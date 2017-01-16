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 В Олевске остается спецподразделение полиции. Личности участников конфликта частично установлены, - Житомирская ОГА

Спецподразделение Нацполиции работает в Олевске на настоящее время и будет оставаться там при необходимости. Таковы оговоренности председателя ОГА Игоря Гундича и начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной ОГА.

"Меры по безопасности граждан уже усилены. Договорились, что для обеспечения общественного порядка в Олевске останется на время необходимости спецподразделение", - сообщил председатель ОГА Игорь Гундич.

Сегодня ситуация контролируемая. Напомним, в результате стычки с применением оружия ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту стрельбы в Олевске начато уголовное производство, - ГПУ

"Полиция Житомирщины приложит усилия, чтобы все причины и обстоятельства были выяснены в ходе объективного и непредвзятого досудебного расследования. В кратчайшие сроки ожидаем результата от принимаемого комплекса мер", - отметил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, который в оперативном порядке выехал в Олевск.

Полиция уже начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - Покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлена часть участников конфликта и все их транспортные средства. Сейчас продолжается комплекс специальных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к событию лиц.

В целом ситуация в Олевском районе находится на контроле руководства области и правоохранительных органов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Олевске собралась массовая акция - люди требуют объективного расследования ночной стрельбы. ФОТО

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на понедельник, 16 января, в центре города Олевск на Житомирщине произошло вооруженное нападение на местных жителей. Неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по молодым людям, которые стояли возле одной из кофеен и парковки, а также бросили в толпу гранату.

Полиция начала уголовное производство относительно ночного происшествия в городе Олевске Житомирской области, где на центральной площади возникло столкновение с применением оружия, в результате чего шестеро ранены, один погиб.


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Стычки? Скорее бадитской разборки местных с "залётными"!
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Основной конфликт у нас между воровской властью и народом !!!
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и как оно конфликтуется, сидя на диване ?
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диван у меня из магазина,
но при чём тут мой диван?

я с властью не конфликтую,
меня власть устраивает.
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Вот интересно спросить ЧТО его устраивает - бакс по 30 , вечное "АТО" или весь беспредел сегодня ?
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А так предполагаю,что тебя и предыдущая вполне устраивала .
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не устраивала предыдущая.

гражданские права нарушались
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Думаешь у Пашинкого есть право в людей стрелять а у людей такого права нет ??
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ты мне расскажи про твой личный конфликт с властью
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Думаешь платить пенсию в 40 долларов это не нарушение гражданских прав или просто права на жизнь ?
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какую страну пенсы построили, такую пусть и жрут с благодарностью

в китае вообще пенсий нет, кроме как для госслужащих
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И предыдущая, и нынешняя, и будущая. Жило бы в зашкварашке, то и пуйлу бы молилось.
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ты по существу отзовись, где твой конфликт с властью наблюдать можно?

сидит и гундит, и гундит, и гундит...
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И зачем ты с этим двуликим связываешься?
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Конфликт с властью он повсеместен,Пашинский стрелял в простого человека а не наоборот ,чинуши задекларировали миллиарды а не учителя с врачами ,Кобелев получает миллион зарплаты а не заведующий библиотекой ,на фронте в окопах не сынок Авакова а дети простых людей ,дворника уволят за прогул а мудаков в ВР почему-то нет, Насалик на курорте а не Петя комбайнёр ,перечислять ВСЕ конфликты между народом и шайкой у власти не представляется никакой возможности - они безграничны !
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мне насрать на того алкаша, в которого стрелял пашинский
мне насрать на тех дебилов, которые никуда больше не смогли поступить, кроме пединститута
мне насрать на то, почему человек стал заведующим библиотеки, зная, что библиатекарь во всём мире обречен на нищету
мне насрать на то, что ты считаешь, будто от сына авакова больше пользы на передке
мне насрать на дворника, он даже не пытается организовать людей
мне насрать на петю комбайнера

лично мне эта власть ничего плохого не делает
и лично я от этой власти ничего не клянчу
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кто ты вообще такое и почему мне должно быть интересно твоё мнение обо мне ?
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Ну теперь понятно ,тебя обидели пенсионеры,врачи тебя видимо недолечили,учителя недоучили,книг ты не читаешь,хлебушек не кушаешь ,по улицам не ходишь,мусор не выкидываешь - А ВЛАСТЬ молодцы ,так бы сразу и сказал !!!
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пенсионеры меня не обижали, ну разве что своими тупыми голосованиями за популистов
врачи меня лечат нормально ибо я им нормально плачу. хорошим врачам я нормально плачу.
я еще в 6 классе знал почти все предметы лучше своих учителей
я ницше всего перечитал ещё в 20 лет, не говоря уже о всяких дидро и шопенгауэрах
хлебушек я редко ем - это правда, а сахар вообще не ем.
по улицам хожу и мусор выкидываю. мне власть не мешает это делать
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Ааааааа ,в шестом классе,знал предметы лучше учителей ??? Ну тогда даааааа,тогда конечно ......
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да, почти все предметы.
поэтому и на областные олимпиады ездил.

