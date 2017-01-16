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Все про:мусор (255) природа (226) свалка (126) Семерак (240) экология (928) Минэкологии (147) мусоропереработка (46) карта (90)

 После запуска интерактивной карты ликвидировано более 100 свалок, - Семерак

Благодаря работе интерактивной карты свалок за 4 месяца удалось ликвидировать более сотни свалок по всей Украине.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр экологии Остап Семерак, передает Цензор.НЕТ.

Убрано почти 40% свалок, данные о которых были указанны на карте.

"Да, это - лишь первые результаты 4-м месячной работы интерактивной карты свалок, но они свидетельствуют рост ответственности органов местной власти за утилизацию свалок. Снег, покрыв свалки несколько снизил активность информирования граждан об их месте нахождения. Однако, работа по ликвидации заявленных, по-прежнему продолжается.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Грузовики со львовским мусором выявлены в Полтавской области. ФОТО

Активно убирают свалки в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Житомирской областях. Обидно, констатировать но среди наиболее пассивных - Одесская, Полтавская, Херсонская, Львовская области и Киев. Донецкая и Луганские области демонстрируют 100% выполнения", - написал министр.

Читайте: Минэкологии презентовало проект стратегии обращения с отходами


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В Украине миллион свалок и эти 100 особо не улучшили положение.Где мусороперерабатывающие заводы? Я слышала Япония хотела бы купить наш мусор с терриконов на Донбассе,почему не продаете? Почему не повышаете ответственность за загаживание страны? Сколько стоит вырубка леса,которая идет повсюду и даже в городах ,парках можно спокойно рубить деревья и никто из власти не спросит,почему рубишь?Что у нас за первобытная страна в первобытной властью?
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ликвидировано - это как? назад садовому отправили ?
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Це ти шо з Львову по всий Украини пидкидають ??? Ксанф, выпей море ,Ксанф !!!
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Свежо предание, да верится с трудом. Что, действительно, мусоровозы приезжают с рабочими убирать несанкционированные кучи мусора?
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Вот пишут свалки , свалки. А почему бы журналистам не описать мусороперерабатывающие заводы и опыт европы. Например в швейцарии был так называемый мусорный туризм, когда народ на авто возил мусор в соседние страны, т к в швейцарии дорогой вывоз мусора.
Следующий вопрос- раздельный сбор мусора. В Словакиии это норма -раздельно полиэтилен( который не разлагается ) и органика ( которая разлагается).
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то, что перевезли мусор с одной свалки на другую это хорошо, стихийных свалок не должно быть, но что все таки с самим мусором делать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле запуска интерактивной карты ликвидировано более 100 свалок, - Семерак
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