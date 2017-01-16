 Украина получит от Еврокомиссии 3 млн евро на сертификацию авиапродукции по стандартам ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Мы хотим, чтобы все наши сертификационные нормы соответствовали нормам ЕС. Соглашение предусматривает реализацию этих целей в течение пяти лет. Возможно, мы закончим раньше ", - сказал заместитель министра инфраструктуры по европейской интеграции Виктор Довгань.
По его словам, подписание этого соглашения приведет к признанию ЕС украинских сертификатов, в первую очередь, для продукции госпредприятия "Антонов", а также других предприятий.
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Будни обычного подъезда.
Русский мир.
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Ветераны Войны за Независимости перешли ко второму этапу блокады торговли с оккупантами непосредственно в "зоне АТО". Железнодорожные составы, фуры, трафик. Вы спрашивали чем можете помочь хлопцам? Сейчас очень поможет просто распространение информации. Помощь репостом. Каждый репост это плюс к информированности общества об их действиях. Это минус одна пуля в сторону добровольцев, минус одно сфальсифицированное уголовное дело. Ветераны говорят что без поддержки народа они "ноль без палочки". Где то правы, где то преувеличивают. Давайте поможем им. Дякую!
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https://www.youtube.com/watch?v=jtH7Lrd2PDU
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Проект реформы предусматривает отмену всех льгот, пересмотр пенсий по инвалидности, а также изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В ней останутся только военные, при этом взнос из их зарплат увеличится вдвое.
Проведение на Украине пенсионной реформы является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Киеву очередного транша.
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