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 Украина получит от Еврокомиссии 3 млн евро на сертификацию авиапродукции по стандартам ЕС

Европейская комиссия, в соответствии с подписанным с Государственной авиационной службой Украины соглашения, выделит Украине 3 миллиона евро на приведение в соответствие с европейской системой сертификации продукции украинской авиаотрасли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы хотим, чтобы все наши сертификационные нормы соответствовали нормам ЕС. Соглашение предусматривает реализацию этих целей в течение пяти лет. Возможно, мы закончим раньше ", - сказал заместитель министра инфраструктуры по европейской интеграции Виктор Довгань.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы сможем продавать наши самолеты тогда, когда сами на них будем летать", - Гройсман. ВИДЕО

По его словам, подписание этого соглашения приведет к признанию ЕС украинских сертификатов, в первую очередь, для продукции госпредприятия "Антонов", а также других предприятий.
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Где то в России.
Будни обычного подъезда.
Русский мир.
Поглядите.
Категорически рекомендую насладиться
ССЫЛКА на видео.
В фейсбуке.
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Всё потратится на консультативные услуги и зарубежные поездки .
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Семен Семенченко1 год ·
Ветераны Войны за Независимости перешли ко второму этапу блокады торговли с оккупантами непосредственно в "зоне АТО". Железнодорожные составы, фуры, трафик. Вы спрашивали чем можете помочь хлопцам? Сейчас очень поможет просто распространение информации. Помощь репостом. Каждый репост это плюс к информированности общества об их действиях. Это минус одна пуля в сторону добровольцев, минус одно сфальсифицированное уголовное дело. Ветераны говорят что без поддержки народа они "ноль без палочки". Где то правы, где то преувеличивают. Давайте поможем им. Дякую!
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Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что граждан страны ждет шоковая пенсионная реформа.
Проект реформы предусматривает отмену всех льгот, пересмотр пенсий по инвалидности, а также изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В ней останутся только военные, при этом взнос из их зарплат увеличится вдвое.

Проведение на Украине пенсионной реформы является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Киеву очередного транша.


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Хорошее дело. Было бы только что сертифицировать. Пока у "Антонова" с этим не очень.
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Это типа Бабки на ВЗЯТКИ ? ( т. е самолет не соответствует нормам ЕС на данный момент? Это прямые инвестиции или тупо Кредит в три лимона ?)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получит от Еврокомиссии 3 млн евро на сертификацию авиапродукции по стандартам ЕС
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