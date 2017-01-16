 Досудебное расследование по делу судьи райсуда Днепра, попавшегося на взятке в $10 тыс., завершено, - Холодницкий

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ
"Так, в октябре 2016 года указанный служитель Фемиды, пообещав посодействовать в прекращении уголовного преследования лица работниками национальной полиции, находясь в одном из ресторанов города Днепра, получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США.
Судья районного суда города Днепр попался на взятке в $10 тысяч, - НАБУ
В этот же день он был задержан на месте совершения преступления. При этом во время личного обыска у него обнаружена и изъята всю сумма неправомерной выгоды", - сообщил Холодницкий.
После выполнения требований ст. 290 УПК Украины и ознакомления подозреваемого и его защитников с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
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А як там БГІГІАНТОВІ НАШІ ? що ПА НУЛЯМ ? я вже не кажу ВИЩЕ .....
Ех назар назар , а чи був ти такі НАЗАРОМ ?
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Правильно - с ним все будет ОК, не переживайте, он еще и мИдальку "хероя" получит и на работе у него все будет зашибись.
Во, бл%я казус, а ведь сидеть же должен...
Но не у нас, у нас же и судьи "самые честные" и суды "самые справедливые". Походу, не выросли еще те деревья, на ветвях которых эти плохие люди должны висеть...
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как обычно...
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