 "Право на нашей стороне": Украина подала иск против России в Международный суд ООН, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Право на нашей стороне", - сообщила Беца.
С сообщении МИД говорится, что "Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины".
"К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток следует отнести сбивание самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове", - отметили в МИД.
"Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар. Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН, и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языка", - напомнили во внешнеполитическом ведомстве.
"В рамках незаконной агрессии в Украине, Российская Федерация пренебрегает основополагающими правами человека, которыми наделен каждый гражданин Украины", - заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить свои нарушения международного права. Поэтому мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановлении прав украинского народа, гарантированных этим международным договорам, участником которых является Российская Федерация", - отметил Климкин.
Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела Судом по существу.
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Или там у Пороха за это не в курсе?
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Никакой забороной скрещивания с евреями Гитлер не занимался.
PS Подсчёты и выводы Ригга звучат достаточно сенсационно: в германской армии, на фронтах Второй мировой, воевало до 150 тысяч солдат, имевших еврейских родителей или бабушек с дедушками.
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Так что все эти "иски" - это дешевый корм для лохтората.
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Вот вам ссылочка на то, на что шоколад кладет болт уже не первый год, подставляя Украину. Нет у нас шансов разбираться с россиией, пока этот статут не будет ратифицирован, а все остальное - это сладкое дерьмо в красивой упаковке из серьезных слов от МИДа для быдла.
Понятие и определение "Римский статут"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83
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типа, для судов...)
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хм... это о ком?
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https://youtu.be/Gr1iTnuzJnU
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