 Пограничникам, выполняющим задачи в зоне АТО, повысят денежное обеспечение

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
После его подписания размер выплаты на первой линии обороны (линии боевого соприкосновения) составит 6 тыс. гривен, что больше чем ранее на 1,8 тыс.гривен, а в других районах (местах) проведения АТО составит 2,4 тыс. гривен (увеличение на 1,2 тыс. гривен).
Кроме того, в 2016 году состоялось повышение денежного обеспечения пограничников до уровня военнослужащих ВСУ и Нацгвардии. Сейчас контрактник первого года службы уже получает 7 тыс. гривен, а лейтенант после окончания учебного заведения - 9,5 тыс. гривен
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