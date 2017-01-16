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 "Право на нашей стороне": Украина подала иск против России в Международный суд ООН, - МИД

Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

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"Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Право на нашей стороне", - сообщила Беца.

С сообщении МИД говорится, что "Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины".

"К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток следует отнести сбивание самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове", - отметили в МИД.

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"Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар. Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН, и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языка", - напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

"В рамках незаконной агрессии в Украине, Российская Федерация пренебрегает основополагающими правами человека, которыми наделен каждый гражданин Украины", - заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить свои нарушения международного права. Поэтому мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановлении прав украинского народа, гарантированных этим международным договорам, участником которых является Российская Федерация", - отметил Климкин.

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Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела Судом по существу.
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Приехал Байден , надавал копняков и вуаля ?
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Наврядчи нам скажуть , якщо перемовини були за закритими дверми нічого ласкавого наші керманичі не почули .
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чего так долго жевали сопли.Или собирали доказательную базу?Посмотрим.Боюсь что выясниться что подавали позыв гидроцефалы и его отклонят из за орфографии или еще чего.
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не понял связи между расовой дискриминацией и оккупацией Крыма
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Татари , багато зникли , та й повбивали їх .
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А татары что - негры, что ли?
Или там у Пороха за это не в курсе?
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Деякі дивляться на расизм ширше , той же Гітлер забороняв скрещування з євреями , хоч вони і не іншої раси .
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ой, а где это в Крыму щемят евреев?
Никакой забороной скрещивания с евреями Гитлер не занимался.

PS Подсчёты и выводы Ригга звучат достаточно сенсационно: в германской армии, на фронтах Второй мировой, воевало до 150 тысяч солдат, имевших еврейских родителей или бабушек с дедушками.
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Хто як рахує , в деяких ЗМІ та джерелах під расову діскримінацію підпадають єврейські погроми за царя .
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Ну возможно.Если как одна из форм расовой дискриминации.
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Скандал: Телеканал зятя Кучмы показал «Битву экстрасенсов» с защитниками ЛДНР | ПолитНавигатор http://www.politnavigator.net/skandal-telekanal-zyatya-kuchmy-pokazal-bitvu-ehkstrasensov-s-zashhitnikami-ldnr.html ….
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Долговато подавали ,это раз а второе ,что это даст ???
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Репарации от РФ за оккупацию.Ну и продление санкций до окончания деоккупации.
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Посмотрим на результат.Хотя,судя по тому,кого поназначали в Одессе,нам ничего не светит.
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На сегодня уже очевидно, что это бесполезная организация уже не способна демонстрировать даже качественную имитацию работы, а их внутренняя конструкция показывает свою абсолютную ущербность и изначальную не дееспособность.
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ООН не карательный орган он только осудить может а Карать будут все сообща.
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международное сообщество напугано эскалацией. Поэтому скоро услышим что-то типа такого:"... не стоит ожидать решения суда в ближайшие 10 лет...."
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Так оно и естьВойной никто ворачивать не собирается и не собирался А вот экономическим путём это как раз лет десять. Пока карлик трон не покинет а наставник поймёт что лучше вернуть чем голодать как северная корея.
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Что то помнится 2009 с судом Фирташа по газу. Правда тоже была на нашей стороне, только вот на 12 миллиардов кубов газа Украина полиняла, при этом заплатив за него. Я уже не доверяю словам Барыги, а смотреть недолго. завтра начинается суд в Лондоне по 3 миллиардам Овоша.
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Прийшов до влади Яник і відмовився від позову.
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А чем эти лучше или хуже ? Дадут деру, придут истинно русские и усьо, продадут Крым и Донбасс , как эти продали БМ.
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Осень 2010. Бойко( будучи министром энергетики) лично летал на суд в Стокгольм, чтобы БЛЕСТЯЩЕ его проиграть. Почему НАБУ до сих пор не занялось этой историей? Это коррупция прямо в карман Фирташу Левочкину и БОЙКО.
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В Раде предложили забрать у чиновников подаренное Аваковым оружие. bit.ly/2jXbRRS .
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Тре не пропанувати,а забрати, а Рюкзаку Фейсбуковичу заборонити роздарювати державне майно ))))
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А Римский статут, при этом,"шоколад" просто забыл ратифицировать :D
Так что все эти "иски" - это дешевый корм для лохтората.
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Будем делать посмотреть))) Дай на Боже і в добрий час )))))
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А фиг там смотреть - ООН просто вернет эти писульки Украине с фразой "а вы, собственно говоря, кто такие???".
Вот вам ссылочка на то, на что шоколад кладет болт уже не первый год, подставляя Украину. Нет у нас шансов разбираться с россиией, пока этот статут не будет ратифицирован, а все остальное - это сладкое дерьмо в красивой упаковке из серьезных слов от МИДа для быдла.
Понятие и определение "Римский статут"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83
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На здоров"я!!! Будьмо!!! Шнануймось,бо ми того варті !!)))))
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Йому й купи гною стане невеликої. Аби тільки з головою накрила
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Гній нам на городи потрібен. Для врожаю.
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Кілька годин для города - не принципово. А питання - вирішать.
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Надо было выполнить все процедуры перед тем, как подавать куда то. Хоть бы посла отозвали. Еще три года назад. И в никакие переговоры не вступали. А так этот суд оправит их на переговоры по урегулированию. Хоть бы в Минск.
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фсб у всех даунбасят,что на рашку бежали, как у пострадавших от жидобандеровцев, брали свидетельские показания...)

