 "Химикусу нужно срочно предоставить государственную охрану", - Геращенко написал в ГПУ соответствующее обращение. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Вячеславу Химикусу необходимо срочно предоставить государственную охрану, как участнику уголовного судопроизводства в резонансном деле с участием народного депутата Сергея Пашинского.
Жизнь Вячеслава Химикуса, может быть под угрозой ввиду того, что он может стать разменной монетой в игрищах российских спецслужбы и "беглецов" из окружения Януковича, которые сейчас делают вид, что защищают его интересы.
Обратился к Генеральному Прокурору Юрию Луценко с требованием принять решение о представлении Вячеславу Химикусу государственной охраны".
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
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Что, и тут Путин замешан?
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