 Власти Черногории будут заочно судить россиян, подозреваемых в организации переворота и попытке убийства премьера, - прокурор

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил черногорский прокурор Велько Рутович в эфире государственного телеканала RTCG.
По его словам, в планировании убийства Джукановича, который после выборов покинул пост, подозревается только Широков. Его также обвиняют в создании преступной организации и попытке совершения терактов.
45-летний Широков из Читы и 36-летний Попов из Кургана были недавно объявлены в международный розыск. Их данные и фотографии размещены на сайте Интерпола.
По версии следствия, россияне совместно с группой граждан Сербии создали преступную группу, которая готовила масштабные беспорядки и захват госучреждений в Черногории сразу после парламентских выборов 16 октября 2016 года. Непосредственно перед голосованием в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии. Позднее черногорские власти заявили о причастности "российских националистов" к этому делу, указав в то же время, что у них нет доказательств их связей с властями РФ. Предполагается, что к заговору могли быть причастны до 500 человек.
В Москве отрицают какую-либо причастность к произошедшему.
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Поздравим свинособак с очередной Пальмирой, точнее с Дейр-эр-Зором!)))
https://www.almasdar...or-enclave-two/
Вояки хреновы.
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. Речь идет к подготовке к учениям по ведению боевых действий против ливанской террористической организации Хизболла, союзника России .
Кроме 600 муляжей "калашниковых", сотни копий снайперских винтовок Драгунова и 60 муляжей ПТРК "Корнет" российского производства будут закуплены также сотни единиц обмундирования такого же типа, как использует "Хизбалла", куфьи и галабии, а также другое оборудование, применяемое этими боевиками. В армии желают, чтобы военнослужащие привыкли к виду потенциального противника. На тренировочных базах уже готовы копии подземных бункеров и баз этой группировки.
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Там вы точно их найдёте...)))
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