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Все про:Меркель (1323) Порошенко (10386) Олланд (489) минские соглашения (1815)

 Порошенко обсудил с Меркель и Олландом выполнение Минских договоренностей и ситуацию с украинскими заложниками

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Франсуа Олландом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Украины поблагодарил Федерального Канцлера Германии и Президента Франции за неизменную поддержку в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства и реализацию полномасштабной программы реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без прекращения огня, вывода иностранных воинских формирований с территории Украины и контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может, - Олифер об итогах встречи в Минске

Собеседники обсудили состояние выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд подчеркнули необходимость достижения прогресса в реализации блока по безопасности Минских договоренностей, что будет способствовать дальнейшему продвижению на других направлениях мирного урегулирования.

Президент Украины обратил внимание Канцлера Германии и Президента Франции на недопустимую ситуацию, сложившуюся с заложниками и незаконно удерживаемыми в РФ гражданами Украины.

Во время разговора были отмечены последовательные усилия Украины, направленные на мирное урегулирование, в частности относительно освобождения в одностороннем порядке 15 человек и обеспечение поставки воды в отдельные районы Луганской области.

Также читайте: Террористы снова настаивают на обмене почти 700 человек на 50 украинских заложников, - Ирина Геращенко о переговорах в Минске

Собеседники пришли к согласию относительно необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.

Порошенко, Меркель и Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и внедрения безвизового режима для граждан Украины.
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опять это твое гнилое фото бот? давно его не было
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цукерки ешь рошен липецкий
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Липецкие конфеты убивают кацапов, ведь за деньги которые платят кацапы за липецкие конфеты отливают снаряды в Украине.
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ну ничего,в спаме посиди троль
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как ты там тот раз под этим фото писал что это украинская нищета на фоне "расскошного" Рошена
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Кацапам с уровнем развития 1730 года, наверное трудно существовать в 2017 году?﻿
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Ага,но этот уровень не помешал им украсть крым и развязать войну в Украине.Пусть бы мы с таким уровнем забрали у них Кубань.
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Почему ты не поклоняешься российскому царю?
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Радуйся вместе с царем за Крым как и застрявше в 1730 году кацапы.
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Так они и радуются,а мы обтекаем.Зато мы со своим уровнем беднее всех.
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Кто тебе сказал что Украинцы бедные? Перед новым годом Супермаркеты в Украине были опустошены. Забрали даже Хомон по 5 тысяч за 1 кг.
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так он сам кацап,такие вопросы тогда неуместны
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Не надоели эти обсуждения,все обсуждают потом озабочиваются,и так по кругу.
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Че он брешит, какой дурак хочет с ним сотрудничать, ненадоело еще брехать.
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надо было ему за безвиз им 3,14стюлей отвешать от имени украинского народа, по полной ,и послать их прямиков туда ,куда обычно рашисты посылают...
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...Стоимость 15 лет трудового стажа составит около 130 тыс. гривен Граждане Украины смогут "купить" недостающие для получения пенсии годы трудового стажа.Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время разговора с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.По словам министра, запланированная правительством пенсионная реформа предполагает уменьшение страхового трудового стажа для получения пенсии до 15 лет. В связи с этим, предполагается законодательно закрепить возможность "покупки" этих 15 лет или лет, недостающих до этого размера стажа.Стоимость одного месяца составит около 704 гривен, сообщил Рева."Будет предоставлена возможность купить себе эти 15 лет страхового стажа.Скажем, к такой категории граждан министерство относит тех, кто работает за рубежом. Эта сумма составит около 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц умножается на 15 лет", - заявил он. Рева прогнозирует, что таких граждан будет около 1,5 тыс. человек. Напомним, Рева назвал сумму, необходимую для выплат пенсий оккупированному Донбассу.http://antikor.com.ua/articles/146997-ukraintsy_smogut_kupitj_gody_staha_dlja_poluchenija_pensii_-_reva
РЕВА...ЛЯТЬ...
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А кто сейчас вообще такой Оланд?, то же что и Обама. Что они там могут обсудить, где инвестиции обещанные, где этот безвиз, где реальная евроинтеграция??? Со среды бензин дорожает минимум на 70 копеек, бакс в обменниках почти 29 гривен, на межбанке вообще бардак... Это пускай обсуждают, вернее пускай деньги нам дают. А так пиздеть не мешки ворочать...
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нихрена себе.... пусть дают деньги,а если не дают то они пидарасы
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Совковая логика. Долго её выжигать прийдётся...
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ок,давай мне деньги,если не дашь то ты будешь пидаром
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Может, наша власть решила догнать Россию и сравнять по курсу гривну с рублем?
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И что тебе лично должны французские или немецкие налогоплательщики?))
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К инаугурации Трампа надо хорошо подготовится-всё правильно Порох делает!
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админы, добавьте ещё кнопку "удалить комментарий", чтобы чистить комментарии от минстецевских собак
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ты о себе многое возомнил если решил что тебе кто то даст возможность удалять комментарии,свои можешь удалять на здоровье
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Петя отчитался - Воду дали, 15 человек отпустили.... Может это мы агрессор?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с Меркель и Олландом выполнение Минских договоренностей и ситуацию с украинскими заложниками
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