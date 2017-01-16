 Защитник Донецкого аэропорта Владимир Данилов представлен к ордену "За мужество" ІІІ степени (посмертно), - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
В связи с распространением в социальных сетях информации о проведении боевых заслуг разведчика ВДВ Владимира Данилова, который героически погиб, защищая Украину в районе проведения АТО, командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины сообщает, что с января по май 2015 года главный сержант - командир разведывательного отделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины старший сержант Владимир Данилов принимал участие в боевых действиях в районе донецкого аэропорта.
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В составе разведывательной группы старший сержант Данилов выполнял задачи по предназначению в интересах подразделений, которые защищали донецкий аэропорт от российско-террористических группировок. В частности, проводил разведку, нес службу на наблюдательных постах и опорных пунктах и обеспечивал связь между командно-наблюдательным пунктом и боевыми позициями.
В 2016 году подразделение, где проходил службу старший сержант Данилов, принимало участие в боевых действиях в районе промышленной зоны Авдеевки. Разведчик выполнял задачи по отражению противника от переднего края обороны и зачистки дачного городка промзоны. За успешное выполнение боевых задач приказом Министра обороны Украины № 32 от 14.01.2016 года старший сержант Владимир Георгиевич Данилов награжден ведомственным поощрительным отличием Министерства обороны Украины - нагрудным знаком "Знак почета".
7 сентября 2016 года, вследствие ранения и контузии, полученных в боях за донецкий аэропорт, старший сержант Владимир Данилов ушел из жизни.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, командование воинской части представило старшего сержанта Владимира Данилова к ордену "За мужество" ІІІ степени (посмертно). Сейчас документы обрабатываются в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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На порошенка трьоповерхова ікона у власній церкві не впала? Косюк з власної яхти за 200 млн доларів не випав? Ахметов ікрою не подавився? Фірташ в шампанському не втопився? Пінчук, який обіцяв половину своїх статків віддати на благодійні проекти, язика собі не відкусив? Україна за 11 місяців 2016 року віддала 78,5 млрд грн відшкодування ПДВ олігархам експортерам, а на лікування ветерана АТО грошей не знайшла!
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