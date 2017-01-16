 НАБУ задержало 6 человек, подозреваемых в хищении урожая госпредприятия на 50 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что указанные лица (два руководителя государственного предприятия (Кировоградская обл.), подчиненного Национальной академии аграрных наук Украины, и четыре представителя коммерческих компаний), вступив в сговор, в 2015-2016 годах завладели урожаем госпредприятия и в дальнейшем легализовали похищенное.
Двум задержанным (руководителю госпредприятия и представителю коммерческой компании) сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, другому - круглосуточный домашний арест.
Остальным задержанных - трем представителям коммерческих структур и еще одному руководителю упомянутой государственной компании, задействованным в коррупционной схеме, - о подозрении сообщат в течение суток. Детективы Бюро и прокуроры САП будут настаивать на избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в этом уголовном производстве детективы Бюро осуществляют по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 366 УК Украины.
971 6
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
По результатам анализа электронной декларации народного депутата открыто уголовное производство, - НАБУ(34)
В прошлом году уголовные производства открыты по 206 пограничникам, по негативным статьям уволены 905 человек, - Госпогранслужба(6)
"Результаты лично меня удовлетворяют", - Сытник о работе НАБУ в 2016 году(82)
Экс-глава полиции Деканоидзе: Меня использовали как ширму, чтобы сохранить коррупцию(201)
Путин обрек сельское хозяйство Крыма на медленную смерть. ИНФОГРАФИКА(1)
"Министр АПК Кутовой - либо коррупционер, который покрывает воровство в "Укрспирте", либо лузер, который не видит хищений" - владелец Global Spirits Черняк. СКРИНШОТ(101)
Следователи военной прокуратуры за год направили 285 обвинительных актов по делам о коррупции, - Матиос(34)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить