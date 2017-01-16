EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  5237  163
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5365) мажоры (595) прокуратура (2533) суд (19848)

 Результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: ДТП произошло из-за внезапного приступа эпилепсии, - прокуратура

Результаты повторных экспертиз в отношении 22-летнего Станислава Толстошеева, который устроил смертельное ДТП возле станции метро "Левобережная" в Киеве, подтвердили предварительные выводы судмедэкспертов: виновник ДТП признан неподсудным, к потере контроля над управлением автомобиля привел внезапный приступ эпилепсии.

Согласно выводам повторных экспертиз установлено также, что в момент совершения ДТП Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следственным управлением ГУНП в г. Киеве осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве в отношении С.Толстошеева по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 09.01.2016 по ул. Сверстюка, 3-Г в г. Киеве, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Смотрите также: Резонансное ДТП при участии 22-летнего мажора Станислава Толстошеева. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщалось, 29.08.2016 прокуратурой города Киева было принято решение о закрытии данного уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст. 284 УПК Украины. Указанное решение 20.09.2016 отменено, и, с целью устранения любых сомнений в объективности расследования, материалы уголовного производства направлены на повторную комиссионную судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы в экспертные учреждения Минздрава Украины на территории Львовской области.

Выводы повторных экспертиз, которые поступили в столичную прокуратуру, подтвердили результаты предыдущих экспертиз в отношении неподсудного состояния подозреваемого во время совершения им ДТП.

В частности, как отмечают эксперты, на момент дорожно-транспортного происшествия у водителя С. Толстошеева произошло "внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потере контроля над управляемостью автомобиля".

Отмечается, что эпилептический приступ у Толстошеева произошел впервые, то есть о возможности его наступления последний не мог быть осведомленным. Установлено также, что на момент ДТП С. Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читайте также: Прокуратура Киева закрыла дело мажора Толстошеева, устроившего смертельное ДТП на Левобережной

"Вместе с тем, учитывая, что из-за медицинских противопоказаний С. Толстошеев не может быть допущен к управлению транспортными средствами, водительское удостоверение, выданное на его имя, аннулировано и уничтожено в законном порядке, а соответствующие сведения внесены в Национальной автоматизированной информационной системы МВД", - добавили в прокуратуре.

В ближайшее время в уголовном производстве будет принято окончательное решение.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
У меня в 90-х работал водителем молодой 25-ти летний парень. Абсолютно здоровый. В один прекрасный день просто в офисе на моих глазах у него произошёл эпилептический припадок-первый раз в жизни. Накануне он сильно поругался с женой. На следующий день его уволили.
Я не оправдываю Толстошеева-но такой случай вполне возможен. Вот пожизненное лишение его водительских прав-это точно правильное решение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу. особенно, если баксов полный карман. Как говорил, один герой Не смешите мои подковы. Вы шыкаладные на все случаи жизни мразь отмазуете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одрубайте йому голву,а то у слидуючий раз язика откусить !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оно через 1 день зажигало в ночном клубе, было фото с бутылкой, а все потому, что оно - лугандонское "щедрый дозняк". - ТСН

13 янв. 2016 г. - Толстошеев назвал бутылку пива и наркотики лучшим подарком для него.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
была вторая версия прокуратугы: за минуту до ДТП, юношу выкрали марсиане и потом возвратили, принимается решение СНБО: наградить отважного поддонка орденом за сопротивление иноземным захватчикам и принять меры к розыску зеленых человечков (кстати кое кто из г прокуратуры, говорят, их лично часто видит).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эпилептики знают что они эпилептики. мажор мог позволить себе водителя. все он знал и был виноват что сел за руль в таком состоянии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
типичный пример гепа-когда прижало, стал психом, как баблом запахло-правит огромным городом-страна абсурда, гореть вам в огне дети комсомола!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ха, ха, ха.Возьмет фамилию жены, поменяет прописку, сменит код ДРФО и всеее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Типичный случай врачебной отмазки мажора-преступника. Следующая серия - пашинский это ангел во плоти, белый и пушистый, а пострадавшего - на зону! Когда мы ВСЕ поймем, что наша власть преступна, а людей они держат за быдло, и совершим законное народное правосудие - только тогда совершится революция достоинства. А пока глухое бурчание на кухнях... И всё!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тебе подсказать адрес АП и ГПУ? вперед и с песней - иди совершай "кривосудие" свое "народное". слабО? или тебе просто пожжужать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто это у нас такой крутой ник себе взял - СТРЕЛОК?! Тебе бы лучше называться трусливое и хамоватое трепло. Не забудь лизнуть у куревого барыги, судя по твоему жужжанию ты любитель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один твой грозный ник может вызвать у героического пашинского желание достать пистолет и стрельнУть тебе куда-нить по яйцам. Так что меняй ник и спрячься на кухне, жужжалка тупая. Просто комменты или ответы надо давать по существу, тогда и не нарвешься на ответку
 показать весь комментарий
Ответить
 
это ты типа грозного из себя строишь молокосос? обсохни.... вертел я таких как ты рэволюцыонэров на одном месте. балабол усратый
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стрелок, гыг с вами, серега бондаренко - давно известные платные шокотролли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да-да, точно! Гыг недавно тоже нарвался. Трусливые жополизы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
от тебя огрести сможет только соседский мальчик из младшего класса. ну чего якобинец - идешь вершить правосудие или всрался как обычно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты тут местный унылый архивариус? ведешь перепись пользователей? уроки то выучил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда посадите того кто эпилептику выдал права там на документах о выдаче прав есть подпись!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можливо лиш здогадатися , скільки отримала за епілепсію прокурорська мерзота ? Цю пухлину на тілі Неньки давно пора вирізати , буде тільки полегшення для всіх.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да всё нормально, вот если бы его признали виновным, тогда бы это была сенсация ))) А так, обычные будни Украины (((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тогда нужно судить тех кто ему выдавал медицинскую справку на получение прав!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
посадить этого эпилептика в детскую машинку с педалями.хай катается.курва.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда надо судить за то что с такой болезнью сел за руль.
Так же - судить выдавшим права и их продлевавшим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто-то поверит в эту х***ту?
сраные прокурорские чмыри. ну и какого х*я этот му***к с эпиллепсией делал за рулем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
читай внимательно - это у него первый раз произошло(припадок) а раньше у него такого не было.при совдепии так отмазывали мажоров
 показать весь комментарий
Ответить
 
