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 Без прекращения огня, вывода иностранных воинских формирований с территории Украины и контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может, - Олифер об итогах встречи в Минске

Украинская сторона требует от противоположной стороны выполнения всего пакета Минских соглашений, в том числе выхода на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево, а также называет приоритетным решение блока вопросов по безопасности.

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Завершилось первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2017 году. Украинская сторона вынуждена констатировать: объявленное в канун новогодних праздников перемирие было сорвано. Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования противоположной стороной. Мы настаиваем на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в том числе, и на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево. Решение блока вопросов по безопасности - ключевая составляющая всего Минского процесса. Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может", - написала она.

"Стороны договорились провести 18 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы, где продолжится работа по освобождения заложников. Мы с сожалением отмечаем, что со стороны ОРЛО работа КПВВ Золотое остаётся заблокированной. Кроме того, несмотря на то, что в 2016 году Украина увеличила максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории Донбасса с 50 до 75 кг, представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека. При этом со своей стороны мы готовы допустить экспертов международных организаций к осмотру моста в Станице Луганской для осмотра с целью дальнейшего ремонта этого моста", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

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"Трёхсторонняя контактная группа положительно оценила восстановление поставок воды в Луганской области, которое стало возможным после погашения части задолженности за потребленную воду в ОРЛО. В расчетах за воду принимает участие предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украине территории, все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля. Также во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона поприветствовала начало австрийского председательствования в ОБСЕ и поблагодарила Германию за её работу на этом поприще. Мы надеемся, что вклад Австрии в урегулирование ситуации на Донбассе будет серьёзным и весомым", - резюмировала Олефир.
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Так это даже ежу давно понятно...и только винторогие оказались тупее ежа...никак понять не могут.....
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Да всё там понимают; только хуйло ужО раком раскорячилось. Как выкрутиться не знает - Гаага, "нож пониже спины", или свои удавят...А вот Украине беда с "АТО" и ОРДИЛО...
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А что скажет товарищ Штайнмайер ? Хай йому грець....
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Виборів на Донбасі не буде наступні 50 років, навіть якщо там припиниться вогонь і будуть голубі шоломи і контроль над кордоном! Виборів на Донбасі не буде бо це протирічить інтересам народу України! Сепаратистський Донбас має бути евакуйований та розвіяний по Україні, а жити на Донбасі будуть тільки ті хто воював проти путіна! Весь кримінал та всіх сепаратистів треба вивезти з Донбасу або вигнати з України!
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"Сепаратистський Донбас має бути евакуйований та розвіяний по Україні"
Поганий жарт. Сепаратисти повинні бути знищені або випроваджені "за поребрик" без права в'їзду в Україну в найближчі 30-50 років
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Все правильно пише..Проукраіньські налаштовані-вивезені,а прокацапські-спалені та розвіяні)))
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Запоребрик їх не прийме, там своїх вистачає. Створити з Бамбасу одну велику зону з каторгою в шахтах.
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В ордло не може бути виборів протягом 20 років після вигнання кацапів. Ну хіба що вибори до селищної ради. І то з довідкою від "кума".
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Классная картинка. НУ КАК МОЖНО БЫЛО МУТАНТА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ ? Больные люди.
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Наші воюють з рашистами , ці на блокостах стоять .
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а які там взагалі можуть бути вибори? Кого вибирати-свого президента,губернатора,пахана? Які вони вибори хочуть? Може спочатку тих людей спитати? З кого вибирати: з бєндеровців,єфремова,шуфрича чи Хряка знову хочуть? До "народа дамбаса" є багато питань...
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За мінскіми угодами мають бути по україньскому законодавству і воні мають права своїх "народних обранців" туди делегувати.
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Хоч уявляє пані Одарка - скільки це 75 кг. харчів в одні руки?
