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 Проект резолюции оккупантов о "нарушении" Украиной прав человека в Крыму лишен смысла, - правозащитник

Подготовленный оккупационным "правительством" Крыма проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека на полуострове до аннексии в 2014 году лишен смысла.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сказала глава украинского Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Очень странно, что они берут период именно до аннексии, это лишено какого-то смысла, скорее всего это фейк", - прокомментировала правозащитница.

Она уточнила, что вопрос необходимо изучить более подробно. "Надо изучить подробнее этот вопрос. Но скорее всего проект резолюции - непосредственно инициатива России. Если они (кремлевские марионетки в Крыму - Ред.) что-то и будут делать, то через Россию", - уточнила Печончик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты подготовили проект резолюции в ООН о "нарушениях" Украиной прав человека в Крыму

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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Вот мне не кажется,а я уверен, что каждый высер змудчивого ( то есть тебя) лишён смысла. Но тебя же это не останавливает?
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Влада не може сформувати потужну та ефективну відповідь на нові політичні атаки путіна в ООН і тому вдається до безглуздих заяв. Розвідка наша не дає даних про підготовку таких демаршів путіна і тому у нашої влади немає часу на реагування, наша влада змушена мичати щось у відповідь не маючи заготовленої контр-заяви! У відповідь на звинувачення в порушеннях прав людини в Криму від російського МЗС потрібно звинувачувати РФ в системній антиукраїнській діяльності в Криму, яка проводилась задля системного порушення прав людини в Криму. Всі кримські чиновники, менти, судді лишились на своїх посадах, а це означає що вони були агентами путіна! путін залучав місцеву владу до діяльності російського криміналу та російської мафії в Криму і тепер в якості винагороди лишає на посадах колишніх українських чиновників, прокурорів, суддів та правоохоронців! Фактично відбулась терористична окупація Криму бандами путіна за допомоги корумпованих та кримінальних агентів путіна на місцях і всіх цих агентів путіна буде покарано українським судом як терористів та злочинців!
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гениально...! срочно в вёрстку, и на первые полосы всех газет...!!!
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не, ну можно так сказать, но не нужно, все таки делается ,,что нибудь,,.
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а в чем же тогда смысл? какие там права нарушались? они что последний х.й без соли доедали? или им языки по отрезали? может воду не давали или свет? в чем ущемление? спокойная размеренная жизнь от сезона к сезону, ни тебе терр. актов ни войны ни первой и ни второй, какого х.я им не хватало? березок? получите и распишетесь за гробы, они березовых рощиц родимых детки, берите не захлебнитесь скоты.
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Подготовленный оккупационным "правительством" Крыма проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека на полуострове до аннексии в 2014 годуИсточник:http://censor.net.ua/n423532

Маруся Иванова ‏@NikolaevUa 2 год2 години тому@CrimeaUA1 @MartaUkCrimea @krymrealii на Яныка что-ли?так он у них в Ростове!В басманный суд пусть на него подают...ну или в Спортлото.
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Наш МИД должен работать, поднимать тему с Крымом постоянно!
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А мне кажется что тот бред сивой кобылы лишен всякого смысла понятно и без комментариев правозащитников)
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Велика помилка - недооцінювати супротивника............. кацапи нічого не роблять "просто так"......
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Ну понеслась.

Настоящее Время ‏@CurrentTimeTv 7 год.7 годин томуВ Крыму будут организованно молиться и ходить с хоругвями: призывать удачный туристический сезон и туристов
В Крыму 19 января отслужат молебен о развитии курортов и удачном курортном сезоне
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бухая нация. вся от мала и до велика. просто мрак!!!
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Будут молиться святому Боярышнику, а жертвы ему они уже принесли...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект резолюции оккупантов о "нарушении" Украиной прав человека в Крыму лишен смысла, - правозащитник
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