эпелептические приступы ни с того ни ссего не случаются!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это обычный отмаз - ну и ещё раз показали,что им до сраки все эти ,типа,люстрации и вся остальная хрень - они в шоколаде и им по барабану! -
 показать весь комментарий
Ответить
 
правильно, приступ наступил от стресса после дтп
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возмущена, но не подкопаться - приступ был первичным, до этого не болел, значит права выдали правильно. Только вот приступ произошел за рулем, когда убил пару человек, а если бы шел пешком, то и болезни не было б. Как-то так. Ну и бабло + положение в "элитных" кругах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кому не подкопаться ? К тем, кто "зеленых адвокатов" получил. Как говорится было бы желание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
эпелептические приступы ни с того ни ссего не случаются!! либо с детства болел либо перенес серьезную травму что так что этак врачи знали бы что у него болячка!! ну за бабки конечно может быть что угодно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь вся наша элита запасется справками об наличии эпилепсии, сердечных приступов и прочих полезных болезней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Диву даешся. Папередники хотя бы здравый смысл хоть немного уважали, а эта сволота вообще без тормозов и моральных принципов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лишний раз убеждаюсь токо оружие в руках граждан дает шанс на то что в стране будет порядок все остальное это так сказать носить воду решетом!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит надо садить тех кто выдал ему медсправку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, когда нам скажут, что пожилая киевлянка, скоро как год лежащая в земле, сбитая донецким утырком сбежавшим из своего гадючника, кричавшего хором "путен, введи вайска!", оказуецца была агентка кремля и фээсбэ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С каких это пор эпилептикам права выдают? Ну и эпилептики, конечно, по ночным клубам бухают! Грёбаные скоты!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гы...гы....га...и как же ини установили что именно в тот момент это был припадок....может они смогут сказать когда у меня понос последний раз был...или эрекцию предсказать смогут.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То нехай його пристрелить Пашинський(йому ж можна)
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эпилептик х.ев, так может эвтаназию шоб не мучилось животное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что могу сказать не хочет народ бороться за свои права флаг ему в руки пусть дохнет под колесами толстошеевых. ЭТО ВЫБОР НАРОДА!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все адвокат сделал последовательно, чтобы суд не смог опровергать да и написала я в гротэскном стиле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
честно говоря адвокат херовую болячку выбрал для отмазона и проканала она токо потому что это самый справедливый Украинский суд в нормальном суде такая болячка не проканала бы аж никак. Слишком много нужно условий чтобы доказать что у тебя именно эпилепсия а самое главное эпилепсия это болячка с историей т.е. она вот раз и появилась такого нет!! Ну кроем как в Украинском суде
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит под суд его, и того, кто выдал ему водительские права вместе с его родителями. Если у него эпилепсия, он не имеет права водить машину. Если он нарушил закон и каким-то образом права получил, то все равно его халатность привела к смерти, и он должен отвечать за это.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоді потрібно посадити лікаря який видав медичну довідку людині хворій на епілепсію,для отримання водійського посвідчення
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прочитайте внимательно, в диагнозе написано, что это было первый раз, когда наехал на людей, а до этого вообще не болел, вот и права ему выдали еще здоровым. Круто умеют наши писать за хорошие бабки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цирк на дроте. За деньги совесть потеряли те, кто давал справки, писал диагноз. Уверен им это вернется, пускай не задают себе вопрос- Господи за что мне это???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шоколадно-вафельные эксперды, прокуроришки, судьишки.........после аттестаций, конкурсов и переаттестаций. Вопросы к реформам есть? У меня уже давно нет. Мож кто-то задумается - коррупция убивает натурально и на месте жертв этого "эпилептика" завтра может оказаться кто угодно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо не вопрос!
А тот кто ему права выдал,в турму не хочет сходить,ведь он должен был принести медицинскую справку,что он здоров покрайней мере,настолько насколько ему позволяет здоровье водить транспортное средство.А с эпилепсией насколько мне известно права не дают,не при каких обстоятельствах!
Неужели он права купил,или мед справку?
Не может быть,не верю!Не в нашей стране!Такое невозможно!Что бы мажору вот так кто то права продал!Нет не верю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все правильно...от длительного употребления трамадола именно эпилепсия и начинается. Люди здесь причем? Сажайте тогда врача, который ему медкомиссии подписывал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
отмазали,но не надолго,это чмо скоро где-то опять нагадит,эпилептик хренов,нужно быть полным идиотом,чтобы в такое поверить,эпилепсия первый раз!!!Совсем людей за дураков считают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Его родители нищие. Не лечили дитё, даже не подозревали о его болезни. Не знаю зачем власти этот цирк. Права он один черт будет иметь, но к судейским, прокурорам, ментам еще один вопросик появился.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРезультаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: ДТП произошло из-за внезапного приступа эпилепсии, - прокуратура
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие Донбасс Житомирщина задержание Крым Мининфраструктуры минские соглашения НАТО Нацполиция оккупация Омелян Пашинский переговоры Порошенко ранение реформы Россия СБУ сепаратизм СТБ стрельба суд США телевидение терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти