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 Пограничникам, выполняющим задачи в зоне АТО, повысят денежное обеспечение

Администрацией Госпогранслужбы подготовлен проект приказа о повышении денежного вознаграждения военнослужащим, проходящим службу в зоне АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

После его подписания размер выплаты на первой линии обороны (линии боевого соприкосновения) составит 6 тыс. гривен, что больше чем ранее на 1,8 тыс.гривен, а в других районах (местах) проведения АТО составит 2,4 тыс. гривен (увеличение на 1,2 тыс. гривен).

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Кроме того, в 2016 году состоялось повышение денежного обеспечения пограничников до уровня военнослужащих ВСУ и Нацгвардии. Сейчас контрактник первого года службы уже получает 7 тыс. гривен, а лейтенант после окончания учебного заведения - 9,5 тыс. гривен
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Конечно правильно. На свет должно хватить))
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Ну хоть что то. А обсуждение - на уровне анекдота - "доктор, дайте мне лекарство от жадности, и побольше, ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ!!!"
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Ничего не понятно.Так минималка уже 3200,почему выплаты составят только 2,4 тыс.
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Это не выплата, а вознаграждение-"винагорода".
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