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 Власти Черногории будут заочно судить россиян, подозреваемых в организации переворота и попытке убийства премьера, - прокурор

Власти Черногории, расследующие попытку убийства бывшего премьер-министра Мило Джукановича и переворота в стране, готовы судить заочно граждан РФ Эдуарда Широкова и Владимира Попова, проходящих по этому делу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил черногорский прокурор Велько Рутович в эфире государственного телеканала RTCG.

По его словам, в планировании убийства Джукановича, который после выборов покинул пост, подозревается только Широков. Его также обвиняют в создании преступной организации и попытке совершения терактов.

45-летний Широков из Читы и 36-летний Попов из Кургана были недавно объявлены в международный розыск. Их данные и фотографии размещены на сайте Интерпола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты обнаружили одного из организаторов переворота в Черногории на фото с Лавровым. ФОТО

По версии следствия, россияне совместно с группой граждан Сербии создали преступную группу, которая готовила масштабные беспорядки и захват госучреждений в Черногории сразу после парламентских выборов 16 октября 2016 года. Непосредственно перед голосованием в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии. Позднее черногорские власти заявили о причастности "российских националистов" к этому делу, указав в то же время, что у них нет доказательств их связей с властями РФ. Предполагается, что к заговору могли быть причастны до 500 человек.

В Москве отрицают какую-либо причастность к произошедшему.
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Кровавый кремль по другому сферы влияния не насаждает
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А какая высшая мера в Черногории? Вот её и присудите!
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Простите, что не в тему...
Поздравим свинособак с очередной Пальмирой, точнее с Дейр-эр-Зором!)))
https://www.almasdar...or-enclave-two/
Вояки хреновы.
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Управление по закупкам в ЦАХАЛе объявило тендер на поставку сотен единиц муляжей российского стрелкового оружия и ракетной техники.
. Речь идет к подготовке к учениям по ведению боевых действий против ливанской террористической организации Хизболла, союзника России .

Кроме 600 муляжей "калашниковых", сотни копий снайперских винтовок Драгунова и 60 муляжей ПТРК "Корнет" российского производства будут закуплены также сотни единиц обмундирования такого же типа, как использует "Хизбалла", куфьи и галабии, а также другое оборудование, применяемое этими боевиками. В армии желают, чтобы военнослужащие привыкли к виду потенциального противника. На тренировочных базах уже готовы копии подземных бункеров и баз этой группировки.
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А если "влачти Черногории" ещё не всех установили, посмотрите подборочку "награждённых лично х@йлом" за последние 3-4 месяца...
Там вы точно их найдёте...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Черногории будут заочно судить россиян, подозреваемых в организации переворота и попытке убийства премьера, - прокурор
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