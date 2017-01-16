 Результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: ДТП произошло из-за внезапного приступа эпилепсии, - прокуратура

Согласно выводам повторных экспертиз установлено также, что в момент совершения ДТП Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной прокуратуры.
Следственным управлением ГУНП в г. Киеве осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве в отношении С.Толстошеева по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 09.01.2016 по ул. Сверстюка, 3-Г в г. Киеве, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.
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Как сообщалось, 29.08.2016 прокуратурой города Киева было принято решение о закрытии данного уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст. 284 УПК Украины. Указанное решение 20.09.2016 отменено, и, с целью устранения любых сомнений в объективности расследования, материалы уголовного производства направлены на повторную комиссионную судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы в экспертные учреждения Минздрава Украины на территории Львовской области.
Выводы повторных экспертиз, которые поступили в столичную прокуратуру, подтвердили результаты предыдущих экспертиз в отношении неподсудного состояния подозреваемого во время совершения им ДТП.
В частности, как отмечают эксперты, на момент дорожно-транспортного происшествия у водителя С. Толстошеева произошло "внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потере контроля над управляемостью автомобиля".
Отмечается, что эпилептический приступ у Толстошеева произошел впервые, то есть о возможности его наступления последний не мог быть осведомленным. Установлено также, что на момент ДТП С. Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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"Вместе с тем, учитывая, что из-за медицинских противопоказаний С. Толстошеев не может быть допущен к управлению транспортными средствами, водительское удостоверение, выданное на его имя, аннулировано и уничтожено в законном порядке, а соответствующие сведения внесены в Национальной автоматизированной информационной системы МВД", - добавили в прокуратуре.
В ближайшее время в уголовном производстве будет принято окончательное решение.
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Я не оправдываю Толстошеева-но такой случай вполне возможен. Вот пожизненное лишение его водительских прав-это точно правильное решение.
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13 янв. 2016 г. - Толстошеев назвал бутылку пива и наркотики лучшим подарком для него.
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а вот это хрен уже )
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Так же - судить выдавшим права и их продлевавшим.
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сраные прокурорские чмыри. ну и какого х*я этот му***к с эпиллепсией делал за рулем?
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А тот кто ему права выдал,в турму не хочет сходить,ведь он должен был принести медицинскую справку,что он здоров покрайней мере,настолько насколько ему позволяет здоровье водить транспортное средство.А с эпилепсией насколько мне известно права не дают,не при каких обстоятельствах!
Неужели он права купил,или мед справку?
Не может быть,не верю!Не в нашей стране!Такое невозможно!Что бы мажору вот так кто то права продал!Нет не верю!
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