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Вот если пойти в супермаркет, то в продуктовой сумке 75кг не будет. Значит везут не себе.
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Что-то терзают смутные сомнения в том, что они когда-либо вообще смогут договориться друг с другом. Тут будет очень долго замороженный конфликт по типу Приднестровья, Абхазии или частей бывшей Югославии. Слишком много накопилось взаимных претензий.
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Да не буде Донбаса в Україні найближчі років 10 -15 , їх же повбивають за знущання над українцями , хай собі сидять там тихенько , будуют могутню державу .
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Но ведь Кучма и Геращенко ездят же для чего-то регулярно в Минск. Может, что-то незначительное и поменяется, например, решат вопрос с пленными.
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Ну це можливо , та й стосункі якісь будуть , просто в одній країні з ними не зможемо жити , от навіщо нам це море крові по всій Украіні , знаю особисто десяток донецьких що втікли звідти , деякі служать в АТО , вони прямо кажуть що в першу ж ніч виріжуть всіх причетних кто не встигне сховатись , їх же тупо обікрали і викинули звідти а таких 2 млн .
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"Без прекращения огня, вывода иностранных воинских формирований с территории Украины и контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может" - в соглашении написано - контроль границы на следующий день после выборов. Сами хрень подписали, а теперь дурнямы прикидываются.
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И в чем проблема? Без протокола ЦИК никакие выборы не есть действительными, а это происходит неделями позже дня выборов. Не передадут границу под контроль - не будет легитимности выбранных. Всё намного проще, чем кажется))))
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...ну Дарья молодец....если еще заявит.что зять Макарыча не в ту степь прет ,а на днях, по "подпольным" своим каналам в Давосе, договорится о поставках в Украину пару сотен" javelin - 148" и пробьет референдум в Украине о вступлении в НАТО, вообще "героиню" Петрову ,заткнет за пояс...
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Считаете, что единственное условие для вступления в НАТО - наше желание и референдум?))
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,,,,я так считаю, плюс решение НАТО,- как считаете Вы. при оккупации части Украины?
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А ведь зять в Давосе не сделает выставку фотографий погибших украинцев. Ему бы только гроши, гроши.
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Выборы Трампа могут привести к неожиданному положительному эффекту. ЕС будет вынужден политически укрепляться, чтобы противостоять дилетантским выпадам. А ситуация у нас на Востоке станет такой себе лакмусовой бумажкой. Трамп уже приглашает британского премьера к себе на встречу, забывая, что в политической борьбе США всегда проигрывало хитрозакрученным бритишам, для которых экономические связи с Европой всегда будут стоять на первом месте. И вот сейчас очень многое будет зависеть от того как сработает наша дипломатия. Франция уже открыто призывает к сплочению в ответ на заявления Трампа.
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Мне кажется что будет так -трампуша будет проводить ту политику которую напоют ему в конгрессе США .Причем церемониться не будет (в силу своего характера ) А если рашка ему будет угрожать компроматом то отключит СВИФТ .Наверняка в разведке США что-то на него есть -но там не будут пользоваться компроматом если он будет вести нужную политику
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Есть один очень ужасный момент: в Минских соглашениях есть пункт, говорящий, что полномочия местных бандитов - депутатов, которых изберут на оккупированных российскими фашистами территориях, не могут быть прекращены досрочно, и точка. А в законопроекте нашего видно ....резидента (в части децентрализации) говорится, что он может приостанавливать полномочия местных советов, если они принимают решения, подрывающие национальную безопасность. А если этот антиконституционный закон примут, то это право Порошенко не будет распространяться на ныне оккупированные кремлёвскими фашистами и матёрыми бандитами - сепаратистами земли». А приостанавливать полномочия ( а зачем ? ) местных органов управления, наш умный харант будет только в той остальной части Украины, где свято чтят Конституцию живут и выполняют законы Украины, но не в части преступной бандитской резервации лугандония ( длнр), и всё это обратно приведёт к новому ещё более кровавому АТО. Что то наш президент стал последнее время своей такой рода деятельностью напоминать ....резидента кацапской Пиндоссии -Новроссии ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБез прекращения огня, вывода иностранных воинских формирований с территории Украины и контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может, - Олифер об итогах встречи в Минске
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