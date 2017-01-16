 В Олевске остается спецподразделение полиции. Личности участников конфликта частично установлены, - Житомирская ОГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной ОГА.
"Меры по безопасности граждан уже усилены. Договорились, что для обеспечения общественного порядка в Олевске останется на время необходимости спецподразделение", - сообщил председатель ОГА Игорь Гундич.
Сегодня ситуация контролируемая. Напомним, в результате стычки с применением оружия ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Полиция Житомирщины приложит усилия, чтобы все причины и обстоятельства были выяснены в ходе объективного и непредвзятого досудебного расследования. В кратчайшие сроки ожидаем результата от принимаемого комплекса мер", - отметил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, который в оперативном порядке выехал в Олевск.
Полиция уже начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - Покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлена часть участников конфликта и все их транспортные средства. Сейчас продолжается комплекс специальных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к событию лиц.
В целом ситуация в Олевском районе находится на контроле руководства области и правоохранительных органов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на понедельник, 16 января, в центре города Олевск на Житомирщине произошло вооруженное нападение на местных жителей. Неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по молодым людям, которые стояли возле одной из кофеен и парковки, а также бросили в толпу гранату.
Полиция начала уголовное производство относительно ночного происшествия в городе Олевске Житомирской области, где на центральной площади возникло столкновение с применением оружия, в результате чего шестеро ранены, один погиб.
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но при чём тут мой диван?
я с властью не конфликтую,
меня власть устраивает.
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гражданские права нарушались
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в китае вообще пенсий нет, кроме как для госслужащих
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сидит и гундит, и гундит, и гундит...
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мне насрать на тех дебилов, которые никуда больше не смогли поступить, кроме пединститута
мне насрать на то, почему человек стал заведующим библиотеки, зная, что библиатекарь во всём мире обречен на нищету
мне насрать на то, что ты считаешь, будто от сына авакова больше пользы на передке
мне насрать на дворника, он даже не пытается организовать людей
мне насрать на петю комбайнера
лично мне эта власть ничего плохого не делает
и лично я от этой власти ничего не клянчу
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врачи меня лечат нормально ибо я им нормально плачу. хорошим врачам я нормально плачу.
я еще в 6 классе знал почти все предметы лучше своих учителей
я ницше всего перечитал ещё в 20 лет, не говоря уже о всяких дидро и шопенгауэрах
хлебушек я редко ем - это правда, а сахар вообще не ем.
по улицам хожу и мусор выкидываю. мне власть не мешает это делать
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поэтому и на областные олимпиады ездил.
а учителя были туповатыми.
но тогда ещё куда ни шло,
а сейчас они там вообще полудебилы почти все
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Средняя по США зарплата библиотекаря составляет 46 тысяч долларов в год. Столько (плюс-минус) зарабатывают представители среднего класса: полицейские, стюардессы, ивент-менеджеры, персональные тренеры, офис-менеджеры, учителя в средних школах.
Самые высокие зарплаты у библиотекарей Нью-Йорка - около 53 тысяч долларов в год. См ссылку в начале статьи, есть и выше)
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нашего библиотекаря в сша и на порог библиотеки не пустили бы,
ну разве что поломойкой
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впрочем, как и во всех остальных,
это не имеет абсолютно никакого значения.
есть такая работа - срать на власть в комментах
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...установлена часть участников конфликта...Источник: http://censor.net.ua/n423518
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а можно о частичных личностях и частях участников подробнее ?
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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Інцидент стався 16 січня близько 4 години ранку, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
"Лише дивом, заступництвом Пресвятої Богородиці, храм залишився неушкодженим, пляшки не розбилися та відлетіли від стін", - повідомив настоятель храму протоієрея Іоанн Тронько.
Про спроби підпалу свідчать тільки обгорілі сліди від "коктейлю Молотова".
Тронько припускає, що інцидент є спробою "забрати дорогу землю", на якій знаходиться храм. Він підкреслює, що вже півроку парафія скоріш за все потерпає від агресивних дій невідомих інвесторів, які мають на меті побудувати на місці храму високоповерхівку.Нагадаємо, в листопаді минулого року невідомі підпалили храм на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія на Дніпропетровщині, закидавши його "коктейлями Молотова".
http://espreso.tv/news/2017/01/16/u_kyyevi_khram_upc_mp_zakydaly_quotkokteylyamy_molotovaquot
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такий напрацює.
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