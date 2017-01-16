 Декриминализация домашнего насилия в России станет явным признаком движения страны назад, - Ягланд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета Европы.
"Я призываю вас сделать всё, что в ваших силах, чтобы упрочить право российских семей жить без насилия и запугивания", - заявил он.
Физическое и психологическое насилие в отношении женщин является чрезвычайно тяжким преступлением и нарушением их прав человека, написал Ягланд. Дети также страдают от домашнего насилия, будучи его жертвами или свидетелями. "Перевод 'побоев в семье' из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения было бы явным признаком движения назад в Российской Федерации и нанесло бы удар по глобальным усилиям, направленным на искоренение домашнего насилия".
Он напомнил, что Российская Федерация обязана соблюдать Европейскую социальную хартию, в которой содержится требование к Сторонам обеспечить защиту детей от насилия. Россия среди четырех государств Совета Европы, которые не подписали и не ратифицировали Стамбульскую конвенцию (Конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье). Данная конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами, отметил Генеральный секретарь.
1493 52
"Нам всем известна очень сложная ситуация в Украине, потому что со стороны РФ предпринимаются определенные действия", - Ягланд(64)
Украинские власти должны расследовать нападение на "Интер", - генсек Совета Европы Ягланд(101)
Brexit - результат потакания популизму, - генсек Совета Европы Ягланд(47)
"Теперь Совет Европы будет молчать об издевательствах над украинцами и крымскими татарами?", - украинская делегация в ПАСЕ возмущена словами Ягланда(175)
Генсек Совета Европы напоминает Януковичу о Луценко(0)
Пан Ги Мун потерял моральное право говорить о "конструктивной роли" РФ в Украине после поездки на парад в Москву. ООН превращается в клуб заявлений, а не действий, - Ирина Геращенко(119)
Посол Украины при Совете Европы Кулеба официально приступил к работе, вручив аккредитационное письмо Ягланду. ФОТО(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«В СССР секса нет» - крылатая фраза, источником которой послужило высказывание Людмилы Николаевны Ивановой - одной из участниц телемоста Ленинград - Бостон («Женщины говорят с женщинами») , записанного 28 июня и вышедшего в эфир 17 июля 1986 года.
Ответить
Кроме денег кооператива Озеро - тут все вперед и вверх!!!
Что поделаешь - такая участь рабов и холопов...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2017-01-16 16:59:00Попередні Share Наступні
Криминальные новости, но такие разные - из Америки и Мордора
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тільки декриміналізація домашнього насильства наштовхнуло вас на такі геніальні висновки про регрес?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Духовные скрепы добрались до Таиланда! В Паттайи пьяный русский показал шоу "Внешняя политика РФ". Про древний обычай ходить в бикини по улицам туристы узнали из книжки правил поведения для приезжих, изданной РПЦ.
Туристический автобус Anex-тур высадил троих русских: двух женщин и мужчину в невменяемом состоянии после экскурсии в центре Паттайи Таиланд.
По всей вероятности, последний весьма расслабился во время поездки и как следует приложился к местному спиртному. Из минивэна его буквально вытащили на руках, передвигаться самостоятельно мужчина был не в состоянии.
Мать и жена вынуждены буквально на себе тащить пьяное тело, которое умудряется сопротивляться и набрасываться на окружающие авто и мотоциклы.
Примечательно, что вся троица щеголяет в центре города в купальниках - традиционное поведение русских за границей.
Відео
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В таком режиме не нужно из бюджета содержать полицию, и украсть эти деньги и направлять на приватную охрану...
Путинским олигархов главное, что бы им хватало денег на личные армии охранников.
А людей можно и расстрелять если что, как русские расстреляли украинцев на Майдане...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить