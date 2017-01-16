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 Защитник Донецкого аэропорта Владимир Данилов представлен к ордену "За мужество" ІІІ степени (посмертно), - Минобороны

Один из защитников донецкого аэропорта, старший сержант ВДВ Владимир Данилов представлен к государственной награде – ордену "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В связи с распространением в социальных сетях информации о проведении боевых заслуг разведчика ВДВ Владимира Данилова, который героически погиб, защищая Украину в районе проведения АТО, командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины сообщает, что с января по май 2015 года главный сержант - командир разведывательного отделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины старший сержант Владимир Данилов принимал участие в боевых действиях в районе донецкого аэропорта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ушел из жизни воин 81-й десантно-штурмовой бригады Владимир Данилов. ФОТО

В составе разведывательной группы старший сержант Данилов выполнял задачи по предназначению в интересах подразделений, которые защищали донецкий аэропорт от российско-террористических группировок. В частности, проводил разведку, нес службу на наблюдательных постах и опорных пунктах и обеспечивал связь между командно-наблюдательным пунктом и боевыми позициями.

В 2016 году подразделение, где проходил службу старший сержант Данилов, принимало участие в боевых действиях в районе промышленной зоны Авдеевки. Разведчик выполнял задачи по отражению противника от переднего края обороны и зачистки дачного городка промзоны. За успешное выполнение боевых задач приказом Министра обороны Украины № 32 от 14.01.2016 года старший сержант Владимир Георгиевич Данилов награжден ведомственным поощрительным отличием Министерства обороны Украины - нагрудным знаком "Знак почета".

7 сентября 2016 года, вследствие ранения и контузии, полученных в боях за донецкий аэропорт, старший сержант Владимир Данилов ушел из жизни.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, командование воинской части представило старшего сержанта Владимира Данилова к ордену "За мужество" ІІІ степени (посмертно). Сейчас документы обрабатываются в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Потрібно давати Героя України! Яка там може бути третя ступінь? Це в голові у генералів третя ступінь ідіотизму! Померлим та загиблим захисникам України, які мають великий бойовий шлях, має присвоюватись звання Герой України!
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У нас все герои в о власти,а погибшие за Украину-добровольцы.
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"Его могла спасти только срочная операция на сердце и стенты на аорту. Но таких стентов в Украине нет. Надо заказывать в Европе, а стоимость стентов до 500 тысяч гривен. Денег на такие срочные решения в бюджете тоже нет. Целая группа волонтеров начала сбор средств, казалось, усилия и молитвы такого числа замечательных людей совершат чудо, но не успели..."
На порошенка трьоповерхова ікона у власній церкві не впала? Косюк з власної яхти за 200 млн доларів не випав? Ахметов ікрою не подавився? Фірташ в шампанському не втопився? Пінчук, який обіцяв половину своїх статків віддати на благодійні проекти, язика собі не відкусив? Україна за 11 місяців 2016 року віддала 78,5 млрд грн відшкодування ПДВ олігархам експортерам, а на лікування ветерана АТО грошей не знайшла!
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Героям Слава! Гирко дивитись, як кров и смерти справжних наших героив, перетворююця на хрустки зелени папирци в кишенях и офшорах циеи злочиннои чоколяднои банди при влади ! Згинуть наши порошенки як роса на сонци...

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А чому третього ступеня? На першу, мало був мужній, на думку наших чинуш?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащитник Донецкого аэропорта Владимир Данилов представлен к ордену "За мужество" ІІІ степени (посмертно), - Минобороны
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