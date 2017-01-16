 Порошенко обсудил с Меркель и Олландом выполнение Минских договоренностей и ситуацию с украинскими заложниками

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент Украины поблагодарил Федерального Канцлера Германии и Президента Франции за неизменную поддержку в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства и реализацию полномасштабной программы реформ.
Собеседники обсудили состояние выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.
Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд подчеркнули необходимость достижения прогресса в реализации блока по безопасности Минских договоренностей, что будет способствовать дальнейшему продвижению на других направлениях мирного урегулирования.
Президент Украины обратил внимание Канцлера Германии и Президента Франции на недопустимую ситуацию, сложившуюся с заложниками и незаконно удерживаемыми в РФ гражданами Украины.
Во время разговора были отмечены последовательные усилия Украины, направленные на мирное урегулирование, в частности относительно освобождения в одностороннем порядке 15 человек и обеспечение поставки воды в отдельные районы Луганской области.
Собеседники пришли к согласию относительно необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.
Порошенко, Меркель и Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и внедрения безвизового режима для граждан Украины.
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