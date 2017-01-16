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Все про:НАБУ (1303) задержание (4814) Кировоградщина (217) сельское хозяйство (196) хищение (228)

 НАБУ задержало 6 человек, подозреваемых в хищении урожая госпредприятия на 50 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в течение 12 и 16 января задержали шесть человек, причастных к организации схемы, в результате которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 50 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что указанные лица (два руководителя государственного предприятия (Кировоградская обл.), подчиненного Национальной академии аграрных наук Украины, и четыре представителя коммерческих компаний), вступив в сговор, в 2015-2016 годах завладели урожаем госпредприятия и в дальнейшем легализовали похищенное.

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Двум задержанным (руководителю госпредприятия и представителю коммерческой компании) сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, другому - круглосуточный домашний арест.

Остальным задержанных - трем представителям коммерческих структур и еще одному руководителю упомянутой государственной компании, задействованным в коррупционной схеме, - о подозрении сообщат в течение суток. Детективы Бюро и прокуроры САП будут настаивать на избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: НАБУ открыло дело на должностных лиц Нацбанка. ДОКУМЕНТ

Досудебное расследование в этом уголовном производстве детективы Бюро осуществляют по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 366 УК Украины.
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8,5 ляма на брата , минус 5 залога , остаеться 3,5 ляма . Грабеж ! Как человеку прожить за бугром на 120000$ ? Надо понизить суму залога .
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не правильно считаешь? а занести слугам фемиды кока денажков?
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Сума залога , только с оставшихся пятерых , которых так и " не найдут " - 25 лямов ).
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Может я не в курсе, но такие дела расследуют вроде другие органы. А НАБУ создано было для расследования коррупции . Например пора бы узнать фамилии амбарной книги или откуда у влиятельных чиновников яхты и дворцы. До сих пор ни одного такого дела не расследовали.
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я помню время когда за хищения в особо крупных размерах карались смертью. ст. 86 прим. ук ссср.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ задержало 6 человек, подозреваемых в хищении урожая госпредприятия на 50 млн грн
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