 Один военнослужащий ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков. Бьют на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаб АТО, сегодня враг продолжил обстрелы наших позиций на всех направлениях.
На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровка и Широкино.
На Луганском - из гранатометов Новозвановка.
На Донецком - из гранатометов Луганское и Мироновское.
По состоянию на 18 часов зафиксировано 13 обстрелов боевиков. Один наш военнослужащий ранен.
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