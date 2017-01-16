 Португалия готова принять на лечение раненых участников АТО, - Полторак

Об этом сегодня шла речь во время встречи в Лиссабоне министра обороны Украины Степана Полторака с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Во время встречи министры особое внимание уделили обсуждению вопросы сотрудничества в области военной медицины и реабилитации украинских военнослужащих.
Достигнута договоренность о налаживании обмена опытом между военными врачами. Также Португалия примет на лечение и реабилитацию раненых участников АТО.
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