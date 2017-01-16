 ВСУ получат 200 тысяч евро материально-технической помощи от Португалии, - Полторак

Об этом решении сообщил Министр национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес во время двусторонней встречи с Министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В частности, он выразил готовность Португалии предоставить украинской армии материально-техническую помощь в сумме 200 тысяч евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера.
Также Министр национальной обороны Португалии отметил готовность дальнейшей поддержки Португалией стремление украинцев к независимости и территориальной целостности своего государства.
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