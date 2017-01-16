 После запуска интерактивной карты ликвидировано более 100 свалок, - Семерак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр экологии Остап Семерак, передает Цензор.НЕТ.
Убрано почти 40% свалок, данные о которых были указанны на карте.
"Да, это - лишь первые результаты 4-м месячной работы интерактивной карты свалок, но они свидетельствуют рост ответственности органов местной власти за утилизацию свалок. Снег, покрыв свалки несколько снизил активность информирования граждан об их месте нахождения. Однако, работа по ликвидации заявленных, по-прежнему продолжается.
Активно убирают свалки в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Житомирской областях. Обидно, констатировать но среди наиболее пассивных - Одесская, Полтавская, Херсонская, Львовская области и Киев. Донецкая и Луганские области демонстрируют 100% выполнения", - написал министр.
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Следующий вопрос- раздельный сбор мусора. В Словакиии это норма -раздельно полиэтилен( который не разлагается ) и органика ( которая разлагается).
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