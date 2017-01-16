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Все про:охрана (595) Пашинский (472) Геращенко_Антон (781)

 "Химикусу нужно срочно предоставить государственную охрану", - Геращенко написал в ГПУ соответствующее обращение. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко написал Генеральному прокурору Украины депутатское обращение, где просит предоставить государственную охрану участнику инцидента с нардепом Сергеем Пашинским Вячеславу Химикусу для избежания провокационных действий, которые могут привести к гибели Химикуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Вячеславу Химикусу необходимо срочно предоставить государственную охрану, как участнику уголовного судопроизводства в резонансном деле с участием народного депутата Сергея Пашинского.

Жизнь Вячеслава Химикуса, может быть под угрозой ввиду того, что он может стать разменной монетой в игрищах российских спецслужбы и "беглецов" из окружения Януковича, которые сейчас делают вид, что защищают его интересы.

Обратился к Генеральному Прокурору Юрию Луценко с требованием принять решение о представлении Вячеславу Химикусу государственной охраны".

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геращенко химикус

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.


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Пашинского и поставьте, пистоль у него есть, и заинтересованность тоже .
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раз вже дійшло до такого то депутатів міністрів та вальцманів у в*язницю бо прості люди не мають спокій усвоїй країні а цих авакових гріцаків полтораків матіосів луценків пащинських до страти з поплічниками
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Ну, клоуны... Это же надо сколько "человеколюбия" у двух дегенератов.
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Маразм крепчает...Что они там курят, в этом НФ?
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"может стать разменной монетой в игрищах российских спецслужб" Источник:http://censor.net.ua/n423512

Что, и тут Путин замешан?
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приставят двух киллеров и кончат химикуса, все спишут на сердечный приступ.
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Таки Да! Геращенко знает, что замышляет главный враг Химикуса!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Химикусу нужно срочно предоставить государственную охрану", - Геращенко написал в ГПУ соответствующее обращение. ДОКУМЕНТ
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