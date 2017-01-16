 Таможенники РФ задержали гражданина Украины якобы за ввоз марихуаны, - российские СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, наркотическое вещество таможенники пункта пропуска "Шебекино" обнаружили в сумке гражданина Украины при проведении таможенного контроля автобуса, следовавшего по маршруту Мариуполь - Москва. В сумке находились обмотанные скотчем полимерные свертки, упакованные в картонные коробки.
"Белгородской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза с территории Украины более 2,7 кг марихуаны. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей", - уточнили в пресс-службе таможни.
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там то шо надо)))
а если еще раздеться и намазаться маслом...да пробежаться по полю во время цветения))))
то трава тебе уже не нужна будет)))получишь отличный пластилин))))))))))))
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Проверка двери со стороны северян южанами, один солдат держит другого для того, чтобы северяне не утащили солдата к себе.
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а так пускай теперь дует в свисток)))
нарко барыг нужно убивать а не садить
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хочешь заработать...позаботься о дырке в затылке заранее
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И те дай Бог тебе забрести на Троещину)))))))
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Скурят бабулю вместе с шубой
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таких дуриков на крючке у фсб полній дамбас..
чем они еще на рашке зарабатівали...наркотрафик енд проституція...
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