EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Общество
  636  22
Все про:граница (2728) задержание (4813) наркотики (1217) расследование (1811) Россия (64710) таможня (1233) уголовное дело (2182) марихуана (59)

 Таможенники РФ задержали гражданина Украины якобы за ввоз марихуаны, - российские СМИ

Белгородская таможня РФ возбудила уголовное дело в отношении гражданина Украины, который пытался ввезти в Россию 2,7 кг марихуаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, наркотическое вещество таможенники пункта пропуска "Шебекино" обнаружили в сумке гражданина Украины при проведении таможенного контроля автобуса, следовавшего по маршруту Мариуполь - Москва. В сумке находились обмотанные скотчем полимерные свертки, упакованные в картонные коробки.

"Белгородской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза с территории Украины более 2,7 кг марихуаны. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей", - уточнили в пресс-службе таможни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, где марихуана стоит дороже в Украине или России?
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Казахстане))
там то шо надо)))
а если еще раздеться и намазаться маслом...да пробежаться по полю во время цветения))))
то трава тебе уже не нужна будет)))получишь отличный пластилин))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
пока будут выискиваться придурки,добровольно вьезжающие в слопатостан обмен заложников никогда не закончится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Граница между северной и южной Кореей:
Проверка двери со стороны северян южанами, один солдат держит другого для того, чтобы северяне не утащили солдата к себе.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если бы вез чемодан БОЯРКИ...все прошло бы гладко))
а так пускай теперь дует в свисток)))
нарко барыг нужно убивать а не садить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно. Если это соответствует закону и называется казнь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пример Китай...
хочешь заработать...позаботься о дырке в затылке заранее
 показать весь комментарий
Ответить
 
На одного РАБА в московии стало больше и на одного ВАТНИКА в Украине меньше!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бабуля)))береги шубу!!!))))
И те дай Бог тебе забрести на Троещину)))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это громкая кацапская пабеда, можно праздновать, всё равно других пабед, после 2 мировой, нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно и сделали.Не хер шастать в логово врага. Хочешь увидеть бурята едь на передовую и смотри в прицел. Захотел быть хитрожопым будешь в хуйлопутии заглядывать себе в очко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
воорудже о Асобо апасен..
таких дуриков на крючке у фсб полній дамбас..
чем они еще на рашке зарабатівали...наркотрафик енд проституція...

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоТаможенники РФ задержали гражданина Украины якобы за ввоз марихуаны, - российские СМИ
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие Донбасс Житомирщина задержание Кабмин Киев Крым Мининфраструктуры минские соглашения НАТО Нацполиция оккупация Омелян Пашинский переговоры Порошенко реформы Россия СБУ сепаратизм СТБ стрельба США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти