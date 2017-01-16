 Без прекращения огня, вывода иностранных воинских формирований с территории Украины и контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может, - Олифер об итогах встречи в Минске

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Завершилось первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2017 году. Украинская сторона вынуждена констатировать: объявленное в канун новогодних праздников перемирие было сорвано. Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования противоположной стороной. Мы настаиваем на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в том числе, и на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево. Решение блока вопросов по безопасности - ключевая составляющая всего Минского процесса. Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может", - написала она.
"Стороны договорились провести 18 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы, где продолжится работа по освобождения заложников. Мы с сожалением отмечаем, что со стороны ОРЛО работа КПВВ Золотое остаётся заблокированной. Кроме того, несмотря на то, что в 2016 году Украина увеличила максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории Донбасса с 50 до 75 кг, представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека. При этом со своей стороны мы готовы допустить экспертов международных организаций к осмотру моста в Станице Луганской для осмотра с целью дальнейшего ремонта этого моста", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.
"Трёхсторонняя контактная группа положительно оценила восстановление поставок воды в Луганской области, которое стало возможным после погашения части задолженности за потребленную воду в ОРЛО. В расчетах за воду принимает участие предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украине территории, все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля. Также во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона поприветствовала начало австрийского председательствования в ОБСЕ и поблагодарила Германию за её работу на этом поприще. Мы надеемся, что вклад Австрии в урегулирование ситуации на Донбассе будет серьёзным и весомым", - резюмировала Олефир.
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