типа, для судов...)
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Дык Липецкий слепотрастник только сегодня дал поручение! И уже выполнено. От это оперативность. Жаль, что раньше не тумкал. От токмо интересно мнение юристов. Чы Наркомат Климкинда это должен был делать? Хиба не МинЮст?
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че случилось кацап? после того как ты спалилься с тем что умничал с домом с химерами и дал всем понять что не с Украины тебе забанили? теперь ты с циферками сюда вернулься? ахахаахах зря стараешься козломордый, все уже тебя раскусили
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Порошенко пояснил, что иск связан с оккупацией Крыма Россией Источник:http://censor.net.ua/n423528 - а сам факт оккупации , Украиной уже признан ?
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всех форм расовой дискриминации
--------------------
хм... это о ком?


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О о наконец-то! А я сегодня кипиш подняла на Цензоре,мой пост удалили и еще оскорбления в мой адресс был сегодня! Я оказалась права!! Только так и не поняла,чего мой пост удалили,а оскорбления в мой адрес так и омтались от еврея какого то!
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Спробуй уважніше прочитати ,можливо зрозумієшь,якщо здатен ))))
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Враховуючи те, як наші "діячі" готують матеріали і проводять судові справи - "успіх" гарантовано..............
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Андруша - не вішай ніс, хуйло ще при твоєму житті дуба вріже.. Ти ще встигнеш цим насолодитися..
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Застрявшая в 1730 году россия приглашает в свой состав современную Украину
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Зрадофилы пуск!!!

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Власовский триколор над Кремлем. Власовский триколор - государственный флаг нынешней России. Подтверждением тому является живой свидетель, власовец, воевавший против советского народа в рядах Вермахта. Он радуется, он гордится, он дожил до Победы фашизма, он в Кремле, его мечта осуществилась. Присмотритесь, кто окружает его…
https://youtu.be/Gr1iTnuzJnU
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Еще забыли жестокое обращение с животными. А захвате крыма россию я так понял не обвиняют?
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Уважніше читай.зверни увагу на останній абзац )))
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Завтра начну звонить родственничкам в Нароссию буду систематически терроризировать, скажу мол, всё ,канец расеянам ,зарплату урежут ,13 премии лишат,на пенсию только после смерти,будете платить репарациии ,так шо вот вам карта Приват банка можете начинать АплАчивать
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А точно подали иск, че-то не очень верится, Пеця а как же бизнес в рассеюшке, заберут ведь кацапы вонючие.
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Зачем - чем больше украинских фабрик на рассее, тем больше кацапы будут платить за снаряды которые будут сделаны в Украине и использованы против кацапов - это же позитив. Только путину не говори, а то закроет...
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А что деньги с украинских фабрик на "рассее" поступают в Украину? Или для нас снаряды делает Панама?
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Извиняюсь спросить, а за обстрелы нашей территории с территории пидоРашки иск уже подали или только готовят?
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Украина на своей территории.Крым украинский.Касабы должны как то обьяснить что их оружие и люди делают в чужой стране."Ихтамнет" уже не проконает. Это только для внутреннего потребителя.А там уже дело по "боингу" на подходе.Да и с Сирией судя по всему будут серьезные вопросы.Санкции скорее всего еще сильнее привяжут...Вобщем наверно готовят базу для смены власти в Мордоре.17-18 й доконают и без того убитую экономику бензоколонки.Об Украине "щiро" вряд ли кто то будет заботиться.Поэтому -спасение утопающих.....Но для Рахи жопа только начинается...как говорят---"не жили хорошо,не хер и начинать"
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Народу на Цензоре совсем мало стало... Житие мое...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Право на нашей стороне": Украина подала иск против России в Международный суд ООН, - МИД
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