их прав человека, написал Ягланд. Дети также страдают от домашнего насилия, будучи его жертвами или свидетелями. "Перевод 'побоев в семье' из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения было бы явным признаком движения назад в Российской Федерации и нанесло бы удар по глобальным усилиям, направленным на искоренение домашнего насилия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным в российских тюрьмах

Он напомнил, что Российская Федерация обязана соблюдать Европейскую социальную хартию, в которой содержится требование к Сторонам обеспечить защиту детей от насилия. Россия среди четырех государств Совета Европы, которые не подписали и не ратифицировали Стамбульскую конвенцию (Конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье). Данная конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами, отметил Генеральный секретарь.
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С понтом это кого-то в России волнует.Вот с БОЯРЫШНИКОМ проблема .Это да.
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Хуйло дало право ватникам мочить своих самок с личинками без последствий..........
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Ну, бывают правда и исключения - когда самка избивает кобеля личинками.

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с таким генетическим еб---лом лошади останавливаются сами, а избы воспламеняются сразу ПОСЛЕ захода такой xxx....
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коня на скаку остановит,в горящую избу войдет...
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Дальше хуйло легализует скотоложество и педофилию.
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Это уже Европейские ценности. А в россии будут кулачные бои, дыбы и праздничное четвертование.
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Здається в Раше бухло має подорожчати,оце вже замах на святе і неподобство))))
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К следующим выборам путин перед своим лохторатом сможет похвалиться что семейного насилия в росии нет! Так же как 60 лет назад не было и секса
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Ну ошибся на 30 лет
«В СССР секса нет» - крылатая фраза, источником которой послужило высказывание Людмилы Николаевны Ивановой - одной из участниц телемоста Ленинград - Бостон («Женщины говорят с женщинами») , записанного 28 июня и вышедшего в эфир 17 июля 1986 года.
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Так у них все идет вниз или назад! Кроме...
Кроме денег кооператива Озеро - тут все вперед и вверх!!!
Что поделаешь - такая участь рабов и холопов...
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вЯликого путена бабы не любят, вот он и мстит им всем сразу - тут понимать надо...
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Олег Леусенко (oleg_leusenko) пише,
2017-01-16 16:59:00Попередні Share Наступні
Криминальные новости, но такие разные - из Америки и Мордора

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соответственно семьи будут плодить большое количество ублюдков и головорезов
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Звідки такі висновки,чим більше кіздішь тим більше рожає????)))
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тобто, "назад у ссср" було недостатньо?
тільки декриміналізація домашнього насильства наштовхнуло вас на такі геніальні висновки про регрес?
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Ну все.Теперь женщинам развязали руки на применение утюгов и сковородок,желательно чугунных.
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Теперь баба в паРаше....будет обходится без макияжа...потому как по жизни будет морда синей от побоев.....
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шутки шутками а случай из жизни один мужик после удара сковородкой наверное ж чугунной в больнице месяц провалялся, и с речью проблемы появились небольшие, но говорят практически не пьёт, но это же не метод, а если совсем бы дураком стал нет так нельзя это только в анекдотах смешно, а семейные такие драмы это (
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забыла, там была самооборона, руки распускал не раз
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Российские пьяные туристы в Таиланде. Алко туризм по-русски (Видео)

Духовные скрепы добрались до Таиланда! В Паттайи пьяный русский показал шоу "Внешняя политика РФ". Про древний обычай ходить в бикини по улицам туристы узнали из книжки правил поведения для приезжих, изданной РПЦ.

Туристический автобус Anex-тур высадил троих русских: двух женщин и мужчину в невменяемом состоянии после экскурсии в центре Паттайи Таиланд.

По всей вероятности, последний весьма расслабился во время поездки и как следует приложился к местному спиртному. Из минивэна его буквально вытащили на руках, передвигаться самостоятельно мужчина был не в состоянии.

Мать и жена вынуждены буквально на себе тащить пьяное тело, которое умудряется сопротивляться и набрасываться на окружающие авто и мотоциклы.

Примечательно, что вся троица щеголяет в центре города в купальниках - традиционное поведение русских за границей.

Відео
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не знаю, есть люди их не поймёшь , странные какие-то, семьи то есть, , насчёт детей это зря они не выбирали , а женщины которые допускают такое к себе отношение, именно допускают потому что не редко после выяснений отношений когда соседи и тд вмешаются вызовут милицию жены или сожительницы потом отказываются от своих показаний, не пишут заявление, чорт их знает( как правильно с этим, с одной стороны нельзя быть равнодушным если там крики грохот стоит с другой стороны вроде дура чего лезть было, незнаю как вмешиваться если тебя не просят а потом ещё эти придурки помирятся и будешь как дурак
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Фашизм не пройдет у русских, как и другие русские идеи русских...
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якщо дитину з дитинства бити, то з часом він сприйматиме це за норму... причому ця норма поверниться до усього суспільства, коли дитина підросте і стане сильною. Впершу чергу постраждають рідні - батьки брати друзі, да і всі інші теж. Але, можливо, і ставиться саме така кінцева мета.
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так это в России ж, читайте внимательно прежде чем отвечать(
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Погледіть фільм "Дурак". І усе стане на свої місця.
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Скоро в рашке будет анархия - мать порядка...
В таком режиме не нужно из бюджета содержать полицию, и украсть эти деньги и направлять на приватную охрану...
Путинским олигархов главное, что бы им хватало денег на личные армии охранников.
А людей можно и расстрелять если что, как русские расстреляли украинцев на Майдане...
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Рашка скоро введёт право царя и бояр на первую брачную ночь, а ЕС обеспокоен такими пустяками!
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улыбнуло.Раха оказывается "впереди планеты всей" ,а тут вдруг раз и откатывается назад,да еще в такой важной сфере ....реально ржач,боярышник им в зад
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це нічого не замінить, набухатись і розбити гризло своїй свиноматці це давня мокшанська традиція, на це ніхто не ображається і заяви лєгавим не пише
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДекриминализация домашнего насилия в России станет явным признаком движения страны назад, - Ягланд
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