 Запрет "Дождя": Нацсовет посоветовал Freedom House обратить внимание на обеспечение права российских зрителей на свободу слова и возможность получения альтернативных точек зрения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацсовета по вопросам теле и радиовещания.
"Третий год против Украины ведется гибридная война, одной из составляющих которой является информационная интервенция. Распространение кремлевской пропаганды настолько системное и мощное, что ее угрозы в последние годы почувствовали и европейские страны. Как известно, вопросы противодействия агрессивной дезинформации, которая распространяется по заказу российских правительственных кругов, неоднократно поднимались на высоких европейских форумах. В 2015 году по решению Европейского Союза была создана Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям, что действует в рамках работы Европейской службы внешних связей (European External Action Service), задачей которой является развенчание манипулятивных воздействий", - напомнили в Нацсовете.
В Нацсовете напомнили, что в этих условиях Украиной принят ряд законодательных актов, направленных именно на защиту информационного пространства и национальной безопасности государства в целом.
"Службы Национального совета, которые постоянно проводят мониторинг как иностранных, так и отечественных вещателей, обнаружили несоответствие программного наполнения канала "Дождь" украинскому законодательству. Было зафиксировано распространение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 Закона Украины "О рекламе" ("трансляция (ретрансляция) рекламы, содержащейся в программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые транслируются (ретранслируются) на территорию Украины, в случае если иностранные телерадиоорганизации не подпадают под юрисдикцию государств - членов Европейского Союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещается"). Как известно, Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию, следовательно, на телеканалы, которые действуют под ее юрисдикцией, распространяется указанная норма", - отметили в Нацсовете.
"Кроме того, неоднократно фиксировалось распространение в программах телеканала "Дождь" информации, которая не отвечает требованиям части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды") и части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" ("информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека). Регуляторный орган дважды обращался к руководству компании с письмами, сообщив о необходимости устранения нарушений трансляции коммерческой рекламы (19 февраля и 10 мая 2016 года). Сначала компания ответила, что решает проблему, а 2 августа 2016-го сообщила, что ее уже решено. Мол, для Украины сделан отдельный IP-протокол без рекламы, и что большинство провайдеров будут транслировать вещателя без рекламы. Однако следующие мониторинги программ этого иностранного вещателя подтвердили, что нарушения продолжаются. Ведь не все провайдеры программной услуги брали программы канала из Интернета, большая часть получала их через спутник, то есть зритель видел коммерческую рекламу", - сообщили в Нацсовете.
"Неоднократно транслировалась в сюжетах программ телеканала "Дождь" информация, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательстве на территориальную целостность Украины, в частности в эфире и на сайте вещателя демонстрировалась карта, где Крым обозначается как часть территории Российской Федерации. Также в отдельных высказываниях журналистов телеканала содержалась информация о наличии государственной границы между Крымом и Украиной. В комментариях генерального директора "Дождя" Натальи Синдеевой, звучит: "Согласно статье 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации". Законопослушность руководителя канала понятна и не имеет ничего общего с положениями Конституции Украины. Поэтому это решение украинского регулятора является правомерным как с правовой, так и моральной точки зрения", - подчеркнули в Нацсовете.
"Принимая решение в отношении телеканала "Дождь", Национальный совет руководствовался также статьей 28 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, где, в частности, отмечается, что ни одно из положений Конвенции не мешает сторонам ее подписания применять более жесткие и детальные правила по сравнению с теми, которые предусмотрены в этом документе. В Украине радиочастотный ресурс ограничен и является прерогативой государства, зато через Интернет и спутниковую связь отечественный зритель может просматривать программы телеканала "Дождь". Пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание господина Роберта Германа, на то, что этот телеканал изъят из кабельных сетей Российской Федерации. Чрезвычайно важной и позитивной, на наш взгляд, стала бы поддержка международными организациями свободного распространения канала в собственной стране и обеспечение права российских зрителей на свободу слова и возможность получения альтернативных точек зрения на общественные события", - резюмировали в Нацсовете.
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https://www.youtube.com/watch?v=RJDvzlIT51E
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В Україні нема "російських зрітєлєй". А ті одиниці росіян, які легально перебувають на нашій території, нехай собі сателітки встановлять.
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