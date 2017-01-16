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 Португалия готова принять на лечение раненых участников АТО, - Полторак

Португалия готова принять на лечение и реабилитацию раненых участников АТО.

Об этом сегодня шла речь во время встречи в Лиссабоне министра обороны Украины Степана Полторака с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время встречи министры особое внимание уделили обсуждению вопросы сотрудничества в области военной медицины и реабилитации украинских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия приняла на лечение новую группу раненых украинских военнослужащих. ФОТО

Достигнута договоренность о налаживании обмена опытом между военными врачами. Также Португалия примет на лечение и реабилитацию раненых участников АТО.
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Когда уже вас всех где-нибудь примут ???
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І ці роздуплились що лікарям потрібна практика лікування реальних поранених.
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На РАБссии только в одной Мордовии 23 концлагеря для брошенных детей РАБссии,Португезы заберите детишков у Труплера
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