EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  2102  38
Все про:СИЗО (864) суд (19848) Безъязыков (24)

 "На другое я и не рассчитывал!": суд оставил полковника Безъязыкова в СИЗО

Коллегия судей Апелляционного суда города Киева оставил без изменения решение Шевченковского суда Киева об аресте полковника Ивана Безъязыкова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Также читайте: "Они порезали так, как удобно им", - жена Безъязыкова считает, что записи СБУ смонтированы

Во время заседания адвокаты заявили, что обвинение строится лишь на показаниях свидетелей - бывшие пленные рассказывали, что Безъязыков проводил допросы пленных, ходил в форме российского образца, был на привилегированном положении и так далее. Однако, по убеждению защиты, в этих свидетельства много нестыковок. Также адвокаты утверждали, что они не знакомы с аудиозаписями, которые ранее опубликовала пресс-служба СБУ - якобы перехват телефонных разговоров, в которых фигурируют голоса подозреваемого Ивана Безъязыкова и его жены Маргариты Кушнир.

"У следствия больше нет никаких доказательств. Безъязыкова безапелляционно назвали предателем. Подозрение не обосновано!", - заявляли защитники.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ обнародовала аудиозаписи с доказательствами измены Безъязыкова: "Он находится на свободе в Донецке". АУДИО

К тому же, утверждают адвокаты, "свидетель Горковенко употребляет наркотики".

Считает арест необоснованным, а дело сфабрикованным и сам подозреваемый Иван Безъязыков. "Я уже говорил, что согласен с тем, что человек, который пробыл два года на территории боевиков, должен проходить какую-то проверку, какие-то ограничения. Но хочу остановится на выводах следственного органа, на доказательной базе. Там три свидетеля только фигурирует. Про первых двух я не буду говорить, потому что считаю, что орган досудебного следствия и прокуратура имеет в виду все-таки Горковенко, который больше других давал свои показания. Не буду повторять его глупости - что военнопленные могут идти в город гулять (это просто абсурд!), но почему-то Безъязыков не ходил, что там имеются телефоны, все звонили, а Безъязыков почему-то не звонил, - это все бред. Горковенко говорит, что знает боевика какого-то, а тот боевик знал еще кого-то, кто утверждает, что Безъязыков негодяй. Это отсыл даже не на соседа, а на какого-то человека, который как будто знает третьего человека! Абсурд! НКВД - просто детский лепет по сравнению с этим!". Иван Безъязыков сообщил, что находился вместе с Горковенко в плену. "Это - человек с неуравновешенной психикой, суициадальными стремлениями, параноидальными мыслями. Конечно, его легко взять и сказать, что говорить!", - заявил Безъязыков во время своего выступления в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила полковнику Безъязыкову о подозрении в госизмене

"Это шедевры эпистолярного жанра, - говорит Безъязыков о предъявленном подозрении. Полковник считает, что следствие его оболгало. Кроме того, Безъязыков утверждает,что не собирается скрываться от следствия. "Я не такой влиятельный человек, что могу влиять на свидетелей, или подкупить как-то на них. И терять мне есть что - моя семья. Скрываться, уезжать за границу - я не собираюсь. Ведь у меня здесь семья, а это - наивысшая ценность, которая есть у человека".

По версии следствия, Иван Безъязыков перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. "Относительно обоснованности подозрения. Мы говорим исключительно о подозрении. А это - лишь обоснованное допущение, а не обвинение! Есть три несвязанных между собою свидетеля, которые говорят о том, что Безъязыков перешел на сторону боевиков. Эти свидетельства мы передали суду. Но это не значит, что это единственные доказательства", - сказал прокурор Олег Пересада.

Однако сказал, что другие доказательства следствие раскрыть пока не может. "Я считаю, что подозрение - абсолютно обосновано".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Адвокат Безъязыкова: "Умирайте там, побудьте два года в плену, вернитесь, и тут вас уничтожит власть". ВИДЕО

"У следствия есть достаточно оснований, что Иван Безъязыков не хотел возвращаться на контролируемую правительством территорию Украины. Поэтому у нас нет оснований считать, что он не может бежать. Он может повлиять на свидетелей, ведь он с ними знаком, встречался в плену. Кроме того, Иван Николаевич находился на неподконтрольной территории два года. И мы подозреваем его в сотрудничестве с боевиками. Он мог с ними общаться, многие еще могут быт не установлены. Он может сообщить им о том, что они могут быть раскрыты и помешать делам против них", - обосновал прокурор необходимость ареста Ивана Безъязыкова.


