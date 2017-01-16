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Все про:НАБУ (1304) взятка (3231) Холодницкий (224) Антикоррупционная прокуратура (304)

 Досудебное расследование по делу судьи райсуда Днепра, попавшегося на взятке в $10 тыс., завершено, - Холодницкий

Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и детективами НАБ Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Октябрьского районного суда города Днепра, который получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США за обещание оказания влияния на работников правоохранительных органов с целью решения вопроса о закрытии уголовного производства.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ

"Так, в октябре 2016 года указанный служитель Фемиды, пообещав посодействовать в прекращении уголовного преследования лица работниками национальной полиции, находясь в одном из ресторанов города Днепра, получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ: Судья районного суда города Днепр попался на взятке в $10 тысяч, - НАБУ

В этот же день он был задержан на месте совершения преступления. При этом во время личного обыска у него обнаружена и изъята всю сумма неправомерной выгоды", - сообщил Холодницкий.

После выполнения требований ст. 290 УПК Украины и ознакомления подозреваемого и его защитников с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.


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штраф дадут - 5 минимум не облагаемых налогом и ....вперёд на службу!
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как только новый судебный процесс начнет, так и сядет, у нас судьи во время того, как ведут заседания не стоят.
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ОХІРЕТЬ..... нє ну судя такі ДА , тим більше аж РАЙОНОЇ ВЕЛИЧИНИ..... мона схарчить ....
А як там БГІГІАНТОВІ НАШІ ? що ПА НУЛЯМ ? я вже не кажу ВИЩЕ .....
Ех назар назар , а чи був ти такі НАЗАРОМ ?
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Он брал взятку под приступом эпилепсии. Справку уже подвозят.
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Смешны этим дела по стрелочникам, когда начальники станций не прихватываются...
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Я, сожалею о том, что с вашей семьёй произошло, Лариса. Искренне. Поймите, я не говорю, что это не правильно что сажают мелких...Не правильно, что не сажают крупных, зачинщиков этих схем Я говорю, что это смешная\ попытка отмазаться со стороны главных преступников, которые поломали жизнь сотням тысяч семей и надеются уйти от ответа вот такими посадками шестёрок... Система требует черное бабло с каждого места...А потом сажает тех, кому "не повезло работать на систему и пойматься" ... Его поймали на взятке..А если бы не поймали - он бы две трети в Киев передал, понимате ? Вот я об этом...
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А давайте я угадаю с одного раза, что будет в суде с этим судьей)))))))))))))))
Правильно - с ним все будет ОК, не переживайте, он еще и мИдальку "хероя" получит и на работе у него все будет зашибись.

Во, бл%я казус, а ведь сидеть же должен...

Но не у нас, у нас же и судьи "самые честные" и суды "самые справедливые". Походу, не выросли еще те деревья, на ветвях которых эти плохие люди должны висеть...
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Ну раз завершили значит отпустят......а шуму то шуму из за десятки.....
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К следующим выборам путин перед своим лохторатом сможет похвалиться что семейного насилия в росии нет! Так же как 60 лет назад не было и секса
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Не завидую НАБУ. С нашим, со слов Порошенко, уже реформированным судом, можно ожидать чего угодно кроме справедливого приговора.
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А где фамилия??? Как всегда, чтоб не засветить. Он же продолжает работать. именем Украині...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДосудебное расследование по делу судьи райсуда Днепра, попавшегося на взятке в $10 тыс., завершено, - Холодницкий
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