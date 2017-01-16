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 Один военнослужащий ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков. Бьют на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18.00 16 января боевики совершили 13 обстрелов наших позиций из различных видов оружия: один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаб АТО, сегодня враг продолжил обстрелы наших позиций на всех направлениях.

На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровка и Широкино.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Подразделения ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге, - Мотузяник. ВИДЕО

На Луганском - из гранатометов Новозвановка.

На Донецком - из гранатометов Луганское и Мироновское.

По состоянию на 18 часов зафиксировано 13 обстрелов боевиков. Один наш военнослужащий ранен.
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Это у них в связи с Минском. Твари неуёмные.
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А оно всегда так ,если не бьёшь врага ты ,то враг бьёт тебя !!!
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Хай одужує Воїн,і всі інші поранені Хлопці теж!

Хай Господь сил дає!
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Приятно читать такое Видно, что Президент Порошенко работает. А! У нас новые конфеты появились.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин военнослужащий ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков. Бьют на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО
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