"С учетом тех материалов, которые есть и продолжают поступать, я считаю, что достаточно мы соберем для обвинительного акта, который мы передадим в суд", - сказал Олег Пересада.

После оглашения решения судей о неудовлетворении апелляционной жалобы, Безъязыков сказал Цензор.НЕТ: "Я на другое решение и не рассчитывал".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты винторогое после боярышника все перепутало..это .не Украина....это твоя паРаша такая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дивно що СБУ арештовує військового без наявності беззаперечних прямих доказів проти нього! Людина два роки була в полоні терористів, які можуть бути претензії до полоненого? Ізраїль дозволяє своїм полоненим робити будь які заяви в полоні та підписувати будь які документи. Ізраїль дозволяє своїм військовим боротись за життя та здоров'я в полоні щоб дочекатись звільнення і повернутись додому. Як можна судити військовополоненого за якимись непрямими доказами? Ви вважаєте що він агент, то відстороність його від служби і проводьте службове розслідування, але навішо саджати в СІЗО? Що за маразм? СБУ та контррозвідка прикривають свою непрофесійність ідіотськими заявами та ідіотськими рішеннями, а людина має сидіти в СІЗО після дворічного полону!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"які можуть бути претензії до полоненого"- вот такие: работа на стороне врага (предательство),
под сомнение ставится, что он вообще был пленным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоді мають бути беззаперечні факти співпраці обвинувачуваного з ворогом! Де факти? Що це за арешти на підставі свідчення одного неврівноваженого колишнього полоненого? До того ж свідчень непрямих а лише переказів свідчень інших людей, які не можуть виступити в суді. Може вони не можуть виступити в суді бо вони терористи і самі мають бути на лаві підсудних? Довіра до слів ворога - мінімальна! Той хто виносить постанову про арешт має відповідати в суді за непідготовлені докази! Прокуратура, контррозвідка та СБУ робить з суду посмиховисько і тим працюють на ворога, через свою непрофесійність та тупість! Арешти колишніх полонених можуть відбуватись ТІЛЬКИ коли є беззаперечні докази для суду, а інакше це розцінюється як репресії щоб закрити рота потерпілим від злочинних наказів бездарних генералів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щодо прокурорів - не знаю, а в іншому згоден, хоч ти і ватник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А когда ты ушлепок Родину паРаше продавал о семье думал..???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суд так само залишав і Краснова під вартою. Втім потім тихесенько відпустили за браком доказів. Я вже не кажу про те, що такий самий СУД дав можливість Клінчаєву змитися, та купу корупціонерів відпустив )) У нас суд такий справедливиииий ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
На, читай по буквам - СУД решил:
http://censor.net.ua/forum/892515/rezultaty_povtornyh_ekspertiz_podtverdili_nepodsudnost_majora_tolstosheeva_dtp_proizoshlo_izza_vnezapnogo/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_62427919
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жена или адвокат его ( не помнюужекто из них точно) на самом первом судебном заседании сказала, что он случайно оказался одет в российскую форму и так же случайно присутствовал при попытке вербовки другого военнослужащего. Не много ли случайностей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не знаю прав ли офицер !!! Но по другим делам когда берут за мелочь ветерана с фронта то сразу в камеру . А ежели берут такое же дерьмо как Пашинский , то отпускают или на поруки или к Ху ...йлу в кацапню . Почему ? Да правят нами мародёры , воры , гниды ФСБ в ГЕНШТаБе предатели и одноизвилинные вроде Ахметова который завёл окупантов на свои заводы ( дебил)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да...вами винторогими гниды из ФСБ и правят......тут ты прав.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
О! Шоколадним готівочки підвезли. Знатна темка для платних пі...сів
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це я про всякіх "приветів" та "бондаренків".
Не звертайти на них. Вони на всіх гілках працюють
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перед тобою? А що ти таке, щоб вимагати? Ти про Без'язикова вже докази маєш? Сидів з ним у камері?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вибачте, але це ППЦ. Сепарів відпускають, тому що "осознал і раскаялся", а тут така справа. Я не можу зрозуміти, за що саме судять? Що означає "перейшов на бік..." На бік КОГО? Ворога? Але за ЗАКОНОМ ніякої війни нема! (Або за що тоді судять равликів???) А навіть, якщо і визнати ворога, то що означає "перейшов"??? Він вбивав чи катував наших людей? Він крав паливо та провозив контрабас??? Що саме він ЗРОБИВ??? Чи ми прийшли до мислезлочинів??? Жоден з тих, хто симпатизує сепарам, не засуджений! Ні допа-гепа, ні труханови різні - ніхто! У них, мовляв, така от думка. "Услиштє дамбас!" Але коли людина не з цього корита, то її можна судити лише за те, що "перейшов"??? Гадю Савченко не хочете судити? Вона не просто говорить, вона РОБИТЬ! А їй нічого за те!
Ну запідозрили, дайте проявитися, спіймайте на ДІЇ! Або просто відстороніть від служби та й годі. Країна дурдому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне кажется что Президенту Украины Пете надо постоянно отчитываться перед Кацапским Ху... лом за вредительство Украине . У него сложная ситуация . Являясь конченным жлобом он не может отказаться от Липецкой . А Ху .. ло его шантажирует закрытием её . Поэтому он отчитывается посадкой наших бойцов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А як там у наших мажорів від СБУ справі з Красновим Ну тим Красновим Який з купкою патріотів і кримськими татарами Торгівлю електроенергією з Кримом байкотував І який насправді виявився справжнім феесбешним Джеймс Бондом Який з коханкою та другом Поїхав в зимній ліс Вилучати тайник закладку феесбешного резидента З грошима і талонами на молоко Йому вже років з десять дали? Треба було б дать Самому Петі чуть бізнес з Кримом Не зруйнував
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Он может сообщить им о том, что они могут быть раскрыты и помешать делам против них", - обосновал прокурор необходимость ареста Ивана Безъязыкова.Источник: http://censor.net.ua/n423523
Это вообще полный бред!!! Они УЖЕ знают, что Безъязыков арестован!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иван Безъязыков не хотел возвращаться на контролируемую правительством территорию Украины
--------------------
его что, насильно обменяли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет, спустя 2 года, позвонил жене и попросил включить его в списки на обмен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я читаю то что написано.
C трудом верится что ФСБ работает так топорно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пишут достаточно сырые, противоречивые вещи
А потом, когда им задают вопросы о нестыковках - латают прорехи своей версии разноцветными гнилыми нитками.
Но конечно, лучше на всякий случай посадить полковника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
оно было бы все может и так... если бы не ...



