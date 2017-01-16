 Проект резолюции оккупантов о "нарушении" Украиной прав человека в Крыму лишен смысла, - правозащитник

Об этом в комментарии Крым.Реалии сказала глава украинского Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень странно, что они берут период именно до аннексии, это лишено какого-то смысла, скорее всего это фейк", - прокомментировала правозащитница.
Она уточнила, что вопрос необходимо изучить более подробно. "Надо изучить подробнее этот вопрос. Но скорее всего проект резолюции - непосредственно инициатива России. Если они (кремлевские марионетки в Крыму - Ред.) что-то и будут делать, то через Россию", - уточнила Печончик.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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Маруся Иванова @NikolaevUa 2 год2 години тому@CrimeaUA1 @MartaUkCrimea @krymrealii на Яныка что-ли?так он у них в Ростове!В басманный суд пусть на него подают...ну или в Спортлото.
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