а учителя были туповатыми.

но тогда ещё куда ни шло,
а сейчас они там вообще полудебилы почти все
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Главное чтобы все перечисленные не насрали на одного сруля , а насчет зарплаты библиотекарей
Средняя по США зарплата библиотекаря составляет 46 тысяч долларов в год. Столько (плюс-минус) зарабатывают представители среднего класса: полицейские, стюардессы, ивент-менеджеры, персональные тренеры, офис-менеджеры, учителя в средних школах.
Самые высокие зарплаты у библиотекарей Нью-Йорка - около 53 тысяч долларов в год. См ссылку в начале статьи, есть и выше)
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в сша немножко другие библиотеки и немножко другие библиотекари.

нашего библиотекаря в сша и на порог библиотеки не пустили бы,
ну разве что поломойкой
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в данном случае, на какой стороне была власть и на какой народ? Кто из них был из Львова, а кто местные?
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в данном случае,
впрочем, как и во всех остальных,
это не имеет абсолютно никакого значения.

есть такая работа - срать на власть в комментах
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Интересно, а кто крышует всю эту янтарную мафию?
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Да понятно. А кто на этом зарабатывает? Сами копатели? И ни с кем не делятся?
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Съезди и узнай. Но могут и пристрелить за лишние вопросы.
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ясное дело ху%ло, и трогать их нельзя потому, что если тронут, то ху%ло нападет.
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...личности участников конфликта частично установлены...

...установлена часть участников конфликта...Источник: http://censor.net.ua/n423518

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а можно о частичных личностях и частях участников подробнее ?
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"...отлезь, гнида !..."
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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Ты не представилось . В прокуратуре какого района работаешь?
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Неясна причина вооруженного нападения. Хотя, я уверен, что жертвы нападения знают эту причину.
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Оно то так, но места добывать хватает. а устраивать такие разборки - вредить этой добыче. Там скорее всего было кидалово, а потом такая ответка.
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Вот мне тоже кажется, что причина разборок - кидалово. Житомир добывает, Львов экспортирует. Вроде каждый занят своим делом, и тут разборка с пальбой...
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Києві невідомі кинули чотири скляні пляшки з горючою сумішшю в храм Української православної церкви Московського патріархату
Інцидент стався 16 січня близько 4 години ранку, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
"Лише дивом, заступництвом Пресвятої Богородиці, храм залишився неушкодженим, пляшки не розбилися та відлетіли від стін", - повідомив настоятель храму протоієрея Іоанн Тронько.
Про спроби підпалу свідчать тільки обгорілі сліди від "коктейлю Молотова".
Тронько припускає, що інцидент є спробою "забрати дорогу землю", на якій знаходиться храм. Він підкреслює, що вже півроку парафія скоріш за все потерпає від агресивних дій невідомих інвесторів, які мають на меті побудувати на місці храму високоповерхівку.Нагадаємо, в листопаді минулого року невідомі підпалили храм на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія на Дніпропетровщині, закидавши його "коктейлями Молотова".

http://espreso.tv/news/2017/01/16/u_kyyevi_khram_upc_mp_zakydaly_quotkokteylyamy_molotovaquot
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то може краще було б не терпіти цілих півроку, а ЗІБРАТИ СВОЕ МАНАТТЯ й ТЕЛІПАТИ до свеї касабскої хати!
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А ті, хто там працюють є рабами Гюндяєва, більше в цьому житті нічого робити не вміють.
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Не встигаю все прочитати, бо паралельно працюю.
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Я статтю читаю, бо буває, що заголовок не відповідає сутті статті.
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Тільки коли зацікавило. А це-рідкість тут. Або коли хочу прокоментувати, чи маю час на це.
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Копрочуи не має часу читати воно має час копрофілити баригам))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Олевске остается спецподразделение полиции. Личности участников конфликта частично установлены, - Житомирская ОГА
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