Бывший пленный полковник ВСУ, который подозревается в сотрудничестве с "ДНР", объяснил, что в плену боевики разыграли с ним "спектакль" для склонения другого офицера на их сторону, передает ТСН.
В то же время он не отрицает, что ходил в российской военной форме и держал в руках оружие, но пояснил почему…
"Я ходил в военной форме российского образца, потому что у меня больше одежды не было. Потому что когда меня брали в плен, мою одежду разорвали на куски вообще", - утверждает военный.
Также он пояснил, что боевики заставили его разыграть "спектакль" с оружием в руках для другого украинского офицера.
"Это была инсценировка, чтобы провести эксперимент, пойдет ли майор Косинский на сотрудничество с "ДНР". К счастью, он не пошел, проявил твердость", - подчеркнул подозреваемый.

вот такой вот массовик-затейник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков попал в плен в августе 2014 года в районе Степановки. Больше года он находится в плену в Донецке. По словам его супруги Маргариты переговоры о его освобождении пока ни к чему не привели.

https://youtu.be/OFJFItKjFV0

"Басурин сообщил, что Безъязыков И. М. работает на ДНР и не хочет возвращаться домой", - говорится в подписи СБУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как по мне, то мутная история. Нет однозначности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бывшие пленные рассказывали, что Безъязыков проводил допросы пленных, ходил в форме российского образца, был на привилегированном положении Источник: http://censor.net.ua/n423523


Этого мало...для однозначности..???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
более того, сам Безъязыков объяснил, что это были инсценировки с целью проверки офицеров ВСУ.... вот такой вот массовик-затейник.
После таких объяснений все становится на свои места.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"На другое я и не рассчитывал!": суд оставил полковника Безъязыкова в СИЗО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие Донбасс Житомирщина задержание Крым Мининфраструктуры минские соглашения НАТО Нацполиция оккупация Омелян Пашинский переговоры Порошенко ранение реформы Россия СБУ сепаратизм СТБ стрельба суд США телевидение терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти