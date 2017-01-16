 "На другое я и не рассчитывал!": суд оставил полковника Безъязыкова в СИЗО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Во время заседания адвокаты заявили, что обвинение строится лишь на показаниях свидетелей - бывшие пленные рассказывали, что Безъязыков проводил допросы пленных, ходил в форме российского образца, был на привилегированном положении и так далее. Однако, по убеждению защиты, в этих свидетельства много нестыковок. Также адвокаты утверждали, что они не знакомы с аудиозаписями, которые ранее опубликовала пресс-служба СБУ - якобы перехват телефонных разговоров, в которых фигурируют голоса подозреваемого Ивана Безъязыкова и его жены Маргариты Кушнир.
"У следствия больше нет никаких доказательств. Безъязыкова безапелляционно назвали предателем. Подозрение не обосновано!", - заявляли защитники.
К тому же, утверждают адвокаты, "свидетель Горковенко употребляет наркотики".
Считает арест необоснованным, а дело сфабрикованным и сам подозреваемый Иван Безъязыков. "Я уже говорил, что согласен с тем, что человек, который пробыл два года на территории боевиков, должен проходить какую-то проверку, какие-то ограничения. Но хочу остановится на выводах следственного органа, на доказательной базе. Там три свидетеля только фигурирует. Про первых двух я не буду говорить, потому что считаю, что орган досудебного следствия и прокуратура имеет в виду все-таки Горковенко, который больше других давал свои показания. Не буду повторять его глупости - что военнопленные могут идти в город гулять (это просто абсурд!), но почему-то Безъязыков не ходил, что там имеются телефоны, все звонили, а Безъязыков почему-то не звонил, - это все бред. Горковенко говорит, что знает боевика какого-то, а тот боевик знал еще кого-то, кто утверждает, что Безъязыков негодяй. Это отсыл даже не на соседа, а на какого-то человека, который как будто знает третьего человека! Абсурд! НКВД - просто детский лепет по сравнению с этим!". Иван Безъязыков сообщил, что находился вместе с Горковенко в плену. "Это - человек с неуравновешенной психикой, суициадальными стремлениями, параноидальными мыслями. Конечно, его легко взять и сказать, что говорить!", - заявил Безъязыков во время своего выступления в суде.
"Это шедевры эпистолярного жанра, - говорит Безъязыков о предъявленном подозрении. Полковник считает, что следствие его оболгало. Кроме того, Безъязыков утверждает,что не собирается скрываться от следствия. "Я не такой влиятельный человек, что могу влиять на свидетелей, или подкупить как-то на них. И терять мне есть что - моя семья. Скрываться, уезжать за границу - я не собираюсь. Ведь у меня здесь семья, а это - наивысшая ценность, которая есть у человека".
По версии следствия, Иван Безъязыков перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. "Относительно обоснованности подозрения. Мы говорим исключительно о подозрении. А это - лишь обоснованное допущение, а не обвинение! Есть три несвязанных между собою свидетеля, которые говорят о том, что Безъязыков перешел на сторону боевиков. Эти свидетельства мы передали суду. Но это не значит, что это единственные доказательства", - сказал прокурор Олег Пересада.
Однако сказал, что другие доказательства следствие раскрыть пока не может. "Я считаю, что подозрение - абсолютно обосновано".
"У следствия есть достаточно оснований, что Иван Безъязыков не хотел возвращаться на контролируемую правительством территорию Украины. Поэтому у нас нет оснований считать, что он не может бежать. Он может повлиять на свидетелей, ведь он с ними знаком, встречался в плену. Кроме того, Иван Николаевич находился на неподконтрольной территории два года. И мы подозреваем его в сотрудничестве с боевиками. Он мог с ними общаться, многие еще могут быт не установлены. Он может сообщить им о том, что они могут быть раскрыты и помешать делам против них", - обосновал прокурор необходимость ареста Ивана Безъязыкова.
"С учетом тех материалов, которые есть и продолжают поступать, я считаю, что достаточно мы соберем для обвинительного акта, который мы передадим в суд", - сказал Олег Пересада.
После оглашения решения судей о неудовлетворении апелляционной жалобы, Безъязыков сказал Цензор.НЕТ: "Я на другое решение и не рассчитывал".
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под сомнение ставится, что он вообще был пленным.
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Читай по буквам...СУД.....
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http://censor.net.ua/forum/892515/rezultaty_povtornyh_ekspertiz_podtverdili_nepodsudnost_majora_tolstosheeva_dtp_proizoshlo_izza_vnezapnogo/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_62427919
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Не звертайти на них. Вони на всіх гілках працюють
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Ну запідозрили, дайте проявитися, спіймайте на ДІЇ! Або просто відстороніть від служби та й годі. Країна дурдому.
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Это вообще полный бред!!! Они УЖЕ знают, что Безъязыков арестован!
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его что, насильно обменяли?
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C трудом верится что ФСБ работает так топорно.
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А потом, когда им задают вопросы о нестыковках - латают прорехи своей версии разноцветными гнилыми нитками.
Но конечно, лучше на всякий случай посадить полковника.
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Бывший пленный полковник ВСУ, который подозревается в сотрудничестве с "ДНР", объяснил, что в плену боевики разыграли с ним "спектакль" для склонения другого офицера на их сторону, передает ТСН.
В то же время он не отрицает, что ходил в российской военной форме и держал в руках оружие, но пояснил почему…
"Я ходил в военной форме российского образца, потому что у меня больше одежды не было. Потому что когда меня брали в плен, мою одежду разорвали на куски вообще", - утверждает военный.
Также он пояснил, что боевики заставили его разыграть "спектакль" с оружием в руках для другого украинского офицера.
"Это была инсценировка, чтобы провести эксперимент, пойдет ли майор Косинский на сотрудничество с "ДНР". К счастью, он не пошел, проявил твердость", - подчеркнул подозреваемый.
вот такой вот массовик-затейник.
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https://youtu.be/OFJFItKjFV0
"Басурин сообщил, что Безъязыков И. М. работает на ДНР и не хочет возвращаться домой", - говорится в подписи СБУ.
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Этого мало...для однозначности..???
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После таких объяснений все становится на свои места.
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